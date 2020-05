Coronablog: Streep door Serie A? Fiorentina en Sampdoria stevig geraakt

21:27 21 uur 27. Ook positieve gevallen bij Sampdoria. Een herstart van de Serie A lijkt na vandaag een stukje onwaarschijnlijker. Na Torino (1 geval) en Fiorentina (3 gevallen) zijn er nu ook bij Sampdoria 3 positieve testen op het coronavirus bevestigd. 1 speler die hersteld was, is bovendien hervallen. Het verlangen van diverse ploegen om toch nog te voetballen, lijkt dus een flinke knauw te krijgen. . Ook positieve gevallen bij Sampdoria Een herstart van de Serie A lijkt na vandaag een stukje onwaarschijnlijker. Na Torino (1 geval) en Fiorentina (3 gevallen) zijn er nu ook bij Sampdoria 3 positieve testen op het coronavirus bevestigd. 1 speler die hersteld was, is bovendien hervallen. Het verlangen van diverse ploegen om toch nog te voetballen, lijkt dus een flinke knauw te krijgen.

19:50 19 uur 50. Ook Flamengo is stevig geraakt. Drie spelers van de Braziliaanse topclub Flamengo hebben positief getest op het coronavirus.

In totaal voerde de club tussen 30 april en 3 mei 293 tests uit op spelers, bestuurders, medewerkers en hun families. Uit het onderzoek kwamen 38 positieve tests op COVID-19, onder wie dus drie spelers.

"De besmette personen, die overigens geen symptomen vertonen, moeten nu in quarantaine geplaatst worden", klinkt het in een clubmededeling. Ook spelers van wie familieleden positief getest hebben, worden in quarantaine geplaatst.

Bij de club, vorig jaar nog winnaar van de Copa Libertadores, staan heel wat sterspelers zoals Diego, Gabriel Barbosa, Filipe Luis, Diego Alves en Rafinha onder contract. De Portugees Jorge Jesus is er de coach. In maart werd er gevreesd dat hij een besmetting met het longvirus had opgelopen, maar uiteindelijk testte hij toch negatief.

19:49 19 uur 49. Roland Garros betaalt gekochte tickets terug. Het Franse grandslamtoernooi Roland Garros, dat verplaatst werd naar eind september, betaalt alle reeds gekochte tickets terug, zo maakte de Franse Tennisfederatie FFT, tevens organisator van het toernooi, bekend.

"Gezien de onzekerheid wat betreft massa-evenementen wereldwijd, annuleren wij alle reeds gekochte tickets en deze zullen ook terugbetaald worden", klinkt het in de mededeling aan de tickethouders.

"Momenteel werken wij samen met de Franse overheid om de nodige maatregelen voor het toernooi door te voeren, opdat de gezondheid en veiligheid van iedereen gegarandeerd kan worden. In afwachting van een definitieve beslissing betalen wij alle tickets terug."

19:27 19 uur 27. 6 positieve gevallen bij Fiorentina, 3 spelers. Bij de Italiaanse eersteklasser Fiorentina hebben 6 personen, onder wie 3 spelers, positief getest op corona. Ze zijn allen in quarantaine geplaatst, terwijl de rest van het team vrijdag verwacht wordt voor sportmedische testen, zodat de trainingen weer opgestart kunnen worden. Fiorentina is de club van onder meer Franck Ribéry en Cyril Théréau. Italië heeft nog altijd de ambitie om vanaf juni weer te kunnen voetballen.

18:31 18 uur 31. Duitsland is een lichtend voorbeeld, dankzij een constructieve dialoog tussen de sport en de politiek, met als doel op een verantwoorde wijze een gezamenlijke oplossing te vinden. Ik weet ook zeker dat dit initiatief de mensen weer moed gaat geven. UEFA-voorzitter Ceferin.

18:30 18 uur 30. Noorwegen: herstart op 16 juni. Ook in Noorwegen hebben ze de knoop doorgehakt. De competitie had daar een maand geleden van start moeten gaan (in Noorwegen loopt het seizoen van april tot november), maar zal nu op 16 juni in gang schieten. Het coronavirus eiste maar iets meer dan 200 dodelijke slachtoffers in Noorwegen.

17:18 17 uur 18. Bulgarije mikt op 5 juni. Op 5 juni wordt de Bulgaarse voetbalcompetitie na een onderbreking van 2,5 maanden hervat achter gesloten deuren, zo maakte de Bulgaarse federatie BFU donderdag bekend.

Medio mei mogen de trainingen herbeginnen. Op die manier hebben alle clubs drie weken om zich voor te bereiden, hetgeen internationaal in zowat alle competities als voldoende wordt beschouwd om te hervatten. Als de competitie toch opnieuw stilgelegd moet worden, zal de eindstand bepaald worden op basis van het laatste klassement.

Voor de opschorting van de competitie midden maart waren er nog twee speeldagen te gaan in Bulgarije, met daarna nog tien barragewedstrijden. In plaats daarvan worden er nu nog maar vijf gespeeld. Zo zou het seizoen op 11 juli kunnen eindigen, om vervolgens het nieuwe seizoen op 25 juli te starten.

17:15 17 uur 15. Richtlijnen van Vlaamse Atletiekliga. Sinds maandag (4 mei) is het weer toegestaan te sporten in open lucht met twee extra personen, naast gezinsleden. Deze eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaf atletiekclubs de mogelijkheid om de heropstart van beperkte trainingen in de atletiekaccommodaties voor te bereiden. De Vlaamse Atletiekliga wil deze heropstart zo goed mogelijk begeleiden en publiceert daarom een reeks richtlijnen en het nodige visuele materiaal.

"We hebben specifieke richtlijnen opgesteld voor zowel atleten, trainers en ouders", zegt Gery Follens, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Ook per discipline stellen we enkele richtlijnen voor, zodat er een houvast is tijdens de training. Met deze richtlijnen voldoen we nu trouwens al aan het protocol waar minister Weyts in zijn adviesplan over spreekt. Zodra de Nationale Veiligheidsraad een beslissing neemt over de heropstart van trainingen, zal de federatie hier uiteraard verder over communiceren."

Het overzicht met alle richtlijnen per discipline voor atleten, trainers en ouders is terug te vinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga.