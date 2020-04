Coronablog: NBA beslist niet in april, geen BeNe Ladies Tour

14:54 14 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:20 13 uur 20. Geen BeNe Ladies Tour in 2020. De BeNe Ladies Tour past voor de editie van dit jaar, die van 9 tot 12 juli voorzien was. "Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg", meldt de organisatie. "We moeten rekening houden met de regelgeving van 2 landen. Ook het feit dat we bijna 30 nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop." Vorig jaar won de Duitse Lisa Klein de zesde editie van de BeNe Ladies Tour. Met Jolien D'Hoore (2015 en 2016) staat één Belgische op de erelijst. Geen BeNe Ladies Tour in 2020 De BeNe Ladies Tour past voor de editie van dit jaar, die van 9 tot 12 juli voorzien was. "Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg", meldt de organisatie. "We moeten rekening houden met de regelgeving van 2 landen. Ook het feit dat we bijna 30 nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop." Vorig jaar won de Duitse Lisa Klein de zesde editie van de BeNe Ladies Tour. Met Jolien D'Hoore (2015 en 2016) staat één Belgische op de erelijst.

12:59 12 uur 59. Geen Wozniacki-Serena Williams in Kopenhagen. De afscheidswedstrijd van Caroline Wozniacki tegen Serena Williams wordt uitgesteld. De partij stond op 18 mei in een uitverkochte Royal Arena in Kopenhagen op het programma. Maar de Deense regering besliste gisteren dat massasamenkomsten verboden blijven tot augustus om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Geen Wozniacki-Serena Williams in Kopenhagen De afscheidswedstrijd van Caroline Wozniacki tegen Serena Williams wordt uitgesteld. De partij stond op 18 mei in een uitverkochte Royal Arena in Kopenhagen op het programma. Maar de Deense regering besliste gisteren dat massasamenkomsten verboden blijven tot augustus om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

11:04 11 uur 04. Geen MotoGP in Italië en Catalonië eind mei en begin juni. De Grote Prijzen motorsport in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) vinden wegens de coronacrisis niet op hun geplande datum plaats. Dat hebben de organisatoren, die in 2020 nieuwe data hopen te vinden voor de races op de circuits van Mugello en Barcelona, gemeld. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar (alleen in de MotoGP) geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld. De volgende GP's, die van Spanje en Frankrijk, werden verplaatst naar een te bepalen datum. Ook voor de bijeenkomsten in Italië en Catalonië ligt nog geen nieuwe datum vast. De organisatie hoopt dit jaar nog zo veel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november. De volgende voorziene GP is die van Duitsland op 21 juni. Geen MotoGP in Italië en Catalonië eind mei en begin juni De Grote Prijzen motorsport in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) vinden wegens de coronacrisis niet op hun geplande datum plaats. Dat hebben de organisatoren, die in 2020 nieuwe data hopen te vinden voor de races op de circuits van Mugello en Barcelona, gemeld. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar (alleen in de MotoGP) geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld. De volgende GP's, die van Spanje en Frankrijk, werden verplaatst naar een te bepalen datum. Ook voor de bijeenkomsten in Italië en Catalonië ligt nog geen nieuwe datum vast. De organisatie hoopt dit jaar nog zo veel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november. De volgende voorziene GP is die van Duitsland op 21 juni.

11:03 11 uur 03. Geen Adriatica Ionica Race dit jaar. De Italiaanse rittenwedstrijd Adriatica Ionica Race (2.1) wordt dit jaar vanwege de coronacrisis geschrapt. Dat maakte de organisatie, onder leiding van oud-wereldkampioen Moreno Argentin, bekend. De wedstrijd stond van 14 tot 18 juni geprogrammeerd en zou in 2020 zijn derde editie kennen. Vorig jaar won de Oekraïner Mark Padoen (Bahrain-Merida) de wedstrijd voor Ben Hermans (Israël Cycling). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) was de tweede Belg op de achtste plaats. . Geen Adriatica Ionica Race dit jaar De Italiaanse rittenwedstrijd Adriatica Ionica Race (2.1) wordt dit jaar vanwege de coronacrisis geschrapt. Dat maakte de organisatie, onder leiding van oud-wereldkampioen Moreno Argentin, bekend. De wedstrijd stond van 14 tot 18 juni geprogrammeerd en zou in 2020 zijn derde editie kennen. Vorig jaar won de Oekraïner Mark Padoen (Bahrain-Merida) de wedstrijd voor Ben Hermans (Israël Cycling). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) was de tweede Belg op de achtste plaats.

