Coronablog: Liverpool-icoon Dalglish heeft corona, geen International Champions Cup

09:09 09 uur 09. International Champions Cup in zomer gaat niet door. Omdat het totaal niet duidelijk is wanneer de Europese voetbalcompetities zullen eindigen, heeft het traditionele voorbereidingstoernooi met de topploegen in de VS en Azië beslist om dit jaar geen editie in te richten. Organisator Relevent Sports: "Omdat we niet weten wanneer de strenge coronamaatregelen versoepelen en ook door de onzekere internationale voetbalkalender met mogelijk nog Europees topvoetbal in augustus, is het gewoon onmogelijk om de International Champions Cup dit jaar te organiseren." Het event trekt sinds 2013 grote massa's aan. Relevent hoopt het vrouwentoernooi, van een kleinere omvang, wel nog te kunnen inrichten. International Champions Cup in zomer gaat niet door Omdat het totaal niet duidelijk is wanneer de Europese voetbalcompetities zullen eindigen, heeft het traditionele voorbereidingstoernooi met de topploegen in de VS en Azië beslist om dit jaar geen editie in te richten. Organisator Relevent Sports: "Omdat we niet weten wanneer de strenge coronamaatregelen versoepelen en ook door de onzekere internationale voetbalkalender met mogelijk nog Europees topvoetbal in augustus, is het gewoon onmogelijk om de International Champions Cup dit jaar te organiseren." Het event trekt sinds 2013 grote massa's aan. Relevent hoopt het vrouwentoernooi, van een kleinere omvang, wel nog te kunnen inrichten.

09:07 09 uur 07. WTA-toernooi Montréal moet wellicht naar andere datum. Van 10 tot 16 augustus is het WTA-toernooi van Montréal gepland. Maar wellicht moet het verhuizen. De regering van Québec vroeg immers om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen door te laten gaan. De ATP en WTA schortten hun toernooien al op tot 13 juli. "We begrijpen de beslissing van de regering wel", zegt toernooidirecteur Eugène Lapierre. "De gezondheid en veiligheid van de bevolking komt op de eerste plaats. Zelf maken in deze coronacrisis ook een prioriteit van het welzijn van de spelers, fans, vrijwilligers en werknemers.". WTA-toernooi Montréal moet wellicht naar andere datum Van 10 tot 16 augustus is het WTA-toernooi van Montréal gepland. Maar wellicht moet het verhuizen. De regering van Québec vroeg immers om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen door te laten gaan. De ATP en WTA schortten hun toernooien al op tot 13 juli. "We begrijpen de beslissing van de regering wel", zegt toernooidirecteur Eugène Lapierre. "De gezondheid en veiligheid van de bevolking komt op de eerste plaats. Zelf maken in deze coronacrisis ook een prioriteit van het welzijn van de spelers, fans, vrijwilligers en werknemers."

11-04-2020 11-04-2020.

22:27 22 uur 27. Dalglish is besmet met coronavirus. Kenny Dalglish is besmet met het coronavirus. Dat meldt Liverpool, de club waarvoor de 69-jarige Schot ruim 500 duels speelde. Hij was er ook twee keer trainer. Dalglish wilde zich enkele dagen geleden voor een infectie laten behandelen in het ziekenhuis. Daar testte hij positief op COVID-19, hoewel hij geen symptomen van die ziekte vertoonde. Dalglish is opgenomen in een ziekenhuis en hoopt snel weer naar huis te mogen. Dalglish is besmet met coronavirus Kenny Dalglish is besmet met het coronavirus. Dat meldt Liverpool, de club waarvoor de 69-jarige Schot ruim 500 duels speelde. Hij was er ook twee keer trainer. Dalglish wilde zich enkele dagen geleden voor een infectie laten behandelen in het ziekenhuis. Daar testte hij positief op COVID-19, hoewel hij geen symptomen van die ziekte vertoonde. Dalglish is opgenomen in een ziekenhuis en hoopt snel weer naar huis te mogen.

22:17 22 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:10 20 uur 10. Formule 1-renstal Renault maakt werknemers tijdelijk werkloos. In navolging van Williams, McLaren en Racing Point heeft ook Formule 1-renstal Renault een deel van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid geplaatst. De Franse constructeur heeft zijn race-afdeling in het Engelse Enstone en profiteert zo van de steunmaatregelen van de Britse overheid. Die garandeert 80% van het loon van de tijdelijk werklozen, met een plafond tot 2.500 pond (2.850 euro). Formule 1-renstal Renault maakt werknemers tijdelijk werkloos In navolging van Williams, McLaren en Racing Point heeft ook Formule 1-renstal Renault een deel van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid geplaatst. De Franse constructeur heeft zijn race-afdeling in het Engelse Enstone en profiteert zo van de steunmaatregelen van de Britse overheid. Die garandeert 80% van het loon van de tijdelijk werklozen, met een plafond tot 2.500 pond (2.850 euro).

