Coronablog: "Heropstart Premier League is geen prioriteit", vindt Watford

09:24 09 uur 24. Watford-voorzitter: "Voel me beetje ongemakkelijk bij gesprekken over voetbal". De clubs uit de Premier League praten vrijdag over een mogelijke hervatting van de competitie in juni. Maar Watford-voorzitter Scott Duxbury vindt dat de Engelse voetbalclubs niet alles op alles moeten zetten om het seizoen in de Premier League snel te hervatten. "Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij de gesprekken over voetbal", vertelde hij. "Onze gezondheidsorganisatie NHS staat onder enorme druk. Daar ligt meer prioriteit. Natuurlijk wil ik dat we weer gaan voetballen, maar pas als de regering zegt dat alles veilig is en we de NHS niet nog meer onder druk zetten. Ik denk dat we ons niet te veel moeten haasten." Watford, de club van Rode Duviel Christian Kabasele, heeft de deuren van het stadion geopend voor patiënten van een ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Ook geeft de club dagelijks voedsel aan personeel van NHS. "We zijn bevoorrecht dat we mogen helpen", aldus de voorzitter nog.

"Onze gezondheidsorganisatie NHS staat onder enorme druk. Daar ligt meer prioriteit. Natuurlijk wil ik dat we weer gaan voetballen, maar pas als de regering zegt dat alles veilig is en we de NHS niet nog meer onder druk zetten. Ik denk dat we ons niet te veel moeten haasten."

Watford, de club van Rode Duviel Christian Kabasele, heeft de deuren van het stadion geopend voor patiënten van een ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Ook geeft de club dagelijks voedsel aan personeel van NHS. "We zijn bevoorrecht dat we mogen helpen", aldus de voorzitter nog.

06:42 06 uur 42. Rusland mikt op rentree voetbal op 21 of 28 juni. De Russische Premier League heeft een plan op tafel liggen om op 21 of 28 juni weer op te starten. Sinds 16 ligt de competitie stil door de coronacrisis. Er zijn nog nog 8 speeldagen. Zenit Sint-Petersburg staat op kop met 50 punten uit 22 matchen, 9 punten meer dan Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Ondertussen lopen de gesprekken over wanneer er weer getraind kan worden, wanneer de buitenlandse spelers weer naar Rusland moeten komen, net als over publiek in het stadion of niet. Rusland telde tot nu meer dan 80.000 besmettingen, 800 mensen stierven.

28-04-2020 28-04-2020.

22:53 22 uur 53. Geen voetbal meer in Argentinië, team van Maradona ontsnapt. De Argentijnse voetbalbond (AFA) gaat een definitief punt achter het seizoen 2019-2020 zetten, zo maakte bondsvoorzitter Claudio Tapia maandag bekend. Sinds half maart wordt in Argentinië vanwege de coronacrisis niet meer gevoetbald. "We gaan het kampioenschap beëindigen om zo de teams te kunnen aanduiden die volgend jaar zullen deelnemen aan de continentale kampioenschappen", zei Tapia aan tv-zender TNT. Er zullen dit en volgend seizoen bovendien geen degradanten zijn. Gimnasia y Esgrima La Plata, de club die wordt getraind door Diego Maradona en 19e op 24 stond op het moment van de onderbreking, is dus verzekerd van het behoud in de hoogste klasse. In Argentinië gelden de lockdownmaatregelen sinds 20 maart en alvast voor 10 mei komt er geen versoepeling.

"We gaan het kampioenschap beëindigen om zo de teams te kunnen aanduiden die volgend jaar zullen deelnemen aan de continentale kampioenschappen", zei Tapia aan tv-zender TNT.

Er zullen dit en volgend seizoen bovendien geen degradanten zijn. Gimnasia y Esgrima La Plata, de club die wordt getraind door Diego Maradona en 19e op 24 stond op het moment van de onderbreking, is dus verzekerd van het behoud in de hoogste klasse.

In Argentinië gelden de lockdownmaatregelen sinds 20 maart en alvast voor 10 mei komt er geen versoepeling.

22:10 22 uur 10. NBA-spelers moeten nog wat langer "in hun kot" blijven. NBA-spelers zijn deze week nog niet welkom in hun club. Amerikaanse media meldden vorig weekend dat een aantal teams op 1 mei de trainingscentra zou heropenen, maar dat blijkt niet te kloppen. Op de officiële website van de NBA staat maandagavond te lezen dat er ten vroegste op 8 mei "beperkte workouts in een aantal steden" mogelijk zijn. Bij een hervatting zullen nog een reeks veiligheidsmaatregelen gelden. Zo mogen er maximaal vier spelers op hetzelfde moment in het trainingscentrum zijn, mag er geen coach of assistent aanwezig zijn en blijven groepsactiviteiten verboden. De NBA-competitie ligt stil sinds 11 maart. Acht dagen later moesten de clubs verplicht hun trainingscentra sluiten.

