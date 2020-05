Coronablog: Spaanse voorzitter: "Apotheekbezoek gevaarlijker dan trainen"

13 uur 07. Geen Ronde van de Alpen in 2020. Er zal dit jaar geen Ronde van de Alpen plaatsvinden. De organisatie van de Italiaans-Oostenrijkse rittenkoers bevestigt woensdag dat er voor 2020 geen nieuwe datum wordt gezocht. De 44e editie van de Ronde van de Alpen stond van 20 tot 24 april geprogrammeerd maar werd half maart uitgesteld vanwege de coronacrisis. De organisatie liet toen weten nog te hopen op een nieuwe datum dit jaar, maar inmiddels is de focus verlegd naar 2021. De Rus Pavel Sivakov (Ineos), laureaat in 2019, blijft voorlopig de laatste winnaar op de erelijst van de Ronde van de Alpen. .

12 uur 31. Organisatie twijfelt al over Australian Open in 2021. De hoogste baas van het Australische tennis, Craig Tiley, heeft al zijn twijfels uitgesproken over de Australian Open in januari. "In het gunstigste geval kan het doorgaan, met alleen Australische fans op de tribune", zegt hij. Hoewel de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land zelf redelijk onder controle is, is er volgens Tiley nog een lange weg te gaan. "Zoals het er nu naar uitziet is de kans dat we begin volgend jaar nog niet kunnen spelen reëel. Hooguit met een heel goed uitgewerkt plan over quarantaine van de buitenlandse deelnemers is het misschien mogelijk." .