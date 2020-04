Coronablog: "Unanimiteit" bij Italiaanse clubs om seizoen toch nog af te werken

16:07 16 uur 07. Geen BK beachvolleybal. Er wordt deze zomer geen Belgisch kampioenschap beachvolleybal georganiseerd. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen besliste dat door de coronacrisis in de zomermaanden geen enkel beachvolleytoernooi op nationaal, Vlaams, provinciaal en regionaal niveau (senioren en jeugd) kan doorgaan. "De federatie hoopt om snel licht aan het einde van de tunnel te zien. Afhankelijk van de beslissingen van de experts en de overheid, kan er overwogen worden om toch enkele activiteiten te laten doorgaan. Dit gaat meer specifiek over trainingen, initiaties en beachvolleybalkampen, waarin zeer strikt zal moeten omgegaan worden met de maatregelen die van kracht zijn betreffende het COVID-19 virus. Hierover zal verder gecommuniceerd worden eens er meer duidelijkheid is", laat Volley Vlaanderen weten. Geen BK beachvolleybal Er wordt deze zomer geen Belgisch kampioenschap beachvolleybal georganiseerd. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen besliste dat door de coronacrisis in de zomermaanden geen enkel beachvolleytoernooi op nationaal, Vlaams, provinciaal en regionaal niveau (senioren en jeugd) kan doorgaan. "De federatie hoopt om snel licht aan het einde van de tunnel te zien. Afhankelijk van de beslissingen van de experts en de overheid, kan er overwogen worden om toch enkele activiteiten te laten doorgaan. Dit gaat meer specifiek over trainingen, initiaties en beachvolleybalkampen, waarin zeer strikt zal moeten omgegaan worden met de maatregelen die van kracht zijn betreffende het COVID-19 virus. Hierover zal verder gecommuniceerd worden eens er meer duidelijkheid is", laat Volley Vlaanderen weten.

16:05 16 uur 05. Verlaat Real tijdelijk Bernabeu? Als het in Spanje tot een herstart van de voetbalcompetitie komt, overweegt Real Madrid zijn zes resterende thuiswedstrijden af te werken in het stadion van zijn B-team Castilla. Dat biedt plaats aan 6.000 toeschouwers. In het Estadio Santiago Bernabéu kunnen en 81.000 plaatsnemen. De capaciteit van het stadion maakt niet uit - bij een herneming van de competitie zal er toch achter gesloten deuren gespeeld worden - en de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois wil uitwijken naar het Estadio Alfredo di Stéfano, zodat de voor de zomer geplande renovatiewerken aan Bernabéu ongestoord door kunnen gaan. Volgens de Spaanse krant Marca kreeg Real daarvoor al het fiat van de Spaanse liga, maar ook de toestemming van de UEFA is nodig.

16:02 16 uur 02. "Unanimiteit" bij Italiaanse clubs. Het is zowat dagelijkse kost in deze coronacrisis: wordt er dit seizoen nog gevoetbald? Ja, als het van de Italiaanse clubs afhangt. Dat meldt de Italiaanse profliga. "De vergadering van de Lega Serie A kwam vanmorgen bijeen en heeft, met een unanieme stemming onder de 20 verzamelde clubs in een videoconferentie, zijn intentie bevestigd om het seizoen 2019-2020 uit te spelen", klinkt het. De profliga benadrukt dat de bal eerst en vooral in het kamp van de overheid ligt.

20:59 20 uur 59. Valencia dankt zijn spelers. Ook in Spanje is er een financiële update: de spelers van Valencia hebben ingestemd met een salarisvermindering om hun club te helpen in de huidige coronacrisis. "De club bedankt de solidaire inspanning van de eerste ploeg om de club te helpen bij het beschermen van alle werknemers en hun gezinnen in deze zeer moeilijke omstandigheden", zo klinkt het in een persbericht. Het is niet duidelijk hoeveel de spelers inleveren. Valencia zal eveneens gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid voor verschillende werknemers, die wel kunnen rekenen op een tegemoetkoming.

18:18 18 uur 18. Er wordt weer getraind in Oostenrijk. LASK Linz heeft maandag als eerste Oostenrijkse voetbalclub de training hervat na de onderbreking omwille van de coronacrisis. Dinsdag betreden de meeste andere teams in Oostenrijk opnieuw de oefenvelden. De spelers van coach Valérien Ismaël werkten een training met de bal, hun eerste in meer dan een maand, af. Daarbij waren ze wel verdeeld in groepjes van zes spelers en werden de regels rond social distancing nageleefd. Zaterdag hadden de coach, de staf en de spelers al een coronatest ondergaan. Vorige week versoepelde de Oostenrijkse regering de maatregelen tegen het coronavirus. De voetbalclubs uit de hoogste afdeling kregen de toestemming vanaf 20 april weer in kleine groepen te trainen. LASK Linz werd eind augustus door Club Brugge uit de groepsfase van de Champions League gehouden. De laatste wedstrijd van de club dateert van 12 maart. Toen verloren de Oostenrijkers thuis met 0-5 van Manchester United in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League. Medio mei hoopt de Oostenrijkse Bundesliga de competitie te hernemen achter gesloten deuren. LASK Linz staat aan de leiding.

18:16 18 uur 16. Spaanse basketbalcompetitie mikt nog op play-offs. De Spaanse basketballiga heeft beslist om het seizoen 2019-2020 af te werken zodra dat door de autoriteiten toegelaten wordt. De reguliere competitie wordt echter definitief gestaakt. Er zijn geen degradanten. De eerste twaalf in de stand spelen play-offs, waarvan alle wedstrijden zullen plaatsvinden op één site, wellicht Andorra. In de play-offs worden de teams in twee groepen van zes onderverdeeld. De top twee van elke groep speelt de halve finales. De deadline voor het einde van de competitie heeft de liga op 10 juli gezet. Blijkt dat niet mogelijk, is er geen kampioen.

16:28 16 uur 28. In het voetbal worden jonge mannen en vrouwen plots geconfronteerd met sociale isolatie, een opschorting van hun werk en vraagtekens over hun toekomst. Sommigen zijn misschien niet goed uitgerust om met deze veranderingen om te gaan. We vragen hen om hulp te zoeken bij iemand die ze vertrouwen of een professional uit de mentale gezondheidszorg. FIFPRO-hoofdarts Vincent Gouttebarge.

16:26 16 uur 26. Depressieve gevoelens bij voetballers. Steeds meer voetballers hebben door de lockdown en de daaraan verbonden inactiviteit last van depressieve gevoelens. Dat meldt de spelersvakbond FIFPro op basis van een studie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Amsterdam. Tussen 22 maart en 14 april namen 1.602 voetballers (1.134 mannen en 468 vrouwen), onder meer uit België, deel aan het onderzoek. Van de vrouwen zei 22 procent symptomen van een depressie te vertonen. Bij de mannen ging het om 13 procent. In vergelijking met het vorige onderzoek in december en januari gaat het om een significante stijging (11 procent bij de vrouwen, 6 procent bij de mannen). Daarnaast zei 18 procent van vrouwen en 16 procent van de mannen een "algemeen angstgevoel" te hebben. "Deze cijfers tonen aan dat er een duidelijke toename is van het aantal spelers die lijden onder angstgevoelens of depressieve gevoelens hebben sinds het profvoetbal door het coronavirus is stilgelegd", zegt FIFPRO-hoofdarts Vincent Gouttebarge.

