Coronablog: rally Spa heeft nieuwe datum, geen GP F1 in Canada

20:14 20 uur 14. Rally van Spa in oktober. De Rally van Spa verhuist van 15-16 mei naar het weekend van 3-4 oktober. "De tickets die mensen thuis al zouden liggen hebben, blijven nog altijd geldig." De Rally van Spa is de 2 van 9 manches van het BK rally. Rally van Spa in oktober De Rally van Spa verhuist van 15-16 mei naar het weekend van 3-4 oktober. "De tickets die mensen thuis al zouden liggen hebben, blijven nog altijd geldig." De Rally van Spa is de 2 van 9 manches van het BK rally.

20:12 20 uur 12. GP Canada "uitgesteld". De Grote Prijs van Canada (14 juni) is de volgende topwedstrijd in de Formule 1 die niet zal doorgaan op de geplande datum. Voorlopig heet het nog altijd dat de GP wordt uitgesteld, maar Canada is al de 7e race die uitkijkt naar een latere datum op een sowieso al volle kalender. De GP's van Australië en Monaco zijn de enige 2 die al definitief zijn afgelast. . GP Canada "uitgesteld" De Grote Prijs van Canada (14 juni) is de volgende topwedstrijd in de Formule 1 die niet zal doorgaan op de geplande datum. Voorlopig heet het nog altijd dat de GP wordt uitgesteld, maar Canada is al de 7e race die uitkijkt naar een latere datum op een sowieso al volle kalender. De GP's van Australië en Monaco zijn de enige 2 die al definitief zijn afgelast.

20:11 20 uur 11. We verwelkomen jullie met open armen op het Circuit Gilles Villeneuve zodra het weer veilig is om dat te doen. Francois Dumontier (GP Canada). We verwelkomen jullie met open armen op het Circuit Gilles Villeneuve zodra het weer veilig is om dat te doen. Francois Dumontier (GP Canada)

18:54 18 uur 54. F1-teams mogen nog een tijdje langer niet sleutelen. De Formule 1 verlengt de wegens de coronacrisis verplichte werkonderbreking opnieuw met twee weken. Dat heeft de internationale automobielfederatie FIA dinsdag gemeld. In de shutdown-periode zijn ontwikkelingen aan de bolides niet toegestaan. De termijn wordt nu, na een unanieme beslissing van alle teams en de F1-top, verlengd van 21 tot 35 dagen. De shutdown-periode valt traditioneel in de zomer, maar is nu wegens de coronacrisis opgeschoven naar eerder in het seizoen. De renstallen en motorfabrikanten moeten de 'zomerpauze' voor eind mei opnemen. F1-teams mogen nog een tijdje langer niet sleutelen De Formule 1 verlengt de wegens de coronacrisis verplichte werkonderbreking opnieuw met twee weken. Dat heeft de internationale automobielfederatie FIA dinsdag gemeld. In de shutdown-periode zijn ontwikkelingen aan de bolides niet toegestaan. De termijn wordt nu, na een unanieme beslissing van alle teams en de F1-top, verlengd van 21 tot 35 dagen. De shutdown-periode valt traditioneel in de zomer, maar is nu wegens de coronacrisis opgeschoven naar eerder in het seizoen. De renstallen en motorfabrikanten moeten de 'zomerpauze' voor eind mei opnemen.

15:45 15 uur 45. EK atletiek (eind augustus) nog altijd op kalender. In Frankrijk zijn alle atletiekwedstrijden tot eind juli van de kalender gehaald. Wat betreft het EK in Parijs, dat eind augustus gepland staat, blijven de Fransen wel hoopvol. De Franse atletiekbond houdt rekening met verschillende scenario's: niets veranderen, een andere datum of toch afgelasten. EK atletiek (eind augustus) nog altijd op kalender In Frankrijk zijn alle atletiekwedstrijden tot eind juli van de kalender gehaald. Wat betreft het EK in Parijs, dat eind augustus gepland staat, blijven de Fransen wel hoopvol. De Franse atletiekbond houdt rekening met verschillende scenario's: niets veranderen, een andere datum of toch afgelasten.

13:20 13 uur 20. Geen BeNe Ladies Tour in 2020. De BeNe Ladies Tour past voor de editie van dit jaar, die van 9 tot 12 juli voorzien was. "Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg", meldt de organisatie. "We moeten rekening houden met de regelgeving van 2 landen. Ook het feit dat we bijna 30 nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop." Vorig jaar won de Duitse Lisa Klein de zesde editie van de BeNe Ladies Tour. Met Jolien D'Hoore (2015 en 2016) staat één Belgische op de erelijst. Geen BeNe Ladies Tour in 2020 De BeNe Ladies Tour past voor de editie van dit jaar, die van 9 tot 12 juli voorzien was. "Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg", meldt de organisatie. "We moeten rekening houden met de regelgeving van 2 landen. Ook het feit dat we bijna 30 nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop." Vorig jaar won de Duitse Lisa Klein de zesde editie van de BeNe Ladies Tour. Met Jolien D'Hoore (2015 en 2016) staat één Belgische op de erelijst.

12:59 12 uur 59. Geen Wozniacki-Serena Williams in Kopenhagen. De afscheidswedstrijd van Caroline Wozniacki tegen Serena Williams wordt uitgesteld. De partij stond op 18 mei in een uitverkochte Royal Arena in Kopenhagen op het programma. Maar de Deense regering besliste gisteren dat massasamenkomsten verboden blijven tot augustus om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Geen Wozniacki-Serena Williams in Kopenhagen De afscheidswedstrijd van Caroline Wozniacki tegen Serena Williams wordt uitgesteld. De partij stond op 18 mei in een uitverkochte Royal Arena in Kopenhagen op het programma. Maar de Deense regering besliste gisteren dat massasamenkomsten verboden blijven tot augustus om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

11:04 11 uur 04. Geen MotoGP in Italië en Catalonië eind mei en begin juni. De Grote Prijzen motorsport in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) vinden wegens de coronacrisis niet op hun geplande datum plaats. Dat hebben de organisatoren, die in 2020 nieuwe data hopen te vinden voor de races op de circuits van Mugello en Barcelona, gemeld. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar (alleen in de MotoGP) geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld. De volgende GP's, die van Spanje en Frankrijk, werden verplaatst naar een te bepalen datum. Ook voor de bijeenkomsten in Italië en Catalonië ligt nog geen nieuwe datum vast. De organisatie hoopt dit jaar nog zo veel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november. De volgende voorziene GP is die van Duitsland op 21 juni. Geen MotoGP in Italië en Catalonië eind mei en begin juni De Grote Prijzen motorsport in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) vinden wegens de coronacrisis niet op hun geplande datum plaats. Dat hebben de organisatoren, die in 2020 nieuwe data hopen te vinden voor de races op de circuits van Mugello en Barcelona, gemeld. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar (alleen in de MotoGP) geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld. De volgende GP's, die van Spanje en Frankrijk, werden verplaatst naar een te bepalen datum. Ook voor de bijeenkomsten in Italië en Catalonië ligt nog geen nieuwe datum vast. De organisatie hoopt dit jaar nog zo veel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november. De volgende voorziene GP is die van Duitsland op 21 juni.