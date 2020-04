Coronablog: Ibrahimovic traint in Zweden, Lewandowski helpt Pools ziekenhuis

14:17

14 uur 17. Ibrahimovic onderhoudt conditie in thuisland Zweden. Zlatan Ibrahimovic (38) traint momenteel - op eigen aanvraag - mee bij het Zweedse Hammarby, de club waarvan hij een belangrijk aandeelhouder is. De spits van AC Milan onderhoudt er zijn conditie in afwachting van de herneming van de Serie A. Vorig jaar haalde Ibrahimovic zich nog de woede van heel wat voetbalsupporters in Malmö, zijn thuisstad, op de hals door een aandeel van 25% in Hammarby op te nemen. Zo werd zijn standbeeld in Malmö meermaals beschadigd. Hoe lang Ibrahimovic bij Hammarby zal blijven trainen, is onduidelijk. In Zweden gelden trouwens minder strikte maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Er mag wel worden getraind, maar matchen zijn verboden.