Coronablog: UEFA over EK in 2021: "Met zelfde wedstrijdschema en locaties"

11:10 11 uur 10. UEFA praat met 12 speelsteden van Euro 2020. De Europese voetbalbond UEFA heeft de 12 landen die komende zomer het EK zouden huisvesten gevraagd of ze dat volgend jaar ook willen en kunnen doen. Als gevolg van de coronacrisis is het toernooi een jaar verschoven. De speelsteden van het EK zijn Amsterdam, Rome, Bakoe, München, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Londen, Glasgow, Boekarest, Bilbao, Dublin en Boedapest. "Het EK vindt tussen 11 juni en 11 juli 2021 plaats en het is de bedoeling dat we hetzelfde wedstrijdschema en dezelfde locaties hebben", aldus de UEFA.

11:08 11 uur 08. Deze voetbaltrofee staat niet dit jaar, maar wel volgend jaar op het spel.

09:43 09 uur 43. Geen trainingen in MLS. De voetbalclubs in de Major League Soccer (MLS) zullen tot minstens 25 april moeten wachten voor ze de trainingen mogen hervatten. De Liga besliste immers dat alle trainingscentra vanwege de coronacrisis nog zeker drie weken gesloten moeten blijven. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor spelers die aan het revalideren zijn of een medische behandeling nodig hebben. Het MLS-seizoen werd op 12 maart geschorst en hervat zeker niet voor 10 mei.

09:19 09 uur 19. Opnieuw positief geval op bokstoernooi. Opnieuw is er een positief coronageval opgedoken na het beruchte olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. Op dat toernooi, dat half maart plaatsvond en waar ook Delfine Persoon aanwezig waren, hebben nu al 7 personen een besmetting opgelopen. In het nieuwste geval gaat het om een Russische bokscoach. Eerder bleken al drie leden van het Kroatische team en twee Turkse boksers en een coach uit dat land besmet na terugkeer.

18:01 18 uur 01. World Games schuiven een jaartje op. De World Games in het Amerikaanse Birmingham worden met een jaar uitgesteld. Ze zullen nu van 7 tot en met 17 juli 2022 plaatsvinden. Het uitstel is een gevolg van de verplaatsing van de Olympische Spelen, van 2020 naar 2021. De World Games zijn een internationaal sportevenement met een 30-tal niet-olympische sporten als skeeleren, squash, korfbal en snooker, wordt net als de Olympische Spelen om de 4 jaar georganiseerd. Tussen 15 en 25 juli 2021 stond de 11e editie op het programma, maar dat zou nu overlappen met de Olympische Spelen, volgend jaar van 23 juli tot 8 augustus.

16:59 16 uur 59. Atletico-spelers moeten flink inleveren. Ook bij Atletico wordt er gesnoeid in de uitgaven. Spelers en technische staf van het A-team, het B-team en de vrouwenploeg zullen 70 procent van hun loon afstaan om de coronastorm te overleven. In totaal gaat het om 430 werknemers. Eerder nam ook al FC Barcelona een gelijkaardige beslissing. Spanje is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.