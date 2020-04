Coronablog: l'OM herbergt slachtoffers huiselijk geweld, Haaland helpt stad Dortmund

13:43 13 uur 43. Haaland steunt project voor stad Dormund van ploegmaat Reus. Ook Erling Haaland, het 19e voetbalfenomeen van Borussia Dortmund, heeft zijn steun toegezegd aan het initiatief '#HelpYourHometown' van ploegmaat Marco Reus, aanvoerder van het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. "Het doet ons veel plezier met Erling Haaland nog iemand aan boord te hebben die de stad Dortmund ondersteunt", luidt het op de Instagrampagina van het initiatief. Reus startte de hulpactie eind maart. Hij schonk samen met zijn vrouw Scarlett alvast 500.000 euro om de kleine ondernemers in Dortmund te steunen. "Onze samenleving staat stil", klonk het toen. "En dat leidt tot grote problemen voor kleine bedrijven, die hier vanouds gevestigd zijn. Ondanks hun tomeloze inzet hebben ze geen financiële reserves kunnen opbouwen om weken zonder klanten aan te kunnen. Wij vinden dat juist deze bedrijven elke stad uniek maken. Wij kunnen hen helpen.". Haaland steunt project voor stad Dormund van ploegmaat Reus Ook Erling Haaland, het 19e voetbalfenomeen van Borussia Dortmund, heeft zijn steun toegezegd aan het initiatief '#HelpYourHometown' van ploegmaat Marco Reus, aanvoerder van het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. "Het doet ons veel plezier met Erling Haaland nog iemand aan boord te hebben die de stad Dortmund ondersteunt", luidt het op de Instagrampagina van het initiatief. Reus startte de hulpactie eind maart. Hij schonk samen met zijn vrouw Scarlett alvast 500.000 euro om de kleine ondernemers in Dortmund te steunen. "Onze samenleving staat stil", klonk het toen. "En dat leidt tot grote problemen voor kleine bedrijven, die hier vanouds gevestigd zijn. Ondanks hun tomeloze inzet hebben ze geen financiële reserves kunnen opbouwen om weken zonder klanten aan te kunnen. Wij vinden dat juist deze bedrijven elke stad uniek maken. Wij kunnen hen helpen."

13:20 13 uur 20. Oefencomplex Olympique Marseille herbergt 18 slachtoffers huiselijk geweld. Ligue 1-club Marseille heeft bekendgemaakt dat 18 vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zijn ondergebracht in La Commanderie, het oefencomplex van de club. Op 4 april stelde l'OM zijn Stade Vélodrome en zijn oefencomplex ter beschikking van de autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. Twee weken later wordt daar dus effectief gebruik van gemaakt. De club aanvaardde het voorstel van de prefectuur van Bouches-du-Rhône om vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld onder te brengen in het hotel op het trainingscentrum. Achttien vrouwen, enkelen met kinderen, maakten hier al gebruik van. Het hotel telt 46 kamers, waar normaal de jonge spelers van het opleidingscentrum vertoeven. Sinds het begin van de lockdown is er een toename van huiselijk geweld.

19:26 19 uur 26. Higuain wil voorlopig niet terugkeren naar Italië. Juventus-aanvaller Gonzalo Higuain zou weinig voelen voor een snelle terugkeer naar Italië. De 32-jarige Argentijn vindt het momenteel nog veel te gevaarlijk in Italië. Dat berichten verschillende internationale mediastations. Higuain keerde na de uitbraak van het coronavirus in de Laars terug naar zijn geboorteland Argentinië. De Italiaanse voetbalbond probeert momenteel alles in het werk te stellen om het seizoen in de Serie A vanaf volgend maand uit te spelen.

18:09 18 uur 09. Italiaanse voetbalbond bezorgt regering protocol voor herneming trainingen. Zal er in Italië weer gevoetbald worden in mei? De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft het protocol voor het hervatten van de trainingen bezorgd aan de ministeries van Volksgezondheid en Sport. De richtlijnen van het protocol geven aan dat de clubs de trainingen kunnen hernemen onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De spelers zullen voortdurend getest worden en de contacten met de buitenwereld zullen nagenoeg onbestaande zijn. Het centrale idee is dat de spelers permanent op afzondering zijn in de trainingscentra om zo besmettingen te vermijden. In Italië is de lockdown voorzien tot 4 mei. Dan hoopt de regering bepaalde activiteiten opnieuw toe te kunnen laten. Gisteren pleitte de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond opnieuw voor een herneming van de wedstrijden "eind mei-begin juni", omdat ervan uitgegaan wordt dat er een voorbereidingsperiode van 3 weken noodzakelijk is na de lockdown. In de Serie A staan er nog 12 speeldagen op het menu.