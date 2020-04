Coronablog: Nederlands wielerkampioenschap is twijfelachtig

13:55 13 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:23 13 uur 23. Zuid-Korea begint op 8 mei weer te voetballen (zonder publiek). De voetbalcompetitie in Zuid-Korea, de zogenoemde K-league, gaat op 8 mei van start. De wedstrijden worden voorlopig nog wel zonder publiek gespeeld. Het begin van het seizoen werd ongeveer twee maanden geleden uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het ziet ernaar uit dat de Koreaanse regering erin slaagt de uitbraak van het virus redelijk onder controle te houden. Mocht er een speler gedurende het seizoen positief testen op het virus, dan is de afspraak dat de hele selectie 2 weken in quarantaine gaat. Er werd ook beslist het seizoen in te korten van 38 naar 27 speeldagen.

11:18 11 uur 18. Koekelkoren en Van Walle zien WK beachvolley van 2021 naar 2022 verhuizen. Het wereldkampioenschap beachvolleybal van 2021 in Rome wordt met een jaar uitgesteld naar de zomer van 2022. Op die manier wil men een overlapping met de Olympische Spelen in Tokio vermijden. De titelstrijd is geherprogrammeerd naar juni 2022. De Spelen van Tokio werden vorige maand met een jaar uitgesteld naar de zomer van 2021. Het WK beachvolley wordt in principe om de twee jaar gehouden. In 2019 was Berlijn gastheer. Dries Koekelkoren en Tom van Walle, Belgiës beste duo, raakten er niet door de groepsfase.

11:10 11 uur 10. Geen GP Beerens in Lotto Cycling Cup. De Grote Prijs Beerens voor vrouwen, voorzien op 16 augustus, wordt vanwege de coronacrisis dit jaar geannuleerd. "Daar we een massa-evenement zijn, is het beter om nu ruim op voorhand deze pijnlijke en moeilijke beslissing te nemen", zegt organisator Staf Van Mensel. De GP was geprogrammeerd als 10e en laatste manche van de Lotto Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium voor vrouwen elite op UCI-niveau. Door de onzekerheid wordt meteen ook uitgeweken naar 2021.

11:08 11 uur 08. Kan Fabio Jakobsen zijn Nederlandse driekleur verdedigen dit jaar?

11:07 11 uur 07. NK denkt nog na over 2020, maar Drenthe krijgt wel al NK 2021. De Nederlandse wielerbond (KNWU) legt voorlopig geen nieuwe datum vast voor het nationale kampioenschap op de weg. Wel is al zeker dat de provincie Drenthe in 2021 de titelstrijd mag organiseren. Het NK zou in juni in Drenthe worden gehouden, maar moest door de coronacrisis worden afgelast. Daarna was het plan de wedstrijd naar augustus te verplaatsen maar ook dat gaat niet door omdat de Nederlandse overheid heeft beslist grotere sportevenementen tot 1 september te verbieden. Het is nu afwachten of er nog een nieuwe datum voor 2020 wordt gevonden. Om zeker te zijn dat Drenthe wel een NK op de weg toegewezen krijgt, is besloten het evenement in 2021 alvast aan deze provincie toe te wijzen.

09:36 09 uur 36. Israël schorst contract voetbalbondscoach Herzog even op. Andreas Herzog, de Oostenrijkse bondscoach van Israël, ziet zijn contract 2 maanden opgeschort. "Door een gebrek aan internationale activiteiten", stelt de federatie. "Op het einde van deze periode zullen de voetbalbond en de trainer opnieuw gesprekken aanknopen over zijn contract", luidt het. Herzog (51) leidt Israël sinds de zomer van 2018. Israël treft in de halve finales van de play-offs voor het EK Schotland. De duels worden ten vroegste in de herfst afgewerkt.

08:35 08 uur 35. MLS begint ten vroegste 16 mei weer te trainen. De voetbalclubs in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zien hun startdatum van de nieuwe trainingen verlegd van 24 april tot ten vroegste 15 mei. De competitie begint zeker niet voor 8 juni. De MLS was amper 2 speeldagen ver toen de competitie op 19 maart vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. Volgens de kalender moet het reguliere MLS-seizoen eindigen op 4 oktober. Daarna beginnen de play-offs met een finale op 7 november.

24-04-2020

21:40 21 uur 40. Geen Europees volleybal meer. De Europese Volleybalfederatie (CEV) heeft beslist om definitief een punt te zetten achter de Champions League volleybal, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ook de andere Europese bekertoernooien worden stopgezet. Met Roeselare was er nog een Belgische club in de Champions League actief. De Belgische vicekampioen leed in de heenwedstrijd van zijn kwartfinale tegen het Italiaanse Civitanova een 0-3 nederlaag. De CEV meldde donderdag ook nog dat er een steunfonds komt van 11,5 miljoen euro om het Europese volleybal uit de crisis te helpen.

