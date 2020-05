Coronablog: ook Anderlecht verkoopt mondmaskers voor goede doel

Fase per fase

13:18 13 uur 18. Eerste positief geteste Ligue 1-speler mag ziekenhuis verlaten. Montpellier-voetballer Junior Sambia, de eerste speler in de Ligue 1 die besmet werd door het coronavirus, maakt zich klaar om het ziekenhuis te verlaten. Dat laat zijn club weten. "We zijn allemaal zo blij dat het beter met je gaat. We hopen je erg snel terug te zien op het veld", klinkt het in het zuiden van Frankrijk.

13:17 13 uur 17. Junior Sambia is een defensieve middenvelder die voor Montpellier voetbalt.

12:28 12 uur 28. ITTF schort tafeltenniscompetities verder op tot 31 juli. De Internationale Tafeltennisbond ITTF heeft zijn competities wegens de coronacrisis zeker tot 31 juli opgeschort. Voorlopig lagen de wedstrijden tot eind juni stil. In juni moet de ITTF normaal de knoop definitief doorhakken over het WK tafeltennis voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan.

11:01 11 uur 01. Ook Anderlecht verkoopt mondmaskers voor goede doel. Na onder meer Club Brugge en Standard verkoopt ook Anderlecht clubmondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. "De club wil zijn fans helpen om zich maximaal te beschermen en biedt daarom eigen gepersonaliseerde mondmaskers aan in 3 verschillende RSCA-designs", zo klinkt het op de clubwebsite. Een pakket met 3 mondmaskers kost 15 euro. Daarvan gaat telkens 3 euro integraal naar het Joseph Bracops-ziekenhuis, gelegen in de schaduw van de Lotto Park. "Om er de hardwerkende zorgverleners en de patiënten een hart onder de riem te steken."

09:31 09 uur 31. Feyenoord traint weer. In Nederland staan de voetballers van Feyenoord sinds gisteren weer op het trainingen. Achter gesloten deuren werken de spelers in kleine groepjes oefeningen af. Ook RKC, Twente en Willem II pikken de draad weer op nadat de competitie definitief is stopgezet. Het nieuwe seizoen bij onze noorderburen begint pas na 1 september.

09:31 09 uur 31. Feyenoord heeft gisteren de draad weer opgepikt.

09:30 09 uur 30. Bij de Nederlandse voetbalclub Feyenoord lopen Robert Bozenik, Eric Botteghin and Steven Berghuis weer rondjes op het trainingsveld.

02-05-2020 02-05-2020.