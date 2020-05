Coronablog: Premier League denkt aan kortere matchen, Leipzig mag trainen

14:26 14 uur 26. Duitse Voetballiga overlegt donderdag. Wat met de Bundesliga ? Woensdag wordt duidelijkheid verwacht van bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de 16 deelstaten. De 36 profclubs uit de eerste en tweede Bundesliga worden uitgenodigd voor een algemene vergadering donderdag. De Duitse clubs zullen de beslissing van de regering dan bespreken. . Duitse Voetballiga overlegt donderdag Wat met de Bundesliga? Woensdag wordt duidelijkheid verwacht van bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de 16 deelstaten. De 36 profclubs uit de eerste en tweede Bundesliga worden uitgenodigd voor een algemene vergadering donderdag. De Duitse clubs zullen de beslissing van de regering dan bespreken.

13:02 13 uur 02. Kortere matchen in Premier League? In Engeland wordt er alles op alles gezet om het huidige seizoen toch nog af te maken, anders dreigt er een financiële catastrofe voor de clubs, met een inkomstenverlies dat kan oplopen tot één miljard euro.

Er worden veel voorstellen gedaan om dit seizoen toch nog te kunnen spelen. "We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar we bereiden ons voor", vertelde Gordon Taylor, CEO van de spelersvakbond PFA aan de BBC. "Er werden ook al mogelijke maatregelen besproken, zoals meer wissels, kortere wedstrijden en spelen in neutrale stadions."

In de Premier moeten er nog 9 speeldagen afgewerkt worden. "In ideale omstandigheden wordt er niet aan de competitieformule geraakt. Maar er zijn nog vele vraagtekens en de belangrijkste vraag is of de competitie veilig kan worden afgewerkt? De spelers moeten zeker zijn dat hun veiligheid gewaarborgd is, vooraleer er een hervatting kan zijn."

12:57 12 uur 57. Licht op groen voor Leipzig. RB Leipzig mag weer in groep trainen. Het kreeg daarvoor de toelating van de deelstaat Saksen. Die laat sinds maandag toe dat professionele atleten hun sport uitoefenen. Vorige week kondigde CEO Oliver Mintzlaff al aan dat hij de groepstrainingen dinsdag wil hervatten. "Dat op voorwaarde dat al onze coronatests negatief zijn."

De Bundesliga ligt sinds midden maart stil. De clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid, die zich woensdag over de kwestie buigt. Na 25 speeldagen is Leipzig in de stand derde, op vijf punten van leider Bayern München.



11:57 11 uur 57. Topgolfers willen 3 miljoen dollar inzamelen. Rory McIlroy en Dustin Johnson, respectievelijk de nummers 1 en 5 van de wereld, nemen het in een exhibitiewedstrijd in Florida op tegen collega's Rickie Fowler en Matthew Wolff. De opbrengst van deze partij gaat naar liefdadigheidsinstellingen die meehelpen in de strijd tegen het coronavirus. De organisatoren willen drie miljoen dollar (2,75 miljoen euro) inzamelen voor de American Nurses Foundation en de CDC Foundation.

De Amerikaanse Tour PGA plant een hervatting van het golfseizoen op 11 juni met de Schwab Challenge in Texas. Die wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

05-05-2020

23:10 23 uur 10. Geen NFL-duels in Londen en Mexico-stad. Het nieuwe seizoen van de American footballcompetitie NFL wordt volledig in de Verenigde Staten afgewerkt. Vier geplande duels in Londen en een voorgenomen wedstrijd in Mexico-Stad zijn vanwege het coronavirus geschrapt.

De NFL is van plan om het seizoen zoals gepland op 10 september te beginnen. De vorige competitie eindigde op 2 februari met de Super Bowl.

"We zijn van plan om later volgende week het volledige seizoensprogramma bekend te maken dat begint met de "Kick-off" op 10 september en zal eindigen met de Super Bowl in Tampa op 7 februari", meldde de NFL-woordvoerder. Het is nog niet bekend of er toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden.

20:54 20 uur 54. Franse liga leent om televisierechten uit te betalen. De Franse voetballiga gaat een lening aan bij de staat om de televisierechten te compenseren die door het stopzetten van de competitie werden misgelopen. Volgens Franse media gaat het om 224,5 miljoen euro. Dat bedrag moet de liga toelaten om de rechten alsnog aan zijn 40 clubs uit te betalen.

Sinds eind maart kunnen ondernemers in Frankrijk een beroep doen op een gegarandeerde lening bij de staat om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Franse regering maakte daarvoor 300 miljard euro vrij. Verscheidene voetbalclubs maken al gebruik van het coronafonds.



