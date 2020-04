Coronablog: grootmeester Carlsen daagt zijn concurrenten uit voor een potje onlineschaken

12:09 12 uur 09. Verschuivingen in MXGP-kalender. De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet. Verschuivingen in MXGP-kalender De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet.

11:28 11 uur 28. Australische roeister Rowe verbetert wereldrecord indoor. Georgina Rowe zit momenteel in haar thuisland Australië aan haar huis gekluisterd en dat inspireerde haar tot een opvallende prestatie. De 27-jarige roeister verbrak vanop haar roeimachine zowaar het wereldrecord indoor. Rowe legde thuis in Sydney een virtueel parcours van 21,097 km af in 1 uur, 19 minuten en 28,4 seconden. Ze verpulverde zo het wereldrecord op de halve marathon met meer dan 40 seconden. Het vorige wereldrecord stond op naar van de Amerikaanse Esther Lofgren.

11:11 11 uur 11. Grootmeester Carlsen daagt zijn concurrenten uit. De Noorse schaakkampioen Magnus Carlsen daagt vanaf volgend weekend 7 concurrenten uit. In de Magnus Carlsen Invitational gaat 's werelds nummer 1 online schaken tegen de Amerikaan Caruana (2), de Chinees Ding (3), de Rus Nepomnjaschtschi (4), de Fransman Vachier-Lagrave (5), de Nederlander Gir (10), de Amerikaan Nakamura (18) en de 16-jarige speler Firouzja (21) uit Iran.

15-04-2020

21:32 21 uur 32. Geen EK schermen. Het EK schermen in het Wit-Russische Minsk kan niet doorgaan in juni. De Internationale Schermfederatie (FIE) heeft dinsdag beslist alle competities voor april, mei en juni te schrappen. Het EK stond van 16 tot 21 juni geprogrammeerd. Ook een aantal kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio worden afgelast. Er zijn nog geen nieuwe data bekend.

11:01 11 uur 01. Russell Westbrook denkt aan kansarme kinderen. NBA-sterspeler Russell Westbrook wil niet dat kansarme kinderen in Amerika nog meer achtergesteld worden door de coronacrisis. Daarom schenkt de sterspeler van Houston Rockets 650 computers aan kinderen in Houston zelf, waar de scholen gesloten zijn door de coronapandemie. Westbrooks eigen stichting Why Not? werkt daarvoor samen met de vereniging Comp-U-Dopt. "In de kansarme buurten van de stad heeft 1 kind op 3 thuis geen computer", legt bestuurder Colin Dempsey uit. "Met deze schenking kunnen we een verschil maken waar de nood het hoogst is."