09:19 09 uur 19. NBA hakt nog geen knopen door in april: "En ook niet op 1 mei". De komende weken moet nog geen beslissing worden verwacht omtrent een eventuele heropstart van het NBA-seizoen. Volgens grote baas Adam Silver is het nog te vroeg om daarover knopen door te hakken aangezien de coronacrisis nog volop woedt in de Verenigde Staten. "We moeten simpelweg aanvaarden dat wij, alvast in de maand april, nog geen beslissingen kunnen nemen. En ik denk evenmin dat wij dat zullen kunnen doen op 1 mei." De NBA ligt al stil sinds 11 maart, nadat de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) als eerste speler positief had getest op covid-19. Na hem raakten nog een vijftiental andere basketspelers besmet met het virus. Het reguliere seizoen had op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later stond de start van de play-offs op het programma, met een apotheose begin juni. Het is nog te vroeg om te beginnen plannen over een rentree. "Er zijn op dit moment nog heel wat onbekende factoren. De gezondheid van iedereen betrokken bij de NBA moet nu vooropstaan", aldus Silver in een interview van 29 minuten op de NBA-kanalen. NBA hakt nog geen knopen door in april: "En ook niet op 1 mei" De komende weken moet nog geen beslissing worden verwacht omtrent een eventuele heropstart van het NBA-seizoen. Volgens grote baas Adam Silver is het nog te vroeg om daarover knopen door te hakken aangezien de coronacrisis nog volop woedt in de Verenigde Staten. "We moeten simpelweg aanvaarden dat wij, alvast in de maand april, nog geen beslissingen kunnen nemen. En ik denk evenmin dat wij dat zullen kunnen doen op 1 mei." De NBA ligt al stil sinds 11 maart, nadat de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) als eerste speler positief had getest op covid-19. Na hem raakten nog een vijftiental andere basketspelers besmet met het virus. Het reguliere seizoen had op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later stond de start van de play-offs op het programma, met een apotheose begin juni. Het is nog te vroeg om te beginnen plannen over een rentree. "Er zijn op dit moment nog heel wat onbekende factoren. De gezondheid van iedereen betrokken bij de NBA moet nu vooropstaan", aldus Silver in een interview van 29 minuten op de NBA-kanalen.

09:18 09 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:17 09 uur 17. WK tafeltennis voor landenteams is nu eind september. Het WK tafeltennis voor landenteams in Zuid-Korea (Busan) wordt van 27 september tot 4 oktober gespeeld. Dat maakte de internationale bond ITTF bekend. Het toernooi, met een Belgisch mannen- en vrouwenteam, stond aanvankelijk geprogrammeerd tussen 22 en 29 maart maar werd uitgesteld door de coronacrisis. Als voorlopige nieuwe datum werd de week van 21 tot 28 juni vastgelegd. Maar nadat de ITTF besliste alle evenementen tot 30 juni te schrappen, moest de organisatie weer op zoek naar een nieuwe datum. WK tafeltennis voor landenteams is nu eind september Het WK tafeltennis voor landenteams in Zuid-Korea (Busan) wordt van 27 september tot 4 oktober gespeeld. Dat maakte de internationale bond ITTF bekend. Het toernooi, met een Belgisch mannen- en vrouwenteam, stond aanvankelijk geprogrammeerd tussen 22 en 29 maart maar werd uitgesteld door de coronacrisis. Als voorlopige nieuwe datum werd de week van 21 tot 28 juni vastgelegd. Maar nadat de ITTF besliste alle evenementen tot 30 juni te schrappen, moest de organisatie weer op zoek naar een nieuwe datum.

09:13 09 uur 13. Geen 6 Uren van Spa voor motoren op 16 augustus. De 6 Uren van Spa voor motoren kunnen niet doorgaan op de voorziene datum van 16 augustus. Dat besliste de organisatie, nadat de internationale automobielbond FIA vorige vrijdag de 6 Uren van Spa-Francorchamps, een manche van het WK uithouding (WEC), verplaatst had naar het weekend van 15 augustus. WK's hebben voorrang, beseft organisator DG Sport Events. Een vervangdatum is er nog niet. "Geen sprake van dat we dit evenement laten vallen, het is uiteindelijk de enige endurance race voor motoren in België", benadrukt DG Sport. Geen 6 Uren van Spa voor motoren op 16 augustus De 6 Uren van Spa voor motoren kunnen niet doorgaan op de voorziene datum van 16 augustus. Dat besliste de organisatie, nadat de internationale automobielbond FIA vorige vrijdag de 6 Uren van Spa-Francorchamps, een manche van het WK uithouding (WEC), verplaatst had naar het weekend van 15 augustus. WK's hebben voorrang, beseft organisator DG Sport Events. Een vervangdatum is er nog niet. "Geen sprake van dat we dit evenement laten vallen, het is uiteindelijk de enige endurance race voor motoren in België", benadrukt DG Sport.