Coronablog: Genk schenkt smartphones aan coronapatiënten, Bernal helpt kinderen

16:24 16 uur 24. Italiaanse voetbalbond geeft "Scudetto van het hart" aan beroepen in frontlinie. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) geeft artsen, vrijwilligers, agenten en alle andere werknemers van overheidsdiensten die helpen in de strijd tegen het coronavirus een symbolische "Scudetto van het hart". Die zal overhandigd worden eens de gezondheidscrisis voorbij is, tijdens een evenement in Bergamo, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. De Italiaanse nationale mannen- en vrouwenvoetbalploegen zullen daarbij aanwezig zijn. "We hebben beslist om alle sportpolemieken aan de kant te laten en deze helden een dankbetuiging over te maken die al in de harten van de mensen aanwezig is", zegt de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond Gabriele Gravina.

14:23 14 uur 23. Genk schenkt laptops aan kansarme kinderen en smartphones aan coronapatiënten. Racing Genk schenkt 40 laptops aan kansarme kinderen. "Kinderen die thuis geen computer en internet hebben, dreigen in deze coronatijden een leerachterstand op te lopen", schrijft de club. Genk schenkt daarnaast ook 15 iPhones aan het Ziekenhuis Oost-Limburg. "Het ziekenhuis gaf aan al veel eten en giften te hebben gekregen en dat er vooral een nood is aan zo'n toestellen. Hiermee kunnen coronapatiënten die in quarantaine zitten en niet over een smartphone beschikken, toch blijven communiceren met hun familie en vrienden."

21:31 21 uur 31. In Schotland tot 10 juni geen voetbal. In Schotland wordt in elk geval tot 10 juni niet gevoetbald. Dat heeft de Schotse bond laten weten. De maatregel geldt voor al het professionele en het recreatieve voetbal. Dat betekent dat er in het land straks 3 maanden niet is gespeeld. Op 13 maart ging de blok erop, in eerste instantie in elk geval tot 30 april.

21:30 21 uur 30. NBA-spelers blijvend voorlopig doorbetaald. De basketbalsterren van de NBA krijgen voorlopig hun salaris doorbetaald. De overkoepelende organisatie van het sterrenfestijn heeft de clubs verzocht dit in elk geval tot 15 april te garanderen. De NBA heeft het seizoen op 11 maart onderbroken wegens de uitbraak van het coronavirus. Sindsdien wordt er veel onderhandeld over de vraag of ook de spelers moeten inleveren nu de financiële problemen bij de clubs toenemen. Het is onduidelijk of het seizoen nog wordt hervat. De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het virus.

18:36 18 uur 36. Voetballers Eintracht Frankfurt leveren 20% van hun loon in. De voetballers van Eintracht Frankfurt leveren voorlopig 20% van hun salaris in. Dat ze doen ze in elk geval de komende 3 maanden. De club uit de Duitse Bundesliga heeft het financieel moeilijk, omdat er door de coronacrisis voorlopig geen matchen gespeeld worden. Ook de trainers en directieleden hebben zich bij het voorstel aangesloten. Voor een groot deel van het kantoorpersoneel is werktijdverkorting aangevraagd. De Bundesliga ligt tot minstens 30 april stil. Bedoeling is wel om het seizoen, vermoedelijk dan zonder publiek, nog uit te spelen.

17:58 17 uur 58. Duitse Mannschaft schenkt 1.000 laptops. Het Duitse nationale voetbalteam schenkt 1.000 laptops aan bejaardentehuizen, zorg- en palliatieve instellingen en hospices. De Duitse internationals doneren de laptops "zodat grootouders hun kleinkinderen kunnen blijven zien via videogesprekken en zodat kinderen in hospices contact kunnen houden met hun vrienden." Het Duitse Telekom zorgt voor de nodige hotspots. "In tijden als deze is teamgeest bijzonder belangrijk", klinkt het in een persbericht van de Duitse voetbalbond. "Dit betekent dat iedereen zijn bijdrage levert. Teamgeest betekent ook dat je er voor elkaar bent."

17:55 17 uur 55. WK roeien geannuleerd. Na het EK (5 tot 7 juni in Poznan) wordt ook het WK roeien, dat van 16 tot 23 augustus voorzien was in het Sloveense Bled, geannuleerd omwille van de coronacrisis. Er wordt, in tegenstelling tot het EK, niet gezocht naar nieuwe data voor het WK.

16:44 16 uur 44. Tour-winnaar Bernal veilt fiets en verschillende Tour-truien. Egan Bernal zal een fiets en verschillende leiderstruien die hij vorig jaar in de Tour droeg, laten veilen voor het goede doel. De winnaar van de Ronde van Frankrijk 2019 zamelt geld in voor een kinderfonds in zijn thuisland Colombia. De 23-jarige Bernal promootte het nieuws op Twitter. Het gaat om een Pinarello-fiets en enkele witte (beste jongere) en gele truien uit de Tour en een shirt van zijn team Ineos. Alle opbrengsten gaan naar de Fundacion Exito, een organisatie die minderbedeelde Colombiaanse kinderen helpt. Met zijn initiatief voor het goede doel treedt Bernal in de voetsporen van onder meer Albert Contador en Michal Kwiatkowski, die zich allebei inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Contador veilt een fiets waarmee hij aantrad in de Giro en Tour van 2011. Kwiatkowski stelt enkele appartementen van hem in Polen ter beschikking van medisch personeel.