Coronablog: Ook Vertonghen en Alderweireld mogen trainen op oefencomplex Tottenham

Tottenham volgt het voorbeeld van andere clubs. De spelers van Tottenham kunnen vanaf morgen/dinsdag opnieuw trainen op de club. Er gelden vanwege het nieuwe coronavirus wel strenge maatregelen voor onder meer Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Op hun website laten de Spurs maandagavond weten dat een beperkt aantal velden van het trainingscentrum beschikbaar zal worden gesteld voor de spelers van de eerste ploeg. Ze zullen er individuele loopsessies kunnen afwerken. Per veld zal maar een speler worden toegelaten en elke dag zal slechts een beperkt aantal voetballers naar de club kunnen komen. Daarnaast moet elke speler individueel naar de club komen, moet hij zijn trainingskledij al dragen en na afloop van de sessie moet hij onmiddellijk huiswaarts keren. Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, benadrukt Tottenham. Op elk moment zal social distancing worden toegepast en pottenkijkers worden niet geduld.

Op hun website laten de Spurs maandagavond weten dat een beperkt aantal velden van het trainingscentrum beschikbaar zal worden gesteld voor de spelers van de eerste ploeg. Ze zullen er individuele loopsessies kunnen afwerken.

Per veld zal maar een speler worden toegelaten en elke dag zal slechts een beperkt aantal voetballers naar de club kunnen komen.

Daarnaast moet elke speler individueel naar de club komen, moet hij zijn trainingskledij al dragen en na afloop van de sessie moet hij onmiddellijk huiswaarts keren.

Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, benadrukt Tottenham. Op elk moment zal social distancing worden toegepast en pottenkijkers worden niet geduld.

Primeur voor 24 Uur van Spa. De 24 Uur van Spa voor wagens verschuift naar 24 en 25 oktober. Dat maakte de organisatie maandag bekend. De race stond eerst gepland op 25 en 26 juli. Maar door het verbod op massa-evenementen in België tot 31 augustus, moest er worden gezocht naar een nieuwe datum. Het is de eerste keer sinds de eerste editie in 1924 dat de Belgische klassieker in oktober wordt gehouden.

De race stond eerst gepland op 25 en 26 juli. Maar door het verbod op massa-evenementen in België tot 31 augustus, moest er worden gezocht naar een nieuwe datum.

Het is de eerste keer sinds de eerste editie in 1924 dat de Belgische klassieker in oktober wordt gehouden.

WK paracycling in Oostende gaat niet door. Na de organisatie van vier succesvolle wereldbekerwedstrijden de voorbije jaren mocht Oostende gaststad zijn voor het allereerste WK paracycling van 4 tot 7 juni. Maar de Internationale Wielerunie (UCI) trekt op vraag van de organisatoren een streep door het evenement.

Uitstel is afstel voor Ronde van Catalonië. De honderdste editie van de Ronde van Catalonië gaat dit jaar niet door. Er wordt geen nieuwe datum gezocht voor de wedstrijd, die eind maart werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De jubileumeditie zal dus pas in 2021 worden gereden. "We willen ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en de beste renners aan de start krijgen", klinkt het in een mededeling van de organisatie. Vorig jaar ging de eindzege in de Catalaanse rittenkoers naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Geen finale World Triathlon Series dit jaar. Ook de World Triathlon Series worden van de sportkalender geschrapt door de coronacrisis. De grote finale was normaal verzien in de week van 17-23 augustus, in Edmonton (Canada). Maar de staat Alberta, waar Edmonton ligt, heeft een reeks maatregelen opgelegd voor alle evenementen deze zomer. Zo is het verboden om met meer dan 15 mensen samen te komen.



8 Uren van Suzuka verhuist van juli naar november. De 8 Uren van Suzuka, een uithoudingsrace in de motorsport, is vanwege de coronapandemie verplaatst van 19 juli naar 1 november. "De internationale reisrestricties en het reële gevaar om in Japan teams en piloten van over de hele wereld te ontvangen, hebben de organisatoren verplicht om het evenement uit te stellen", klinkt het in een mededeling. Suzuka wordt zo de laatste race in het EWC-kampioenschap. Er moeten nog 3 races gereden worden: de 24 Uren van Le Mans werden van april verplaatst naar eind augustus, de 8 Uren van Oschersleben werden geannuleerd en vervangen door de Bol d'Or 2020 in Le Castellet (19-20 september).

