Coronablog: Ibrahimovic "houdt ervan om thuis te zitten", 1e speler in MLS besmet

12:04 12 uur 04. Moto GP Frankrijk half mei uitgesteld. De Grote Prijs motorsport van Frankrijk, die voorzien was van 15 tot 17 mei op het circuit van Le Mans, sneuvelt ook in de coronacrisis. De derde race van het WK wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vorige week werd ook de GP van Spanje, die van 1 tot 3 mei op het programma stond, uitgesteld tot nog te bepalen data. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld.

11:48 11 uur 48. Ibrahimovic: "Ik hou ervan om thuis te zitten". Zlatan Ibrahimovic heeft begrip voor de aanpak van de Italiaanse autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. "Het is tragisch dat de voetbaldivisies geschorst werden. Maar we moeten het systeem respecteren en geduld hebben", verklaart de Zweedse vedette van AC Milan in een interview met de Zweedse krant Svenska Dagbladet. "Gezondheid is belangrijker dan sport." Ibrahimovic is zelf niet ongerust over de pandemie, die volgens de Zweed dankzij de experts wel tot een einde komt. Hij houdt zich momenteel bezig met onder meer tv-kijken en fitness. "Ik hou ervan om thuis te zijn. Ik ga niet zo vaak naar buiten.".

08:55 08 uur 55. 1e MLS-speler besmet. In de Major League Soccer heeft voor het eerst een speler positief getest op het coronavirus. Hij verdedigt de kleuren van Philadelphia Union. De identiteit van de speler werd niet bekendgemaakt. Hij heeft lichte symptomen, voelt zich goed en is in quarantaine gezet. Philadelphia Union beklemtoont verder dat er geen enkel ander positief geval is binnen de club. Sinds het Major League Soccer-seizoen op 12 maart werd geschorst wegens de coronacrisis heeft geen enkele speler of staflid het trainingscentrum of stadion betreden. Het MLS-seizoen ligt nog zeker tot 10 mei stil.

07:07 07 uur 07. Nets en Lakers zijn symptomenvrij. Geen enkele speler van de Brooklyn Nets of de Los Angeles Lakers vertoont nog symptomen van COVID-19. Dat deelden beide NBA-clubs gisteren. De spelers van beide teams zaten 2 weken in quarantaine. Midden maart werd bij 4 spelers van de Nets, onder wie vedette Kevin Durant, besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij de Lakers van LeBron James, die hun laatste wedstrijd op 10 maart tegen Brooklyn speelden, waren er 2 positieve gevallen. De namen werden niet bekendgemaakt. De clubs benadrukken dat ze de maatregelen van de Amerikaanse regering en de gezondheidszorg strikt zullen blijven opvolgen. Door corona werd de NBA op 11 maart gestopt. Wanneer er weer hervat kan worden, is nog lang niet duidelijk. .

02-04-2020 02-04-2020.

20:35 20 uur 35. Boete voor Boateng. Bayern München heeft zijn centrale verdediger Jérôme Boateng een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning verliet. De Duitse kampioen meldde woensdag dat de 31-jarige Boateng dinsdag zonder toestemming van de club München had verlaten. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München geschonken zal worden. "Bayern en zijn spelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie te vervullen", stelt de club. "Boateng handelde in strijd met de richtlijnen van de club. Die richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Beierse deelstaatregering en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.".

20:14 20 uur 14. Meer uitstel in Rusland. De Russische voetbalfederatie heeft woensdag beslist om de opschorting van de competitie tot 31 mei te verlengen. Wegens de coronapandemie werd de competitie eerder al tot 10 april stilgelegd. Zoals elders in Europa proberen de Russische clubs de financiële schade door de competitiestop in te perken. Spartak Moskou deelde mee dat zijn spelers een loonsverlaging van 40 procent aanvaard hebben. Dat tot de trainingen hervat kunnen worden.

