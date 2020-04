Coronablog: Trump over hervatten competities: "Zoals in goede, oude tijd: tv kijken"

09:30 09 uur 30. MotoGP zwijgt nog even. Ook de Grote Prijs van Duitsland in de MotoGP moet verplaatst worden en dus is de manche in het Nederlandse Assen, op 28 juni, nu voorlopig de eerste race op de kalender. De GP van Duitsland op de Sachsenring stond een week daarvoor op het programma, maar de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum. Bondskanselier Angela Merkel besloot woensdag om de strenge coronamaatregelen in haar land te verlengen. Grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. "We zijn in gesprek met rechtenhouder Dorna en met de autoriteiten om een nieuwe datum te vinden voor de GP op de Sachsenring", aldus de Duitse organisatie. "De gekochte tickets blijven geldig. We vragen onze trouwe fans om wat geduld.". MotoGP zwijgt nog even Ook de Grote Prijs van Duitsland in de MotoGP moet verplaatst worden en dus is de manche in het Nederlandse Assen, op 28 juni, nu voorlopig de eerste race op de kalender. De GP van Duitsland op de Sachsenring stond een week daarvoor op het programma, maar de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum. Bondskanselier Angela Merkel besloot woensdag om de strenge coronamaatregelen in haar land te verlengen. Grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. "We zijn in gesprek met rechtenhouder Dorna en met de autoriteiten om een nieuwe datum te vinden voor de GP op de Sachsenring", aldus de Duitse organisatie. "De gekochte tickets blijven geldig. We vragen onze trouwe fans om wat geduld."

08:23 08 uur 23. Geen toeschouwers in de VS, zo zegt president Trump. De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond op een persconferentie zijn stappenplan om de Amerikaanse economie herop te starten uit de doeken gedaan. Trump kondigde ook aan dat in de sportsector alle grote Amerikaanse competities na de coronacrisis zonder publiek zullen hernemen. "Het wordt zoals in de goede, oude tijd", zei Trump. "We zullen met z'n allen achter de televisie zitten." Tot dusver is er geen exacte datum wanneer de Amerikaanse sportcompetities kunnen worden hervat. "Na een eerste fase zonder fans zullen er bij een tweede fase wel opnieuw supporters toegelaten worden, misschien met twee lege stoelen ertussen", ging Trump verder. "Pas wanneer het virus helemaal verdwenen is, kunnen we opnieuw spelen voor volle stadions en genieten van sport zoals het moet.". Geen toeschouwers in de VS, zo zegt president Trump De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond op een persconferentie zijn stappenplan om de Amerikaanse economie herop te starten uit de doeken gedaan. Trump kondigde ook aan dat in de sportsector alle grote Amerikaanse competities na de coronacrisis zonder publiek zullen hernemen. "Het wordt zoals in de goede, oude tijd", zei Trump. "We zullen met z'n allen achter de televisie zitten." Tot dusver is er geen exacte datum wanneer de Amerikaanse sportcompetities kunnen worden hervat. "Na een eerste fase zonder fans zullen er bij een tweede fase wel opnieuw supporters toegelaten worden, misschien met twee lege stoelen ertussen", ging Trump verder. "Pas wanneer het virus helemaal verdwenen is, kunnen we opnieuw spelen voor volle stadions en genieten van sport zoals het moet."

17-04-2020 17-04-2020.

21:14 21 uur 14. Geen Waregem Koerse. Waregem Koerse de hoogmis van het Belgische paardenrennen, gaat dit jaar niet door. Kurt Vanryckeghem, de burgemeester van Waregem, had al een negatief uitgevaardigd voor het evenement op 1 september en vandaag is het organisatiecomité gevolgd. Waregem Koerse lokt jaarlijks 40.000 toeschouwers, vaak met opvallende hoeden, naar de Gaverbeek. Geen Waregem Koerse Waregem Koerse de hoogmis van het Belgische paardenrennen, gaat dit jaar niet door. Kurt Vanryckeghem, de burgemeester van Waregem, had al een negatief uitgevaardigd voor het evenement op 1 september en vandaag is het organisatiecomité gevolgd. Waregem Koerse lokt jaarlijks 40.000 toeschouwers, vaak met opvallende hoeden, naar de Gaverbeek.

20:17 20 uur 17. Ook geen ePrix in Berlijn. Ook in de Formule E wordt de ene na de andere Grote Prijs geschrapt. Berlijn is al de 6e in de rij die sneuvelt. De volgende ePrix die nu op de kalender staat is New York, op 11 juli. Maar de kans dat er dan in het huidige epicentrum van de coronacrisis geracet wordt, lijkt uiterst klein. Ook geen ePrix in Berlijn Ook in de Formule E wordt de ene na de andere Grote Prijs geschrapt. Berlijn is al de 6e in de rij die sneuvelt. De volgende ePrix die nu op de kalender staat is New York, op 11 juli. Maar de kans dat er dan in het huidige epicentrum van de coronacrisis geracet wordt, lijkt uiterst klein.

20:16 20 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:28 19 uur 28. WK shorttrack definitief geschrapt. Het WK shorttrack is voorgoed van de kalender gehaald. Het WK in Seoel was eerst van maart naar oktober verschoven, maar nu heeft ISU er helemaal een streep doorgetrokken, net als door het WK kunstschaatsen. WK shorttrack definitief geschrapt Het WK shorttrack is voorgoed van de kalender gehaald. Het WK in Seoel was eerst van maart naar oktober verschoven, maar nu heeft ISU er helemaal een streep doorgetrokken, net als door het WK kunstschaatsen.

17:04 17 uur 04. Spanje staat voetbal na 30 juni toe. In Spanje kan er dit seizoen indien nodig ook na 30 juni gevoetbald worden, zo maakte de Spaanse Voetbalfederatie RFEF bekend. "Wij keuren deze uitzonderlijke maatregel goed", klinkt het in een mededeling. "Hierdoor is het toegestaan dat het huidige seizoen indien nodig ook na 30 juni kan doorlopen, waardoor ook de start van het volgende seizoen later dan gepland kan plaatsvinden.". Spanje staat voetbal na 30 juni toe In Spanje kan er dit seizoen indien nodig ook na 30 juni gevoetbald worden, zo maakte de Spaanse Voetbalfederatie RFEF bekend. "Wij keuren deze uitzonderlijke maatregel goed", klinkt het in een mededeling. "Hierdoor is het toegestaan dat het huidige seizoen indien nodig ook na 30 juni kan doorlopen, waardoor ook de start van het volgende seizoen later dan gepland kan plaatsvinden."

16:39 16 uur 39. EuroLeague basketbal wil seizoen nog uitspelen. De organisatoren van de EuroLeague basketbal hopen het seizoen toch nog af te kunnen werken. Dat bevestigde directeur Jordi Bertomeu, die wel een scenario afwees met nog wedstrijden na eind juli. "Wij wensen onze competities weer op te starten, ook al is het zonder fans bij de wedstrijden", vertelde Bertomeu donderdag. "Maar we zullen enkel groen licht geven als de situatie rond het coronavirus het toelaat.". EuroLeague basketbal wil seizoen nog uitspelen De organisatoren van de EuroLeague basketbal hopen het seizoen toch nog af te kunnen werken. Dat bevestigde directeur Jordi Bertomeu, die wel een scenario afwees met nog wedstrijden na eind juli. "Wij wensen onze competities weer op te starten, ook al is het zonder fans bij de wedstrijden", vertelde Bertomeu donderdag. "Maar we zullen enkel groen licht geven als de situatie rond het coronavirus het toelaat."