20:09 20 uur 09. Ook Keulen (de club van Verstraete & Bornauw) bespaart op salarissen. Als één van de laatste Bundesligaclubs heeft Keulen een akkoord bereikt met de spelers, technische staf en management over een looninkrimping. "We zullen op die manier een aanzienlijk bedrag besparen", zegt CFO Alexander Wehrle. Volgens Duitse media leveren de spelers, coaches, directie en management 20% in. Met middenvelder Birger Verstraete en verdediger Sebastiaan Bornauw heeft Keulen 2 Belgen in dienst. Een deel van het niet-spelend personeel werd eerder al in tijdelijke werkloosheid geplaatst. . Ook Keulen (de club van Verstraete & Bornauw) bespaart op salarissen Als één van de laatste Bundesligaclubs heeft Keulen een akkoord bereikt met de spelers, technische staf en management over een looninkrimping. "We zullen op die manier een aanzienlijk bedrag besparen", zegt CFO Alexander Wehrle. Volgens Duitse media leveren de spelers, coaches, directie en management 20% in. Met middenvelder Birger Verstraete en verdediger Sebastiaan Bornauw heeft Keulen 2 Belgen in dienst. Een deel van het niet-spelend personeel werd eerder al in tijdelijke werkloosheid geplaatst.

18:38 18 uur 38. "Engels voetbal pas hervatten wanneer alle spelers getest zijn". Het voetbalseizoen in Engeland zou enkel mogen hervat worden wanneer alle spelers getest zijn op het coronavirus. Dat heeft de algemeen directeur van de League Managers' Association (LMA) Richard Bevan verklaard aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens Bevan moeten tests wel eerst beschikbaar gemaakt worden voor personeel van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS en patiënten. "Zodra dat gebeurd is, laten we het dan in elk geval aanwenden in de sport. Onze managers willen niet opnieuw op het veld staan als de spelers niet getest zijn." . "Engels voetbal pas hervatten wanneer alle spelers getest zijn" Het voetbalseizoen in Engeland zou enkel mogen hervat worden wanneer alle spelers getest zijn op het coronavirus. Dat heeft de algemeen directeur van de League Managers' Association (LMA) Richard Bevan verklaard aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens Bevan moeten tests wel eerst beschikbaar gemaakt worden voor personeel van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS en patiënten. "Zodra dat gebeurd is, laten we het dan in elk geval aanwenden in de sport. Onze managers willen niet opnieuw op het veld staan als de spelers niet getest zijn."

18:28 18 uur 28. Voetbalcompetitie Turkmenistan hervat volgende week. De competitie in Turkmenistan werd op 20 maart door de coronacrisis stopgezet, maar ze zullen het kampioenschap op 19 april hervatten. De voetbalcompetitie in Turkmenistan wordt zondag 19 april hervat. Volgens lokale media zijn fans ook welkom bij alle duels in de hoogste profklasse. Officieel is er in Turkmenistan nog geen enkele besmetting vastgesteld, dat in schril contrast met het zwaar getroffen buurland Iran. Het autoritaire regime in het Centaal-Aziatische land heeft de gewoonte om elk probleem gewoon dood te zwijgen. Voetbalcompetitie Turkmenistan hervat volgende week De competitie in Turkmenistan werd op 20 maart door de coronacrisis stopgezet, maar ze zullen het kampioenschap op 19 april hervatten. De voetbalcompetitie in Turkmenistan wordt zondag 19 april hervat. Volgens lokale media zijn fans ook welkom bij alle duels in de hoogste profklasse. Officieel is er in Turkmenistan nog geen enkele besmetting vastgesteld, dat in schril contrast met het zwaar getroffen buurland Iran. Het autoritaire regime in het Centaal-Aziatische land heeft de gewoonte om elk probleem gewoon dood te zwijgen.

17:38 17 uur 38. De Franse tennisbond maakt 35 miljoen euro vrij om spelers, coaches, officials, toernooien en clubs te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Dat deelde de federatie mee, maar meer details over de financiële steun zal de bond pas over een maand onthullen. . De Franse tennisbond maakt 35 miljoen euro vrij om spelers, coaches, officials, toernooien en clubs te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Dat deelde de federatie mee, maar meer details over de financiële steun zal de bond pas over een maand onthullen.