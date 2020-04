Coronablog: Neymar trekt zijn geldbuidel open voor Braziliaanse slachtoffers

14:13 14 uur 13. België schrapt alle wedstrijden tot en met 1 juni. De verschillende wielerbonden in ons land hebben alle wedstrijden in België geschorst tot en met 1 juni. "Deze maatregel is een logisch verlengstuk van een gelijkaardige beslissing die de UCI eerder nam. De beslissing geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines", meldt Cycling Vlaanderen. . België schrapt alle wedstrijden tot en met 1 juni De verschillende wielerbonden in ons land hebben alle wedstrijden in België geschorst tot en met 1 juni. "Deze maatregel is een logisch verlengstuk van een gelijkaardige beslissing die de UCI eerder nam. De beslissing geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines", meldt Cycling Vlaanderen.

14:12 14 uur 12. Neymar trekt geldbuidel open. Neymar heeft vorige week vijf miljoen Braziliaanse real (ruim 880.000 euro) overgemaakt aan hulporganisaties in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De voetbalvedette van PSG deed dat anoniem maar het nieuws lekte uit in Braziliaanse media. Neymar verdeelde zijn gift tussen Unicef en een een fonds dat werd opgestart door lokale Braziliaanse bekendheden.

13:48 13 uur 48. Geen triatlon tot eind juni. Er worden geen internationale triatlonwedstrijden afgewerkt voor 30 juni. De beslissing houdt onder meer de afgelasting in van de World Triathlon Series in het Japanse Yokohama (16 mei) en 8 topwedstrijden op Europese bodem. Volgens Marisol Casado, voorzitter van World Triathlon, wordt met alle betrokken partijen (atleten, coaches, federaties, organisatoren) bekeken of en wanneer de wedstrijden later dit jaar kunnen worden ingehaald.

13:40 13 uur 40. Geen voetbalinterlands meer tot juni voor jeugd. Door de coronacrisis komen de nationale jeugdelftallen in het voetbal minstens tot in juni niet meer in actie. Bij de U17 vonden volgende maand de EK's plaats voor de jonge Red Devils (21 mei - 6 juni in Estland) en de jonge Flames (9-22 mei in Zweden).

11:12 11 uur 12. Dit is/was het EK-schema van de Belgen. De Rode Duivels spelen op het EK normaal gezien eerst in Sint-Petersburg tegen Rusland, daarna volgt in Kopenhagen een groepsmatch tegen Denemarken. Voor het duel tegen Finland gaat het weer richting Sint-Petersburg.

11:10 11 uur 10. UEFA praat met 12 speelsteden van Euro 2020. De Europese voetbalbond UEFA heeft de 12 landen die komende zomer het EK zouden huisvesten gevraagd of ze dat volgend jaar ook willen en kunnen doen. Als gevolg van de coronacrisis is het toernooi een jaar verschoven. De speelsteden van het EK zijn Amsterdam, Rome, Bakoe, München, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Londen, Glasgow, Boekarest, Bilbao, Dublin en Boedapest. "Het EK vindt tussen 11 juni en 11 juli 2021 plaats en het is de bedoeling dat we hetzelfde wedstrijdschema en dezelfde locaties hebben", aldus de UEFA.