Bij een hervatting zullen nog een reeks veiligheidsmaatregelen gelden. Zo mogen er maximaal vier spelers op hetzelfde moment in het trainingscentrum zijn, mag er geen coach of assistent aanwezig zijn en blijven groepsactiviteiten verboden.

De NBA-competitie ligt stil sinds 11 maart. Acht dagen later moesten de clubs verplicht hun trainingscentra sluiten.

21:09 21 uur 09. Tottenham volgt het voorbeeld van andere clubs. De spelers van Tottenham kunnen vanaf morgen/dinsdag opnieuw trainen op de club. Er gelden vanwege het nieuwe coronavirus wel strenge maatregelen voor onder meer Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Op hun website laten de Spurs maandagavond weten dat een beperkt aantal velden van het trainingscentrum beschikbaar zal worden gesteld voor de spelers van de eerste ploeg. Ze zullen er individuele loopsessies kunnen afwerken. Per veld zal maar een speler worden toegelaten en elke dag zal slechts een beperkt aantal voetballers naar de club kunnen komen. Daarnaast moet elke speler individueel naar de club komen, moet hij zijn trainingskledij al dragen en na afloop van de sessie moet hij onmiddellijk huiswaarts keren. Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, benadrukt Tottenham. Op elk moment zal social distancing worden toegepast en pottenkijkers worden niet geduld.

Op hun website laten de Spurs maandagavond weten dat een beperkt aantal velden van het trainingscentrum beschikbaar zal worden gesteld voor de spelers van de eerste ploeg. Ze zullen er individuele loopsessies kunnen afwerken.

Per veld zal maar een speler worden toegelaten en elke dag zal slechts een beperkt aantal voetballers naar de club kunnen komen.

Daarnaast moet elke speler individueel naar de club komen, moet hij zijn trainingskledij al dragen en na afloop van de sessie moet hij onmiddellijk huiswaarts keren.

Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, benadrukt Tottenham. Op elk moment zal social distancing worden toegepast en pottenkijkers worden niet geduld.

17:36 17 uur 36. Primeur voor 24 Uur van Spa. De 24 Uur van Spa voor wagens verschuift naar 24 en 25 oktober. Dat maakte de organisatie maandag bekend. De race stond eerst gepland op 25 en 26 juli. Maar door het verbod op massa-evenementen in België tot 31 augustus, moest er worden gezocht naar een nieuwe datum. Het is de eerste keer sinds de eerste editie in 1924 dat de Belgische klassieker in oktober wordt gehouden.

De race stond eerst gepland op 25 en 26 juli. Maar door het verbod op massa-evenementen in België tot 31 augustus, moest er worden gezocht naar een nieuwe datum.

Het is de eerste keer sinds de eerste editie in 1924 dat de Belgische klassieker in oktober wordt gehouden.

15:07 15 uur 07. WK paracycling in Oostende gaat niet door. Na de organisatie van vier succesvolle wereldbekerwedstrijden de voorbije jaren mocht Oostende gaststad zijn voor het allereerste WK paracycling van 4 tot 7 juni. Maar de Internationale Wielerunie (UCI) trekt op vraag van de organisatoren een streep door het evenement.

14:57 14 uur 57. Uitstel is afstel voor Ronde van Catalonië. De honderdste editie van de Ronde van Catalonië gaat dit jaar niet door. Er wordt geen nieuwe datum gezocht voor de wedstrijd, die eind maart werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De jubileumeditie zal dus pas in 2021 worden gereden. "We willen ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en de beste renters aan de start krijgen", klinkt het in een mededeling van de organisatie. Vorig jaar ging de eindzege in de Catalaanse rittenkoers naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

12:22 12 uur 22. Geen finale World Triathlon Series dit jaar. Ook de World Triathlon Series worden van de sportkalender geschrapt door de coronacrisis. De grote finale was normaal verzien in de week van 17-23 augustus, in Edmonton (Canada). Maar de staat Alberta, waar Edmonton ligt, heeft een reeks maatregelen opgelegd voor alle evenementen deze zomer. Zo is het verboden om met meer dan 15 mensen samen te komen.