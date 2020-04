Coronablog: NBA-ster Westbrook schenkt 650 computers aan kansarme kinderen

11:01 11 uur 01. Russell Westbrook denkt aan kansarme kinderen. NBA-sterspeler Russell Westbrook wil niet dat kansarme kinderen in Amerika nog meer achtergesteld worden door de coronacrisis. Daarom schenkt de sterspeler van Houston Rockets 650 computers aan kinderen in Houston zelf, waar de scholen gesloten zijn door de coronapandemie. Westbrooks eigen stichting Why Not? werkt daarvoor samen met de vereniging Comp-U-Dopt. "In de kansarme buurten van de stad heeft 1 kind op 3 thuis geen computer", legt bestuurder Colin Dempsey uit. "Met deze schenking kunnen we een verschil maken waar de nood het hoogst is.". Russell Westbrook denkt aan kansarme kinderen NBA-sterspeler Russell Westbrook wil niet dat kansarme kinderen in Amerika nog meer achtergesteld worden door de coronacrisis. Daarom schenkt de sterspeler van Houston Rockets 650 computers aan kinderen in Houston zelf, waar de scholen gesloten zijn door de coronapandemie. Westbrooks eigen stichting Why Not? werkt daarvoor samen met de vereniging Comp-U-Dopt. "In de kansarme buurten van de stad heeft 1 kind op 3 thuis geen computer", legt bestuurder Colin Dempsey uit. "Met deze schenking kunnen we een verschil maken waar de nood het hoogst is."

14-04-2020 14-04-2020.

23:29 23 uur 29. Is er nog hoop voor de GP F1 van Frankrijk? De Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk is waarschijnlijk de volgende F1-race die zal uitgesteld worden door de coronacrisis. Maandagavond kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat tot zeker medio juli geen grote publieke evenementen zijn toegestaan in Frankrijk. Mogelijk kan de GP, voorzien op 28 juni, wel plaatsvinden zonder publiek. Vorig jaar woonden 135.000 mensen het evenement bij. De GP van Frankrijk zou de opener zijn van het F1-seizoen, nadat de eerste 9 GP's van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco) of voor onbepaalde tijd uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan, Canada) werden. Na Frankrijk is het op 5 juli de beurt aan Oostenrijk. De Grote Prijs van België staat op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma.

21:49 21 uur 49. Spaans protocol voor hervatten van trainingen ligt klaar. De Spaanse voetballiga heeft een protocol voorbereid voor het hervatten van de trainingen. Wat betreft de herneming van de competitie zal ze zich schikken in de beslissingen van de gezondheidsautoriteiten. Dat heeft LaLiga bekendgemaakt in een persbericht. Zondag zag Real Sociedad zich genoodzaakt af te zien van zijn plannen om vanaf dinsdag spelers individueel te laten trainen op het eigen complex, na overleg met de Nationale Sportraad (CSD). Adnan Januzaj en co. blijven voorlopig dus thuis. "Het protocol voor het hervatten van de trainingen van de ploegen uit LaLiga is bestudeerd, herbekeken en goedgekeurd. Dat protocol zal komende donderdag aan de clubs gegeven en uitgelegd worden en aan de CSD en de bevoegde gezondheidsautoriteiten ter beschikking gesteld worden", zo klinkt het in het persbericht.

15:38 15 uur 38. De Italiaanse voetbalbond hoopt dat de clubs begin volgende maand weer kunnen beginnen met trainen. De spelers moeten daarvoor wel eerst allemaal worden getest op het coronavirus. "Eind april zouden de medische controles moeten beginnen, daarna kunnen de trainingen weer opgestart worden", zei bondsvoorzitter Gabriele Gravina maandag bij Sky Sport. De meeste clubs in de Serie A moeten nog twaalf wedstrijden spelen. "Zodra de omstandigheden dat toelaten, zullen we de competitie uitspelen", zei de bondsvoorzitter. "We testen eerst of de spelers niet besmet zijn en dan kunnen we hopelijk begin mei de training hervatten. We hebben geen deadline voor dit seizoen, maar het doel is om de competitie uit te spelen.".

