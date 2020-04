Coronablog: Weer voetbal in Spanje? Minister: "Die belofte zou onbedachtzaam zijn"

18 uur 27. Spaanse minister is minder optimistisch over hervatting van voetbalseizoen. De Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa noemt het "onbedachtzaam" om momenteel te beloven dat de voetbalcompetities in zijn land voor de zomer kunnen hervatten. Dat vertelde hij zondag tijdens een persmoment. "Ik kan op dit moment niet bevestigen dat het profvoetbal in Spanje voor de zomer weer kan starten", zei Illa. "Dat zou heel onbedachtzaam van mijn kant zijn." De Spaanse Liga ligt sinds midden maart stil, maar de hoop groeit in voetbalkringen om de elf resterende wedstrijden van het seizoen nog te kunnen afwerken. De Spaanse profliga wil, om een hervatting mogelijk te maken, alle spelers vanaf eind deze maand testen op een coronabesmetting. Illa tempert echter de verwachtingen. "De tests, van welk type dan ook, moeten sowieso ook ter beschikking zijn van de verschillende regio's", herhaalde de minister. .

23:59

23 uur 59. Ook Tadzjikistan houdt voetbal voor bekeken. De voetbalcompetitie in Tadzjikistan, die begin april van start was gegaan, is dan toch stilgelegd door de coronacrisis. De lokale voetbalbond heeft aangekondigd dat alle wedstrijden tot 10 mei uitgesteld zijn. De maatregel ligt in lijn van de beslissingen van de regering in Tadzjikistan, die eerder op de dag onder meer besloot de scholen te sluiten. Tadzjikistan heeft tot dusver geen enkel bevestigde besmetting door het coronavirus. Door de stopzetting van de competitie in Tadzjikistan wordt er voorlopig wereldwijd enkel nog in Wit-Rusland, Turkmenistan, Nicaragua en Burundi gevoetbald. .