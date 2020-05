Coronablog: voetballers van Feyenoord pikken draad weer op

09:31 09 uur 31. Feyenoord traint weer. In Nederland staan de voetballers van Feyenoord sinds gisteren weer op het trainingen. Achter gesloten deuren werken de spelers in kleine groepjes oefeningen af. Ook RKC, Twente en Willem II pikken de draad weer op nadat de competitie definitief is stopgezet. Het nieuwe seizoen bij onze noorderburen begint pas na 1 september. . Feyenoord traint weer In Nederland staan de voetballers van Feyenoord sinds gisteren weer op het trainingen. Achter gesloten deuren werken de spelers in kleine groepjes oefeningen af. Ook RKC, Twente en Willem II pikken de draad weer op nadat de competitie definitief is stopgezet. Het nieuwe seizoen bij onze noorderburen begint pas na 1 september.

23:26 23 uur 26. MLS start met individuele trainingen. Vanaf woensdag 6 mei mogen de spelers van de Amerikaanse voetbalcompetitie weer individueel trainen op hun club. Dat maakte de MLS vrijdag bekend. De spelers mogen de outdoorfaciliteiten van hun club gebruiken, op voorwaarde dat de richtlijnen van de autoriteiten dat toelaten. Gymzalen en kleedkamers blijven uiteraard gesloten. "Dit is een kleine stap op weg naar een herstart van de competitie", denkt de MLS. Die werd midden maart na slechts twee speeldagen wegens de coronapandemie stopgezet.

18:31 18 uur 31. Opnieuw groepstrainingen in Duitsland? Op verschillende plaatsen in Europa wordt er al in kleine groepjes weer getraind door voetballers, maar Bundesliga-clubs Leipzig en Wolfsburg willen weer normaal beginnen te trainen. Vandaag en maandag ondergaan alle spelers van RB Leipzig tests op het coronavirus, aldus Oliver Mintzlaff, algemeen directeur bij Leipzig. "Het is de bedoeling de groepstraining dinsdag te hervatten als alle tests negatief blijken te zijn", vertelde hij. Dat geldt ook voor het Wolfsburg van Koen Casteels en Ismail Azzaoui, al kan die club nog geen datum vooropstellen wanneer opnieuw in groep getraind zal worden. Leipzig-verdediger Marcel Halstenberg verklaarde bij de lokale tv-zender MDR dat het team vlak voor een eventuele herneming van de competitie een week of tien dagen in quarantaine zou gaan, mogelijk al vanaf volgende week zaterdag. "We zullen dan voornamelijk in het trainingscentrum zijn en er waarschijnlijk ook slapen."

18:25 18 uur 25. WK skiën in februari moet wederopstanding van Italië inluiden. In volle coronacrisis gaat men in het zwaar getroffen noorden van Italië door met de voorbereiding van het wereldkampioenschap skiën. Dat zal in februari in Cortina d'Ampezzo, een ski-oord in de Dolomieten, plaatsvinden. "We hopen dat we het eerste grote sportevenement zullen zijn na de pandemie, als een symbool van de wedergeboorte en wederopstanding van een heel land", verklaarde organisator Valerio Giacobbi.

17:24 17 uur 24. Training bij Feyenoord. Zeven weken na de laatste gezamenlijke oefensessie op het eigen trainingscomplex is de A-selectie van Feyenoord weer aan het trainen op vertrouwd terrein. Het was geen groepstraining, maar verschillende kleinere groepjes trainden verspreid over de hele dag. Na het stilleggen van de competitie in maart hebben de spelers van Feyenoord voornamelijk thuis onder digitale begeleiding van de medische en fysieke staf getraind. Volgens de huidige planning trainen de Rotterdammers tot eind mei. Door de Nederlandse maatregelen tegen de coronacrisis staan er zeker tot 1 september geen wedstrijden op het programma.

16:46 16 uur 46. Denemarken wil op 29 mei weer voetballen. De Deense voetbalbond hoopt dat er op 29 mei opnieuw gevoetbald kan worden in de hoogste klasse. De regering moet het plan wel nog goedkeuren. "Het is belangrijk dat we dan kunnen starten. Dan is er nog genoeg tijd om de competitie helemaal uit te spelen op een veilige manier"; zei de voorzitter van de Deense voetbalbond.