Alle voetballers in 1e en 2e klasse Zuid-Korea krijgen coronatest. Op 8 mei wil Zuid-Korea dan eindelijk met zijn voetbalseizoen van start gaan. De 12 eersteklassers en 10 tweedeklassers zullen hun spelers wel verplicht testen op corona. De wedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Het begin van het seizoen werd ongeveer 2 maanden geleden uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het ziet ernaar uit dat de Zuid-Koreaanse regering erin slaagt de uitbraak van het virus redelijk onder controle te houden. Mocht er een speler gedurende het seizoen positief testen op het virus, dan is de afspraak dat de hele selectie 2 weken in quarantaine gaat.



De wedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Het begin van het seizoen werd ongeveer 2 maanden geleden uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het ziet ernaar uit dat de Zuid-Koreaanse regering erin slaagt de uitbraak van het virus redelijk onder controle te houden. Mocht er een speler gedurende het seizoen positief testen op het virus, dan is de afspraak dat de hele selectie 2 weken in quarantaine gaat.

Sportevenementen in New York? Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, heeft zondag laten weten dat er in de nabije toekomst mogelijk opnieuw grote sportevenementen in New York kunnen plaatsvinden. Dat zal weliswaar achter gesloten deuren gebeuren om een verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. "We willen de sportsector toestaan zich opnieuw op te richten", stelde Cuomo tijdens zijn dagelijkse persconferentie. "De mensen hebben zo ook een leuke activiteit om te bekijken op tv. Ik weet niet welke sporten economisch verder kunnen zonder ticketverkoop. Dat is niet mijn beroep. Ik wil de competities aansporen creatief te zijn en een oplossing te vinden."

"We willen de sportsector toestaan zich opnieuw op te richten", stelde Cuomo tijdens zijn dagelijkse persconferentie.

"De mensen hebben zo ook een leuke activiteit om te bekijken op tv. Ik weet niet welke sporten economisch verder kunnen zonder ticketverkoop. Dat is niet mijn beroep. Ik wil de competities aansporen creatief te zijn en een oplossing te vinden."

Spaanse minister is minder optimistisch over hervatting van voetbalseizoen. De Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa noemt het "onbedachtzaam" om momenteel te beloven dat de voetbalcompetities in zijn land voor de zomer kunnen hervatten. Dat vertelde hij zondag tijdens een persmoment. "Ik kan op dit moment niet bevestigen dat het profvoetbal in Spanje voor de zomer weer kan starten", zei Illa. "Dat zou heel onbedachtzaam van mijn kant zijn." De Spaanse Liga ligt sinds midden maart stil, maar de hoop groeit in voetbalkringen om de elf resterende wedstrijden van het seizoen nog te kunnen afwerken. De Spaanse profliga wil, om een hervatting mogelijk te maken, alle spelers vanaf eind deze maand testen op een coronabesmetting. Illa tempert echter de verwachtingen. "De tests, van welk type dan ook, moeten sowieso ook ter beschikking zijn van de verschillende regio's", herhaalde de minister.

"Ik kan op dit moment niet bevestigen dat het profvoetbal in Spanje voor de zomer weer kan starten", zei Illa. "Dat zou heel onbedachtzaam van mijn kant zijn."

De Spaanse Liga ligt sinds midden maart stil, maar de hoop groeit in voetbalkringen om de elf resterende wedstrijden van het seizoen nog te kunnen afwerken. De Spaanse profliga wil, om een hervatting mogelijk te maken, alle spelers vanaf eind deze maand testen op een coronabesmetting.

Illa tempert echter de verwachtingen. "De tests, van welk type dan ook, moeten sowieso ook ter beschikking zijn van de verschillende regio's", herhaalde de minister.

