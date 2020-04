Coronablog: teller staat op 7 positieve gevallen na berucht bokstoernooi

09:43 09 uur 43. Geen trainingen in MLS. De voetbalclubs in de Major League Soccer (MLS) zullen tot minstens 25 april moeten wachten voor ze de trainingen mogen hervatten. De Liga besliste immers dat alle trainingscentra vanwege de coronacrisis nog zeker drie weken gesloten moeten blijven. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor spelers die aan het revalideren zijn of een medische behandeling nodig hebben. Het MLS-seizoen werd op 12 maart geschorst en hervat zeker niet voor 10 mei. . Geen trainingen in MLS De voetbalclubs in de Major League Soccer (MLS) zullen tot minstens 25 april moeten wachten voor ze de trainingen mogen hervatten. De Liga besliste immers dat alle trainingscentra vanwege de coronacrisis nog zeker drie weken gesloten moeten blijven. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor spelers die aan het revalideren zijn of een medische behandeling nodig hebben. Het MLS-seizoen werd op 12 maart geschorst en hervat zeker niet voor 10 mei.

09:19 09 uur 19. Opnieuw positief geval op bokstoernooi. Opnieuw is er een positief coronageval opgedoken na het beruchte olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. Op dat toernooi, dat half maart plaatsvond en waar ook Delfine Persoon aanwezig waren, hebben nu al 7 personen een besmetting opgelopen. In het nieuwste geval gaat het om een Russische bokscoach. Eerder bleken al drie leden van het Kroatische team en twee Turkse boksers en een coach uit dat land besmet na terugkeer.

18:01 18 uur 01. World Games schuiven een jaartje op. De World Games in het Amerikaanse Birmingham worden met een jaar uitgesteld. Ze zullen nu van 7 tot en met 17 juli 2022 plaatsvinden. Het uitstel is een gevolg van de verplaatsing van de Olympische Spelen, van 2020 naar 2021. De World Games zijn een internationaal sportevenement met een 30-tal niet-olympische sporten als skeeleren, squash, korfbal en snooker, wordt net als de Olympische Spelen om de 4 jaar georganiseerd. Tussen 15 en 25 juli 2021 stond de 11e editie op het programma, maar dat zou nu overlappen met de Olympische Spelen, volgend jaar van 23 juli tot 8 augustus.

16:59 16 uur 59. Atletico-spelers moeten flink inleveren. Ook bij Atletico wordt er gesnoeid in de uitgaven. Spelers en technische staf van het A-team, het B-team en de vrouwenploeg zullen 70 procent van hun loon afstaan om de coronastorm te overleven. In totaal gaat het om 430 werknemers. Eerder nam ook al FC Barcelona een gelijkaardige beslissing. Spanje is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.

15:42 15 uur 42. Bayern-topman: "Deze crisis zal prijzen in voetbal normaliseren". Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man bij de Duitse topclub Bayern München, denkt dat de huidige coronacrisis een einde zal maken aan de "ongezonde" inflatie binnen de voetbalwereld. "Het coronavirus en de crisis die erdoor ontstaat zal het idee van "altijd meer, altijd duurder en altijd sneller" een halt toeroepen", denkt hij. "Elke crisis biedt ook kansen. Al een hele tijd swingen de salarissen en de transfervergoedingen de pan uit richting ongezonde bedragen. De coronacrisis zal ertoe leiden dat dit stopt. Het spel van vraag en aanbod zal de transfermarkt reguleren en voor een nieuw evenwicht zorgen."

15:33 15 uur 33. De Volta Limburg Classic wordt dit seizoen niet meer verreden. De organisatoren hebben de wielerwedstrijd definitief afgelast. De wedstrijd en toertocht stonden aanvankelijk voor komend weekend in Nederlands Limburg op het programma. De organisatie wilde de Volta Limburg Classic eerst alleen maar uitstellen vanwege het coronavirus. Maar uiteindelijk bleek er in het najaar geen geschikte datum meer. De volgende editie is uitgeschreven voor volgend jaar op zaterdag 3 april.

15:27 15 uur 27. Brescia wil Seria A niet hernemen. Massimo Cellino, voorzitter van rode lantaarn Brescia, kant zich tegen een hervatting van de Serie A in juni. Dat heeft hij donderdag verteld in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Volgens Cellino is het hernemen van de competitie "ondoenbaar en onverantwoord". Hij zou zijn team liever niet het veld zien betreden, uit respect voor de inwoners van Brescia, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. "Ik ben in Brescia. Hier vervoeren vrachtwagens lijken. Hier zitten we in het centrum van de epidemie." Volgens hem kan gezondheid de meeste clubvoorzitters niets schelen. "Ze denken alleen aan hun eigen belangen. Dat wij niet zouden degraderen bij een stopzetting van de competitie staat hier los van."

15:26 15 uur 26. Barcelona speelt benefietmatch. De Spaanse landskampioen en competitieleider FC Barcelona plant een benefietwedstrijd tegen derdeklasser CF Igualada. De opbrengst gaat naar de strijd tegen het coronavirus. De match kan uiteraard pas gespeeld worden na de huidige crisis. Momenteel ligt het voetbal in Spanje volledig stil vanwege de pandemie. "Maar dat is toch een streepje zon in deze barre tijden", klinkt het bij de derdeklasser. Igualada is een van de zwaarst getroffen gemeenten in Spanje, dat al weken kreunt onder het coronavirus. In totaal vielen in het land al meer dan tienduizend dodelijke slachtoffers.