Coronablog: ook Tadzjikistan houdt het voetbal voor bekeken, nog 4 landen blijven over

23:59

23 uur 59. Ook Tadzjikistan hoyudt voetbal voor bekeken. De voetbalcompetitie in Tadzjikistan, die begin april van start was gegaan, is dan toch stilgelegd door de coronacrisis. De lokale voetbalbond heeft aangekondigd dat alle wedstrijden tot 10 mei uitgesteld zijn. De maatregel ligt in lijn van de beslissingen van de regering in Tadzjikistan, die eerder op de dag onder meer besloot de scholen te sluiten. Tadzjikistan heeft tot dusver geen enkel bevestigde besmetting door het coronavirus. Door de stopzetting van de competitie in Tadzjikistan wordt er voorlopig wereldwijd enkel nog in Wit-Rusland, Turkmenistan, Nicaragua en Burundi gevoetbald. .