Coronablog: geen enkele speler van Nets of Lakers heeft nog symptomen

08:55 08 uur 55. 1e MLS-speler besmet. In de Major League Soccer heeft voor het eerst een speler positief getest op het coronavirus. Hij verdedigt de kleuren van Philadelphia Union. De identiteit van de speler werd niet bekendgemaakt. Hij heeft lichte symptomen, voelt zich goed en is in quarantaine gezet. Philadelphia Union beklemtoont verder dat er geen enkel ander positief geval is binnen de club. Sinds het Major League Soccer-seizoen op 12 maart werd geschorst wegens de coronacrisis heeft geen enkele speler of staflid het trainingscentrum of stadion betreden. Het MLS-seizoen ligt nog zeker tot 10 mei stil.

07:07 07 uur 07. Nets en Lakers zijn symptomenvrij. Geen enkele speler van de Brooklyn Nets of de Los Angeles Lakers vertoont nog symptomen van COVID-19. Dat deelden beide NBA-clubs gisteren. De spelers van beide teams zaten 2 weken in quarantaine. Midden maart werd bij 4 spelers van de Nets, onder wie vedette Kevin Durant, besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij de Lakers van LeBron James, die hun laatste wedstrijd op 10 maart tegen Brooklyn speelden, waren er 2 positieve gevallen. De namen werden niet bekendgemaakt. De clubs benadrukken dat ze de maatregelen van de Amerikaanse regering en de gezondheidszorg strikt zullen blijven opvolgen. Door corona werd de NBA op 11 maart gestopt. Wanneer er weer hervat kan worden, is nog lang niet duidelijk.

20:35 20 uur 35. Boete voor Boateng. Bayern München heeft zijn centrale verdediger Jérôme Boateng een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning verliet. De Duitse kampioen meldde woensdag dat de 31-jarige Boateng dinsdag zonder toestemming van de club München had verlaten. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München geschonken zal worden. "Bayern en zijn spelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie te vervullen", stelt de club. "Boateng handelde in strijd met de richtlijnen van de club. Die richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Beierse deelstaatregering en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.". Boete voor Boateng Bayern München heeft zijn centrale verdediger Jérôme Boateng een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning verliet. De Duitse kampioen meldde woensdag dat de 31-jarige Boateng dinsdag zonder toestemming van de club München had verlaten. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München geschonken zal worden. "Bayern en zijn spelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie te vervullen", stelt de club. "Boateng handelde in strijd met de richtlijnen van de club. Die richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Beierse deelstaatregering en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten."

20:14 20 uur 14. Meer uitstel in Rusland. De Russische voetbalfederatie heeft woensdag beslist om de opschorting van de competitie tot 31 mei te verlengen. Wegens de coronapandemie werd de competitie eerder al tot 10 april stilgelegd. Zoals elders in Europa proberen de Russische clubs de financiële schade door de competitiestop in te perken. Spartak Moskou deelde mee dat zijn spelers een loonsverlaging van 40 procent aanvaard hebben. Dat tot de trainingen hervat kunnen worden. Meer uitstel in Rusland De Russische voetbalfederatie heeft woensdag beslist om de opschorting van de competitie tot 31 mei te verlengen. Wegens de coronapandemie werd de competitie eerder al tot 10 april stilgelegd. Zoals elders in Europa proberen de Russische clubs de financiële schade door de competitiestop in te perken. Spartak Moskou deelde mee dat zijn spelers een loonsverlaging van 40 procent aanvaard hebben. Dat tot de trainingen hervat kunnen worden.

17 uur 36. Toby Alderweireld heeft een extra inspanning geleverd en kan nog meer tablets aanbieden aan ziekenhuizen, waar patiënten dan kunnen communiceren met hun familieleden.