Coronablog: Stuyven krijgt dit jaar geen opvolger in Deutschland Tour

17:11 17 uur 11. Geen Deutschland Tour in 2020. Doordat in Duitsland alle grote sportmanifestaties tot 31 augustus verboden zijn, verdwijnt de Deutschland Tour (20-23 augustus) dit jaar van de wielerkalender. "We zijn heel ontgoocheld, maar door de huidige omstandigheden en met de beslissing van de regering in gedachten, zal de Deutschland Tour dit jaar niet doorgaan", zegt organisator Claude Rach. Vorig won Jasper Stuyven de Deutschland Tour voor Sonny Colbrelli en Yves Lampaert.

12:25 12 uur 25. Ook RKC gaat weer trainen. De Nederlandse eersteklasser RKC hervat morgen de trainingen op het oefencomplex in Waalwijk. Ze beloven dat te doen volgens de richtlijnen van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden en publiek is niet welkom. RKC is zo de tweede Nederlandse club die liet weten de trainingen te hervatten. Eerder kondigde FC Twente al aan begin mei het trainingscomplex weer te openen.

10:48 10 uur 48. Helft voetbalfans in Duitsland wil matchen gratis op tv. De Bundesliga-clubs hopen om op 9 mei de competitie opnieuw op te starten. De regering moet dat plan nog goedkeuren, maar als het gebeurt, zal het in elk geval zonder supporters zijn. Om de fans niet in de kou te laten staan gaan er stemmen op om de wedstrijden achter gesloten deuren gratis aan te bieden op tv. Uit een enquête van YouGov, in opdracht van persagentschap DPA, blijkt dat de helft van de Duitsers dat idee genegen is.

49 procent van de ondervraagden gingen akkoord met de veronderstelling dat de duels die door de coronacrisis zonder publiek moeten doorgaan, gratis zouden uitgezonden moeten worden op de Duitse tv. 26 procent stemde tegen en 25 procent had geen mening.

De rechten voor liveverslaggeving in het Duitse voetbal zitten momenteel bij zender Sky en streamingsdienst DAZN. De Duitse profliga (DFL) wees het voorstel in eerste instantie af. Er bestaat in dat geval echter een kans dat supporters zonder voetbalabonnement op tv zich gaan verzamelen en zo het risico op een verdere verspreiding van het coronavirus doen stijgen.

09:24 09 uur 24. Watford-voorzitter: "Voel me beetje ongemakkelijk bij gesprekken over voetbal". De clubs uit de Premier League praten vrijdag over een mogelijke hervatting van de competitie in juni. Maar Watford-voorzitter Scott Duxbury vindt dat de Engelse voetbalclubs niet alles op alles moeten zetten om het seizoen in de Premier League snel te hervatten. "Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij de gesprekken over voetbal", vertelde hij.

"Onze gezondheidsorganisatie NHS staat onder enorme druk. Daar ligt meer prioriteit. Natuurlijk wil ik dat we weer gaan voetballen, maar pas als de regering zegt dat alles veilig is en we de NHS niet nog meer onder druk zetten. Ik denk dat we ons niet te veel moeten haasten."

Watford, de club van Rode Duviel Christian Kabasele, heeft de deuren van het stadion geopend voor patiënten van een ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Ook geeft de club dagelijks voedsel aan personeel van NHS. "We zijn bevoorrecht dat we mogen helpen", aldus de voorzitter nog.

06:42 06 uur 42. Rusland mikt op rentree voetbal op 21 of 28 juni. De Russische Premier League heeft een plan op tafel liggen om op 21 of 28 juni weer op te starten. Sinds 16 ligt de competitie stil door de coronacrisis. Er zijn nog nog 8 speeldagen. Zenit Sint-Petersburg staat op kop met 50 punten uit 22 matchen, 9 punten meer dan Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Ondertussen lopen de gesprekken over wanneer er weer getraind kan worden, wanneer de buitenlandse spelers weer naar Rusland moeten komen, net als over publiek in het stadion of niet. Rusland telde tot nu meer dan 80.000 besmettingen, 800 mensen stierven.

22:53 22 uur 53. Geen voetbal meer in Argentinië, team van Maradona ontsnapt. De Argentijnse voetbalbond (AFA) gaat een definitief punt achter het seizoen 2019-2020 zetten, zo maakte bondsvoorzitter Claudio Tapia maandag bekend. Sinds half maart wordt in Argentinië vanwege de coronacrisis niet meer gevoetbald.

"We gaan het kampioenschap beëindigen om zo de teams te kunnen aanduiden die volgend jaar zullen deelnemen aan de continentale kampioenschappen", zei Tapia aan tv-zender TNT.

Er zullen dit en volgend seizoen bovendien geen degradanten zijn. Gimnasia y Esgrima La Plata, de club die wordt getraind door Diego Maradona en 19e op 24 stond op het moment van de onderbreking, is dus verzekerd van het behoud in de hoogste klasse.

In Argentinië gelden de lockdownmaatregelen sinds 20 maart en alvast voor 10 mei komt er geen versoepeling.

22:10 22 uur 10. NBA-spelers moeten nog wat langer "in hun kot" blijven. NBA-spelers zijn deze week nog niet welkom in hun club. Amerikaanse media meldden vorig weekend dat een aantal teams op 1 mei de trainingscentra zou heropenen, maar dat blijkt niet te kloppen. Op de officiële website van de NBA staat maandagavond te lezen dat er ten vroegste op 8 mei "beperkte workouts in een aantal steden" mogelijk zijn.

Bij een hervatting zullen nog een reeks veiligheidsmaatregelen gelden. Zo mogen er maximaal vier spelers op hetzelfde moment in het trainingscentrum zijn, mag er geen coach of assistent aanwezig zijn en blijven groepsactiviteiten verboden.

De NBA-competitie ligt stil sinds 11 maart. Acht dagen later moesten de clubs verplicht hun trainingscentra sluiten.

21:09 21 uur 09. Tottenham volgt het voorbeeld van andere clubs. De spelers van Tottenham kunnen vanaf morgen/dinsdag opnieuw trainen op de club. Er gelden vanwege het nieuwe coronavirus wel strenge maatregelen voor onder meer Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Op hun website laten de Spurs maandagavond weten dat een beperkt aantal velden van het trainingscentrum beschikbaar zal worden gesteld voor de spelers van de eerste ploeg. Ze zullen er individuele loopsessies kunnen afwerken.

Per veld zal maar een speler worden toegelaten en elke dag zal slechts een beperkt aantal voetballers naar de club kunnen komen.

Daarnaast moet elke speler individueel naar de club komen, moet hij zijn trainingskledij al dragen en na afloop van de sessie moet hij onmiddellijk huiswaarts keren.

Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, benadrukt Tottenham. Op elk moment zal social distancing worden toegepast en pottenkijkers worden niet geduld.