15:33 15 uur 33. FIA-baas: "15 GP's dit jaar is zeker niet onmogelijk". Jean Todt wil dit jaar nog Formule 1-races met publiek zien. "Daar geloof ik echt in", vertelde de voorzitter van de Internationale Automobielfederatie FIA in een interview op motorsport-total.com. "Ik hoop ook vurig dat het zal gebeuren, want we hebben het nodig. Dit jaar nog 15 tot 18 GP's rijden, lijkt optimistisch, maar het is zeker niet onmogelijk. Alles zal ervan afhangen wanneer we kunnen starten. Zodra we weten dat we kunnen beginnen, kunnen we twee tot drie races per maand zien." De voormalige teamchef van Ferrari blijft ijveren voor een aangescherpte budgetlimiet. "Een positief gevolg van deze coronacrisis is dat we de mogelijkheid hebben om dingen beter te doen in de toekomst. Het is niet houdbaar dat een kleiner team moet werken met een budget van 150 miljoen euro, terwijl andere teams het dubbele daarvan hebben. Dit is de kans om een aantal zaken opnieuw te gaan evalueren en een aantal beslissingen te nemen. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor de Formule E, het WK rally, ... Als dit alles voorbij is, komen we immers in een andere wereld terecht. Mensen zijn emotioneel en bang. Voorzichtig kunnen we uit deze vreselijke tunnel komen en het is belangrijk dat we ervan leren. Ook de Formule 1 zal terugkomen en ik hoop dat die in een betere vorm terugkomt.".

13:04 13 uur 04. Hertha-coach Labbadia levert meteen in. Bruno Labbadia, de kersverse trainer van Hertha Berlijn, zal aan het begin van zijn ambtstermijn een "omvangrijk deel" van zijn loon afstaan. De nieuwbakken coach, die donderdag pas Alexander Nouri opvolgde aan het hoofd bij Hertha, zal pas zijn volledige salaris uitbetaald krijgen als de voetbalcompetitie, die momenteel wegens de coronacrisis stilligt, weer normaal kan verlopen. "Ik vind het een mooi en opmerkelijk gebaar van Bruno waarvoor ik hem meteen wil bedanken", zei CEO Michaël Preetz op de voorstelling van de coach. "Zijn geste toont aan dat de huidige coronacrisis hem na aan het hart ligt.".

09:08 09 uur 08. Messi bedankt dokters, verpleegkundigen en verzorgers. Op zijn Instagram richt Lionel Messi een dankwoord richting de helden tijdens deze coronacrisis. "Ik wil mijn grote dank uitspreken voor het werk van de hulpverleners", zegt de Argentijnse topvoetballer van Barcelona. "Stuk voor stuk zijn het anonieme helden die lange dagen en nachten maken, ver weg van hun familie, zodat wij gezond blijven.".

09:07 09 uur 07. Deze foto heeft Lionel Messi op zijn Instagram gepost.

13-04-2020 13-04-2020.

12:47 12 uur 47. Blijft München gaststad voor het EK? Het EK voetbal is uitgesteld van 2020 tot 2021, maar in welke steden er gespeeld zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Eerder raakte al bekend dat de UEFA op 30 april zou bekijken welke van de 12 oorspronkelijke gaststeden hun kandidatuur kunnen bevestigen. Onder meer Rome en Bilbao worden als pijnpunten geciteerd. Maar ook in München staat nog niets vast. "Het stadsbestuur buigt zich momenteel over de kwestie", zo bekende een woordvoerder zondag aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. München stelde zich jaren geleden kandidaat en werd uiteindelijk ook verkozen, maar intussen is het politieke beleid in de hoofdstad van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren veranderd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand werden Die Grünen de grootste partij. SPD'er Dieter Reiter bleef wel burgemeester.

09:55 09 uur 55. Dalglish verlaat het ziekenhuis. In deze coronaperiode is er ook goed nieuws: Kenny Dalglish heeft het ziekenhuis zaterdag mogen verlaten. De 69-jarige Liverpool-legende werd er woensdag opgenomen voor de behandeling van een infectie, waarna hij positief testte op het coronavirus, hoewel hij geen symptomen vertoonde. "We mogen blij zijn met zo'n schitterend verzorgend personeel", vertelde hij aan de krant Sunday Post. "Mensen denken misschien dat ik er dankzij mijn bekendheid betere zorgen gekregen heb dan anderen, maar ik kan verzekeren dat er voor iedereen evenveel gedaan wordt." Als spits hielp Dalglish Liverpool aan 6 landstitels en won hij 3 keer de Europa Cup I (1978, 1981, 1984). In 515 wedstrijden voor de club vond hij 172 keer de weg naar doel. Als trainer leidde hij Liverpool 3 keer naar de landstitel (1986, 1988, 1990).