Coronablog: Liverpool-legende Dalglish hoeft Pasen niet in het ziekenhuis te vieren

09:55 09 uur 55. Dalglish verlaat het ziekenhuis. In deze coronaperiode is er ook goed nieuws: Kenny Dalglish heeft het ziekenhuis zaterdag mogen verlaten. De 69-jarige Liverpool-legende werd er woensdag opgenomen voor de behandeling van een infectie, waarna hij positief testte op het coronavirus, hoewel hij geen symptomen vertoonde. "We mogen blij zijn met zo'n schitterend verzorgend personeel", vertelde hij aan de krant Sunday Post. "Mensen denken misschien dat ik er dankzij mijn bekendheid betere zorgen gekregen heb dan anderen, maar ik kan verzekeren dat er voor iedereen evenveel gedaan wordt." Als spits hielp Dalglish Liverpool aan 6 landstitels en won hij 3 keer de Europa Cup I (1978, 1981, 1984). In 515 wedstrijden voor de club vond hij 172 keer de weg naar doel. Als trainer leidde hij Liverpool 3 keer naar de landstitel (1986, 1988, 1990).

12-04-2020

23:53 23 uur 53. De halve finales in de Afrikaanse Champions League en de CAF Confederation Cup worden uitgesteld. De wedstrijden stonden normaal begin mei op de planning. "We volgen de impact van het virus op het Afrikaanse continent nauwgezet op en werken daarvoor samen met de bevoegde instanties, zoals de Wereldgezondheidszorg", meldt de CAF.

23:36 23 uur 36. #Matchofourlives. Een verzameling van sterren uit de sportwereld heeft in een gezamelijke video op Twitter opgeroepen om het coronavirus allemaal samen te bestrijden. Ze deden dit in samenwerking met de Verenigde Naties. #matchofourlives is de hashtag en onder anderen voetballers Neymar en Olivier Giroud en F1-piloten Charles Leclerc en Valtteri Bottas doen mee. "De inzet van deze wedstrijd is hoog. Samen zijn we sterker. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en alle regels respecteren. Samen kunnen we het beste team zijn en kunnen we corona verslaan."

23:20 23 uur 20. Ook bij Premier League-club Sheffield United zijn heel wat personeelsleden technisch werkloos. In tegenstelling tot verscheidene andere Engelse clubs, doet Sheffield geen beroep op het noodfonds van de Britse regering en blijft het zijn werknemers de volle pot betalen. De club moedigt hen aan vrijwilligerswerk te gaan doen. "Een deel van ons personeel kan zijn dagdagelijkse taken niet meer uitvoeren", klinkt het in een mededeling van de Premier League-club. "Het gaat dan vooral om deeltijds personeel, maar ook over een aantal vaste werknemers. Hoewel we hun loon blijven uitbetalen, hoeven zij dus niet meer naar Bramall Lane te komen. Ze zijn vrij om zich in te schrijven als vrijwilliger bij de nationale gezondheidszorg of bij een andere organisatie." Eerder deden Tottenham, Newcastle, Bournemouth en Norwich wel een beroep op de Britse overheid, die tachtig procent van het loon van tijdelijk werklozen garandeert. Bij de publieke opinie viel dat niet in goede aarde.

21:04 21 uur 04. Het WTA-toernooi van Montréal, op de kalender van 10 tot 16 augustus, zal dit jaar niet doorgaan. Die annulering is een gevolg van de vraag van de regering van Québec om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen te laten plaatsvinden. "Ook voor de WTA blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen de eerste prioriteit. Dit was een moeilijke beslissing, maar in 2021 komen we terug naar Montréal." Het WTA-toernooi van Montréal is een onderdeel van de Rogers Cup. Het mannentoernooi in Toronto gaat voorlopig wel nog door. Toronto ligt in Ontario, een buurprovincie van Quebec.

20:56 20 uur 56. Haas-rijders stemmen in met loonsverlaging. Het Amerikaanse Formule 1-team Haas heeft zijn personeel dat werkzaam is in de fabriek in Engeland met verlof gestuurd om kosten te besparen in de coronacrisis. De F1 ligt stil sinds 15 maart en de eerste negen races van het seizoen zijn afgelast of uitgesteld. Haas volgt het voorbeeld van Renault, Williams, Racing Point en McLaren, die ook hun basis in Engeland hebben en soortgelijke loonmaatregelen hebben genomen. ee weken verplicht dicht blijven. Het betekent dat er geen werk is voor de vele monteurs en techici. De teams met hun basis in Engeland kunnen een beroep doen op een regeling van de Brits overheid, die garandeert dat werknemers 80 procent van hun salaris behouden tot een maximum van 2.500 Engelse pond (2.850 euro) per maand. De website van de Formule 1 meldt dat de piloten Kevin Magnussen en Romain Grosjean hebben ingestemd met loonsverlaging.

20:53 20 uur 53. Geraint Thomas zamelt geld in voor gezondheidszorg. Geraint Thomas gaat 36 uur op de rollen rijden om geld in te zamelen voor de NHS, de Britse gezondheidszorg. Woensdagochtend begint de renner van Team Ineos aan zijn opdracht thuis in zijn garage in Cardiff. Hij spreidt de inspanning over drie dagen, of drie sessies van twaalf uur. "Dat naar analogie met onze helden in de zorgsector, die in deze tijden shiften van twaalf uur draaien", vertelde Thomas. "Mijn team droeg al wel zijn steentje bij door een miljoen ontsmettende handgels te produceren en die gratis over de Britse en Europese ziekenhuizen te verdelen, maar ik wil ook uit eigen naam nog iets doen. Op een fiets zitten is het beste wat ik kan en dus doe ik dat dan maar drie dagen lang."

