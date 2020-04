Coronablog: Grote Prijs MotoGP van Nederland geschrapt

14:16 14 uur 16. Geen Grote Prijs MotoGP van Nederland, Duitsland en Finland. De Grote Prijs MotoGP van Nederland, op het circuit van Assen (28 juni), gaat definitief niet door. Er wordt niet meer naar een andere datum gezocht. "We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen", zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. "De TT in Assen is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Nederland terug te keren." Ook de Grote Prijzen MotoGP van Duitsland (21 juni) en Finland (12 juli) moeten wijken voor het coronavirus. . Geen Grote Prijs MotoGP van Nederland, Duitsland en Finland De Grote Prijs MotoGP van Nederland, op het circuit van Assen (28 juni), gaat definitief niet door. Er wordt niet meer naar een andere datum gezocht. "We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen", zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. "De TT in Assen is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Nederland terug te keren." Ook de Grote Prijzen MotoGP van Duitsland (21 juni) en Finland (12 juli) moeten wijken voor het coronavirus.



18:21 18 uur 21. F1-renstallen en motorfabrikanten langer dicht . De Formule 1 verlengt de wegens de coronacrisis verplichte werkonderbreking opnieuw van 35 naar 63 dagen. In de shutdown-periode zijn ontwikkelingen aan de bolides niet toegestaan. "50 dagen na het begin van de pauze kan elke renstal, met schriftelijke goedkeuring van de FIA, wel beroep doen op de diensten van 10 personen om aan langetermijnprojecten te werken", klinkt het in een mededeling van de internationale automobielfederatie FIA. Motorfabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Honda zagen hun shutdown van 35 tot 49 dagen verlengd. Ook zij mogen, na 36 dagen, de FIA een verzoek sturen om t en personen aan een project te laten werken.



Motorfabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Honda zagen hun shutdown van 35 tot 49 dagen verlengd. Ook zij mogen, na 36 dagen, de FIA een verzoek sturen om t en personen aan een project te laten werken.



17:11 17 uur 11. Geen Deutschland Tour in 2020. Doordat in Duitsland alle grote sportmanifestaties tot 31 augustus verboden zijn, verdwijnt de Deutschland Tour (20-23 augustus) dit jaar van de wielerkalender. "We zijn heel ontgoocheld, maar door de huidige omstandigheden en met de beslissing van de regering in gedachten, zal de Deutschland Tour dit jaar niet doorgaan", zegt organisator Claude Rach. Vorig won Jasper Stuyven de Deutschland Tour voor Sonny Colbrelli en Yves Lampaert.

12:25 12 uur 25. Ook RKC gaat weer trainen. De Nederlandse eersteklasser RKC hervat morgen de trainingen op het oefencomplex in Waalwijk. Ze beloven dat te doen volgens de richtlijnen van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden en publiek is niet welkom. RKC is zo de tweede Nederlandse club die liet weten de trainingen te hervatten. Eerder kondigde FC Twente al aan begin mei het trainingscomplex weer te openen.

10:48 10 uur 48. Helft voetbalfans in Duitsland wil matchen gratis op tv. De Bundesliga-clubs hopen om op 9 mei de competitie opnieuw op te starten. De regering moet dat plan nog goedkeuren, maar als het gebeurt, zal het in elk geval zonder supporters zijn. Om de fans niet in de kou te laten staan gaan er stemmen op om de wedstrijden achter gesloten deuren gratis aan te bieden op tv. Uit een enquête van YouGov, in opdracht van persagentschap DPA, blijkt dat de helft van de Duitsers dat idee genegen is. 49 procent van de ondervraagden gingen akkoord met de veronderstelling dat de duels die door de coronacrisis zonder publiek moeten doorgaan, gratis zouden uitgezonden moeten worden op de Duitse tv. 26 procent stemde tegen en 25 procent had geen mening. De rechten voor liveverslaggeving in het Duitse voetbal zitten momenteel bij zender Sky en streamingsdienst DAZN. De Duitse profliga (DFL) wees het voorstel in eerste instantie af. Er bestaat in dat geval echter een kans dat supporters zonder voetbalabonnement op tv zich gaan verzamelen en zo het risico op een verdere verspreiding van het coronavirus doen stijgen.

49 procent van de ondervraagden gingen akkoord met de veronderstelling dat de duels die door de coronacrisis zonder publiek moeten doorgaan, gratis zouden uitgezonden moeten worden op de Duitse tv. 26 procent stemde tegen en 25 procent had geen mening.

De rechten voor liveverslaggeving in het Duitse voetbal zitten momenteel bij zender Sky en streamingsdienst DAZN. De Duitse profliga (DFL) wees het voorstel in eerste instantie af. Er bestaat in dat geval echter een kans dat supporters zonder voetbalabonnement op tv zich gaan verzamelen en zo het risico op een verdere verspreiding van het coronavirus doen stijgen.