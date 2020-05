Coronablog: Milan-spelers herstellen, Ironman Hawaï beslist half mei

09:09 09 uur 09. Milan-voorzitter: "Enkele van mijn spelers recupereren nog na Covid-19-besmetting". Paolo Scaroni, de voorzitter van AC Milaan, onthulde gisteren dat spelers van zijn club aan het herstellen zijn van het coronavirus. "Enkele van onze spelers hadden COVID-19 en zijn nu nog aan het recupereren", verklaarde hij. Desondanks wil Scaroni dat de Serie A hervat wordt. De spelers begonnen deze week weer individueel te trainen en eerstdaags wordt ook de Zweedse sterspeler Zlatan Ibrahimovic op de training verwacht. Scaroni is een voorstander van het Duitse model, waarbij zieke spelers in quarantaine geplaatst worden en hun teammaats gewoon doorgaan. "We zullen moeten leren leven met het virus en dat geldt ook voor het voetbal." "Het is onze plicht om te proberen weer op het veld te komen", meent ook clubicoon en sportief directeur Paolo Maldini, die in maart het virus zelf onder de leden had. Tot nu was alleen van Maldini en zijn zoon Daniel, die als aanvallende middenvelder de kleuren van Milan verdedigt, bekend dat zij het virus opliepen. Geruchten dat ook andere spelers van Milan besmet zouden zijn, werden eerder door de club ontkend. . Milan-voorzitter: "Enkele van mijn spelers recupereren nog na Covid-19-besmetting" Paolo Scaroni, de voorzitter van AC Milaan, onthulde gisteren dat spelers van zijn club aan het herstellen zijn van het coronavirus. "Enkele van onze spelers hadden COVID-19 en zijn nu nog aan het recupereren", verklaarde hij.

Desondanks wil Scaroni dat de Serie A hervat wordt. De spelers begonnen deze week weer individueel te trainen en eerstdaags wordt ook de Zweedse sterspeler Zlatan Ibrahimovic op de training verwacht. Scaroni is een voorstander van het Duitse model, waarbij zieke spelers in quarantaine geplaatst worden en hun teammaats gewoon doorgaan. "We zullen moeten leren leven met het virus en dat geldt ook voor het voetbal."

"Het is onze plicht om te proberen weer op het veld te komen", meent ook clubicoon en sportief directeur Paolo Maldini, die in maart het virus zelf onder de leden had.

Tot nu was alleen van Maldini en zijn zoon Daniel, die als aanvallende middenvelder de kleuren van Milan verdedigt, bekend dat zij het virus opliepen. Geruchten dat ook andere spelers van Milan besmet zouden zijn, werden eerder door de club ontkend.

09:06 09 uur 06. Beslissing over Ironman Hawaï valt eerstdaags. Of we dit jaar een Ironman van Hawaï krijgen op 10 oktober, wordt midden mei beslist. Dat bevestigde de organisatie. De Duitse titelhouder en drievoudig winnaar, die vorig jaar het officieuze WK op het Amerikaanse eiland in een parcoursrecord won, liet eind april verstaan dat hij betwijfelde of het evenement kon doorgaan. Ook zijn landgenoot en tweevoudig winnaar Patrick Lange was die mening toegedaan. Organisator Andrew Messick gaf eerder al mee dat een uitstel naar februari 2021 tot de mogelijkheden behoort. . Beslissing over Ironman Hawaï valt eerstdaags Of we dit jaar een Ironman van Hawaï krijgen op 10 oktober, wordt midden mei beslist. Dat bevestigde de organisatie. De Duitse titelhouder en drievoudig winnaar, die vorig jaar het officieuze WK op het Amerikaanse eiland in een parcoursrecord won, liet eind april verstaan dat hij betwijfelde of het evenement kon doorgaan. Ook zijn landgenoot en tweevoudig winnaar Patrick Lange was die mening toegedaan. Organisator Andrew Messick gaf eerder al mee dat een uitstel naar februari 2021 tot de mogelijkheden behoort.



09-05-2020 09-05-2020.

12:35 12 uur 35. Geen Nations League volleybal. De Nations League volleybal , een prestigieuze landencompetitie, zal vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden. Dit jaar was het de derde editie van de Nations League, maar die wordt dus geschrapt. De groepswedstrijden moesten normaal gezien in mei en juni afgewerkt worden, de finales waren voorzien in juli. Bij de vrouwen waren de Yellow Tigers een van de deelnemers, er waren ook wedstrijden gepland in België. . Geen Nations League volleybal De Nations League volleybal, een prestigieuze landencompetitie, zal vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden. Dit jaar was het de derde editie van de Nations League, maar die wordt dus geschrapt.

De groepswedstrijden moesten normaal gezien in mei en juni afgewerkt worden, de finales waren voorzien in juli. Bij de vrouwen waren de Yellow Tigers een van de deelnemers, er waren ook wedstrijden gepland in België.



12:29 12 uur 29. Gratis tickets voor zorgpersoneel bij Antwerp Giants. De Antwerp Giants willen het zorgpersoneel, en in het bijzonder het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), volgend seizoen op een speciale manier bedanken. De bekerwinnaar zet de eerstvolgende thuiswedstrijd met publiek in het teken van de zorg en zal 1.000 tickets uitdelen aan ZNA-medewerkers en hun partners. . Gratis tickets voor zorgpersoneel bij Antwerp Giants De Antwerp Giants willen het zorgpersoneel, en in het bijzonder het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), volgend seizoen op een speciale manier bedanken. De bekerwinnaar zet de eerstvolgende thuiswedstrijd met publiek in het teken van de zorg en zal 1.000 tickets uitdelen aan ZNA-medewerkers en hun partners.

12:21 12 uur 21. Primera División Leganes-coach verklapt 20 juni als datum herstart van La Liga

08:44 08 uur 44. NFL wil zoals voorzien starten op 10 september. De NFL , de Amerikaanse competitie van American Football, gaat van start op 10 september. De kalender voor het nieuwe seizoen is bekendgemaakt en de NFL verwacht op dit moment geen problemen om de competitie te laten starten. "Maar we houden de gezondheidssituatie in de gaten en kunnen nog anders beslissen." De Superbowl vindt normaal gezien plaats op 7 februari 2021. . NFL wil zoals voorzien starten op 10 september De NFL, de Amerikaanse competitie van American Football, gaat van start op 10 september. De kalender voor het nieuwe seizoen is bekendgemaakt en de NFL verwacht op dit moment geen problemen om de competitie te laten starten. "Maar we houden de gezondheidssituatie in de gaten en kunnen nog anders beslissen." De Superbowl vindt normaal gezien plaats op 7 februari 2021.

08:40 08 uur 40. Geen basketbal zonder publiek in Nederland. De Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek aanwezig mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League (DBL) hebben dat onderling afgesproken. "Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek", klinkt het. In principe mogen er vanaf 1 september weer sportwedstrijden worden gehouden, ook binnen. Publiek is dan nog niet welkom. De Nederlandse basketbalclubs mikken op een start van de competitie in het vierde kwartaal van dit jaar. . Geen basketbal zonder publiek in Nederland De Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek aanwezig mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League (DBL) hebben dat onderling afgesproken. "Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek", klinkt het.

In principe mogen er vanaf 1 september weer sportwedstrijden worden gehouden, ook binnen. Publiek is dan nog niet welkom. De Nederlandse basketbalclubs mikken op een start van de competitie in het vierde kwartaal van dit jaar.



08-05-2020 08-05-2020.