Coronablog: Het Engelse voetbal rouwt, nog geen duidelijkheid over BK wielrennen

15:54 15 uur 54. Ronde van Oostenrijk kijkt ook al naar volgend jaar. Na de beslissing van de Internationale Wielerunie (UCI) van woensdag om het internationale wielerseizoen pas opnieuw op te starten op 1 juli, was het al duidelijk dat de Ronde van Oostenrijk dit jaar niet op de voorziene datum, van 27 juni tot 3 juli zou kunnen plaatsvinden. De organisatie bevestigde vrijdag dat nieuws en liet weten niet te hopen op een nieuwe datum dit jaar. "De 72e editie van de Ronde van Oostenrijk zal in 2021 plaatsvinden.".

15:48 De Laver Cup trekt nu al zijn conclusies en wijkt uit naar 2021. Het toernooi, waarbij Team Europe het opneemt tegen Team World, wordt mee getrokken door Roger Federer. Er dreigde sowieso al een conflict te komen met Roland Garros, dat op eigen houtje hetzelfde tijdslot had ingenomen. . 15 uur 48.

14:17 14 uur 17. KBWB volgt (uiteraard) UCI, volgende week meer duidelijkheid over BK. Belgian Cycling heeft laten weten de voorschriften van de Internationale Wielerunie (UCI) te volgen en zo al haar wedstrijden tot en met 30 juni af te gelasten. Woensdag maakte de UCI al bekend pas op 1 juli het internationale wielerseizoen terug op te starten omwille van de wereldwijde coronacrisis. "De nationale kalender wordt herschikt met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad volgende woensdag zal aankondigen als eerste leidraad. Op dat moment zal er ook een beslissing volgen wat betreft de verschillende nationale kampioenschappen in de zomerperiode." De organisatoren van het BK in het West-Vlaamse Anzegem lieten eerder al weten dat de door de UCI voorgestelde datum om de nationale kampioenschappen in te halen, het weekend van 22 en 23 augustus, voor hen een moeilijke dobber wordt.

12:46 12 uur 46. Engelse wereldkampioen Norman Hunter is overleden. De Engelse voetbalwereld is in rouw om de dood van Norman Hunter. De oud-international, die deel uitmaakte van de selectie van het Engelse nationale team dat in 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde, overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van het coronavirus. De verdediger speelde het grootste deel van zijn carrière (1962-1976) voor Leeds United, waarmee hij twee keer landskampioen (1969 en 1974) werd en zowel de FA Cup (1972) als League Cup (1968) veroverde. De 28-voudig international behoorde weliswaar tot de Engelse selectie op het WK 1966, maar kwam niet in actie op het toernooi. Alleen de elf spelers die in de finale op het veld stonden, ontvingen na afloop een gouden WK-medaille. Pas in 2009 kregen ook de overige spelers en stafleden op aandringen van de Engelse bond FA zo'n medaille van de FIFA.

12:44 12 uur 44. Alle hockeykampioenschappen worden stopgezet. De Belgische hockeybond (KBHB) heeft vrijdag aangekondigd dat alle competities voor dit seizoen definitief stopgezet worden. Op 2 april werden al de eredivisie, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, stopgezet. De beslissing over alle verdere kampioenschappen kwam vrijdag. Er werd op 2 april al beslist dat er dit seizoen geen landstitel zal worden uitgereikt.

09:30 09 uur 30. MotoGP zwijgt nog even. Ook de Grote Prijs van Duitsland in de MotoGP moet verplaatst worden en dus is de manche in het Nederlandse Assen, op 28 juni, nu voorlopig de eerste race op de kalender. De GP van Duitsland op de Sachsenring stond een week daarvoor op het programma, maar de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum. Bondskanselier Angela Merkel besloot woensdag om de strenge coronamaatregelen in haar land te verlengen. Grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. "We zijn in gesprek met rechtenhouder Dorna en met de autoriteiten om een nieuwe datum te vinden voor de GP op de Sachsenring", aldus de Duitse organisatie. "De gekochte tickets blijven geldig. We vragen onze trouwe fans om wat geduld.".

08:23 08 uur 23. Geen toeschouwers in de VS, zo zegt president Trump. De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond op een persconferentie zijn stappenplan om de Amerikaanse economie herop te starten uit de doeken gedaan. Trump kondigde ook aan dat in de sportsector alle grote Amerikaanse competities na de coronacrisis zonder publiek zullen hernemen. "Het wordt zoals in de goede, oude tijd", zei Trump. "We zullen met z'n allen achter de televisie zitten." Tot dusver is er geen exacte datum wanneer de Amerikaanse sportcompetities kunnen worden hervat. "Na een eerste fase zonder fans zullen er bij een tweede fase wel opnieuw supporters toegelaten worden, misschien met twee lege stoelen ertussen", ging Trump verder. "Pas wanneer het virus helemaal verdwenen is, kunnen we opnieuw spelen voor volle stadions en genieten van sport zoals het moet.".