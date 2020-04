Coronablog: PGA Tour golf trekt zich vanaf begin juni weer op gang

17:04

17 uur 04. Spanje staat voetbal na 30 juni toe. In Spanje kan er dit seizoen indien nodig ook na 30 juni gevoetbald worden, zo maakte de Spaanse Voetbalfederatie RFEF bekend. "Wij keuren deze uitzonderlijke maatregel goed", klinkt het in een mededeling. "Hierdoor is het toegestaan dat het huidige seizoen indien nodig ook na 30 juni kan doorlopen, waardoor ook de start van het volgende seizoen later dan gepland kan plaatsvinden.".