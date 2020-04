Coronablog: Kwiatkowski laat zijn flats ombouwen om er dokters te laten slapen

15:40 15 uur 40. Oostenrijk bant publieke sportevents tot eind juni. De Oostenrijkse regering heeft besloten om alle publieke sportevenementen tot eind juni af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of er in de Oostenrijkse voetbalcompetitie wedstrijden achter gesloten deuren mogen doorgaan. De regering voorziet wel in uitzonderingsmaatregelen om profsporters hun trainingen te kunnen laten voortzetten. Vanaf 14 april wil de Oostenrijkse regering "kleine stappen richting een normale samenleving" zetten. Kleinere winkels en ook doe-het-zelfzaken en tuincentra gaan weer open. In ruil daarvoor werd het verbod op publieke sportevenementen verlengd. . Oostenrijk bant publieke sportevents tot eind juni De Oostenrijkse regering heeft besloten om alle publieke sportevenementen tot eind juni af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of er in de Oostenrijkse voetbalcompetitie wedstrijden achter gesloten deuren mogen doorgaan. De regering voorziet wel in uitzonderingsmaatregelen om profsporters hun trainingen te kunnen laten voortzetten. Vanaf 14 april wil de Oostenrijkse regering "kleine stappen richting een normale samenleving" zetten. Kleinere winkels en ook doe-het-zelfzaken en tuincentra gaan weer open. In ruil daarvoor werd het verbod op publieke sportevenementen verlengd.

15:27 15 uur 27. Enquête bij FINA. De Internationale Zwemfederatie FINA laat zijn atleten mee beslissen wanneer het WK van 2021 moet plaatsvinden. De organisatie schuift vier data naar voor waaruit de zwemmers kunnen kiezen. Door het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio naar volgende zomer, moet het WK in het Japanse Fukuoka worden verplaatst. Dat stond geprogrammeerd van 16 juli tot 1 augustus 2021, maar overlapt nu met de nieuwe datum voor de Spelen (23 juli - 8 augustus). Volgens de gespecialiseerde website Swim Swam krijgen de WK-gangers vanuit de atletencommissie van de FINA vier opties om uit te kiezen: april-mei 2021, augustus 2021 (net na de Spelen), september-oktober 2021, en 2022. De knoop zal worden doorgehakt in samenspraak met de nationale federaties, het organisatiecomité, de lokale overheid en de houders van de tv-rechten.

14:54 14 uur 54. Ook F1-team Williams grijpt in. De rijders en het management van Formule 1-team Williams leveren vanaf deze maand 20 procent van hun loon in. Daarnaast wordt een deel van het personeel tijdelijk op non-actief geplaatst, alvast tot eind mei. De maatregelen kaderen in een breder plan om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. "We willen de jobs van onze staf beschermen en verzekeren dat ze weer voltijds aan het werk kunnen wanneer de situatie het toelaat", meldt het team. De eerste 8 GP's werden allemaal uitgesteld of afgelast. De GP van Canada in Montreal op 14 juni is nu de eerstvolgende WK-manche. Bij Williams worden de zitjes ingenomen door de Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi.

13:46 13 uur 46. Kwiatkowski stelt zijn flats ter beschikking. Michal Kwiatkowski stelt in deze moeilijke periode zijn appartementen in Torun (Polen) gratis ter beschikking van dokters en verplegers. "Er bestaan geen woorden om het medische personeel te bedanken voor hun werk", schrijft de wereldkampioen wielrennen van 2014 op Facebook. "Ik houd van deze stad en ik wil helpen. In het centrum van Torun heb ik een aantal appartementen die ik wil delen. Misschien hebben sommige dokters, verplegers of ander medisch personeel schrik om terug te keren naar hun appartement uit vrees voor de gezondheid van hun geliefden. Mijn aanbod is geldig voor al het verplegend personeel. We voeren nu de laatste noodzakelijke veranderingen door, zodat de appartementen vanaf dinsdag beschikbaar zijn." In Polen zijn tot dusver ruim 4.100 officële besmettingen vastgesteld. Er zijn al 98 mensen overleden aan covid-19, de ziekte veroorzaakt door het virus.

06-04-2020

23:44 23 uur 44. "Serie A kan doorlopen tot oktober". Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse federatie, wil dit seizoen uitspelen. "Het kan, hypothetisch gezien, betekenen dat we in september of oktober nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020. Daarmee brengen we echter het huidige seizoen niet in gevaar en kunnen we daarna ook gewoon beginnen aan het nieuwe seizoen", legde hij uit bij de Italiaanse openbare omroep RAI. Volgens Gravina is een volledige stopzetting van de competitie, zoals enkele clubs hebben voorgesteld, geen optie. "Dat zou alleen al een lawine aan rechtszaken opleveren." Sinds 9 maart wordt in Italië niet meer gevoetbald. Het land is door het coronavirus zeer hard getroffen, met nu bijna 16.000 doden.

22:55 22 uur 55. Ook Bayern hervat maandag de trainingen. Bayern München heeft bevestigd dat het maandag de trainingen hervat. Achter gesloten deuren en in kleine groepjes van maximum vier à vijf spelers weliswaar. Bayern volgt daarmee het voorbeeld van de meeste andere Duitse eersteklassers. De schorsing van de trainingen van de Duitse clubs liep tot zondag. Toch kreeg bijvoorbeeld Werder Bremen van haar lokale autoriteiten nog niet de toestemming de trainingen te hervatten. De Bundesliga ligt momenteel tot 30 april stil. Bayern is koploper met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Dortmund.

20:34 20 uur 34. Schalke 07. Schalke 04 gaat vanaf morgen trainen in groepjes van 7 spelers. De Duitse voetbalclub liet weten zich aan de verruimde trainingsvoorschriften te zullen houden. De spelers zullen nog steeds de nodige afstand houden. Daarnaast moeten ze zich omkleden in een eigen kleedkamer, die na gebruik steeds wordt gereinigd.