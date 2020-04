Coronablog: ook koersen in augustus sneuvelen: geen Ronde van Utah

Fase per fase

Ben Hermans krijgt in 2020 geen opvolger in Utah. Een voor een verdwijnen de wielerkoersen dit jaar van de kalender. Nu zijn er zelfs al organisatoren van wedstrijden in augustus die de handdoek in de ring gooien. De Ronde van Utah, vorig jaar gewonnen door Ben Hermans, heeft nu al de knoop doorgehakt. "Rekening houdend met onze gastcomités, renners, wielerfans en partners, focust de Ronde van Utah op de gezondheid en het welzijn van al zijn deelnemers", zegt de organisatie.

04-04-2020 04-04-2020.

21:29 21 uur 29. Serie A De Serie A wordt pas hervat als er geen gevaar meer is voor volksgezondheid

Golf van faillissementen in Duits profvoetbal? 13 van de 36 voetbalclubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga dreigen failliet te gaan door de coronacrisis. Dat meldt voetbalblad Kicker op basis van cijfers die tijdens een videoconferentie tussen alle Duitse profclubs bekend zouden zijn gemaakt. Het zou gaan om vier clubs uit de Bundesliga en negen uit de Tweede Bundesliga, maar namen heeft Kicker niet.

Bokser Joshua verdedigt 4 wereldtitels niet in juni. Het wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten tussen boksers Anthony Joshua en Kubrat Pulev is uitgesteld. De Britse titelhouder van de bonden IBF, WBA, WBO en IBO zou zijn Bulgaarse uitdager op 20 juni in het stadion van Tottenham Hotspur treffen.

18:17 18 uur 17. Basketbal WNBA stelt seizoensstart uit door coronavirus