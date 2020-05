Coronablog: F1 zal opstarten met "draconische maatregelen", Franse liga leent bij de staat

20:54 20 uur 54. Franse liga leent om televisierechten uit te betalen. De Franse voetballiga gaat een lening aan bij de staat om de televisierechten te compenseren die door het stopzetten van de competitie werden misgelopen. Volgens Franse media gaat het om 224,5 miljoen euro. Dat bedrag moet de liga toelaten om de rechten alsnog aan zijn 40 clubs uit te betalen. Sinds eind maart kunnen ondernemers in Frankrijk een beroep doen op een gegarandeerde lening bij de staat om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Franse regering maakte daarvoor 300 miljard euro vrij. Verscheidene voetbalclubs maken al gebruik van het coronafonds. . Franse liga leent om televisierechten uit te betalen De Franse voetballiga gaat een lening aan bij de staat om de televisierechten te compenseren die door het stopzetten van de competitie werden misgelopen. Volgens Franse media gaat het om 224,5 miljoen euro. Dat bedrag moet de liga toelaten om de rechten alsnog aan zijn 40 clubs uit te betalen.

Sinds eind maart kunnen ondernemers in Frankrijk een beroep doen op een gegarandeerde lening bij de staat om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Franse regering maakte daarvoor 300 miljard euro vrij. Verscheidene voetbalclubs maken al gebruik van het coronafonds.



15:47 15 uur 47. Geen Women's Tour in 2020. De Women's Tour , een Britse WorldTour-wedstrijd in het vrouwenwielrennen, wordt dit jaar vanwege de coronapandemie niet gereden, zo maakten de organisatoren bekend. De rittenkoers stond van 8 tot 13 juni op het programma, nadat ze eerder in maart al uitgesteld werd. Door de coronacrisis zien de organisatoren zich genoodzaakt om de editie van dit jaar helemaal te annuleren. De eerstvolgende editie vindt plaats van 7 tot 12 juni 2021.

De rittenkoers stond van 8 tot 13 juni op het programma, nadat ze eerder in maart al uitgesteld werd. Door de coronacrisis zien de organisatoren zich genoodzaakt om de editie van dit jaar helemaal te annuleren. De eerstvolgende editie vindt plaats van 7 tot 12 juni 2021.

15:25 15 uur 25. Maximumleeftijd olympische voetballers opgetrokken. Alle voetballers die dit jaar speelgerechtigd waren voor de Olympische Spelen in Tokio, mogen komend jaar aan het olympische voetbaltoernooi deelnemen, ook al hebben ze tegen dan de maximumleeftijd overschreden, zo bevestigde de Wereldvoetbalbond FIFA. De maatregel werd aanbevolen door de werkgroep van de Wereldvoetbalbond en moet nu nog groen licht krijgen van het Internationaal Olympisch Comité IOC. De nationale bonden zijn intussen reeds op de hoogte gebracht. Het olympische voetbaltoernooi is een U23-event waarvoor elk land het recht heeft ook drie oudere spelers in de selectie op te nemen. Op het vrouwentoernooi staan er geen leeftijdsrestricties.

De maatregel werd aanbevolen door de werkgroep van de Wereldvoetbalbond en moet nu nog groen licht krijgen van het Internationaal Olympisch Comité IOC. De nationale bonden zijn intussen reeds op de hoogte gebracht.

Het olympische voetbaltoernooi is een U23-event waarvoor elk land het recht heeft ook drie oudere spelers in de selectie op te nemen. Op het vrouwentoernooi staan er geen leeftijdsrestricties.



12:12 12 uur 12. Bundesliga vraagt om testresultaten niet bekend te maken. De Bundesliga had zijn clubs gevraagd om de resultaten van uitgevoerde coronatests niet bekend te maken. "We verzamelen de gegevens en zullen die maandag na de bestuursvergadering samen communiceren. Tot dan vragen we om geen individuele uitspraken te doen", schreef de liga in een mail aan zijn 36 clubs, die het Duitse blad Kicker maandag publiceerde. Maar dat verzoek viel bij heel wat clubs in dovemansoren. Zo zorgden drie positieve test bij Keulen voor heel wat opschudding. Kicker kwam te weten dat bij 14 andere eersteklassers iedereen negatief testte. Alleen Augsburg, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig hielden de lippen stijf op elkaar.

Maar dat verzoek viel bij heel wat clubs in dovemansoren. Zo zorgden drie positieve test bij Keulen voor heel wat opschudding. Kicker kwam te weten dat bij 14 andere eersteklassers iedereen negatief testte. Alleen Augsburg, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig hielden de lippen stijf op elkaar.

11:22 11 uur 22. Red Bull-baas Horner: "Heropstart F1 kan enkel met draconische maatregelen". De Formule 1-wereld hoopt het seizoen op 5 juli eindelijk te kunnen starten met de Grote Prijs van Oostenrijk, maar dan zullen er wel draconische maatregelen van kracht zijn, zo bekende Red Bull-teambaas Christian Horner aan het magazine Autosport. Toeschouwers zullen er hoe dan ook niet zijn. "Er zullen heel wat aan screening en testen gedaan moeten worden, maar als we daarmee het seizoen eindelijk kunnen starten, moet het maar gebeuren. Nadien kan het als een voorbeeld dienen voor de overige GP's." "Per team zullen er minder dan tachtig personen toegelaten zijn en die moeten allemaal in hetzelfde hotel kunnen verblijven, samen reizen. Interactie tussen teams kan echt niet. Het zal dus helemaal anders worden dan de traditionele GP zoals we die allemaal kennen. We moeten de rijders en de organisatoren beschermen."

Toeschouwers zullen er hoe dan ook niet zijn. "Er zullen heel wat aan screening en testen gedaan moeten worden, maar als we daarmee het seizoen eindelijk kunnen starten, moet het maar gebeuren. Nadien kan het als een voorbeeld dienen voor de overige GP's."

"Per team zullen er minder dan tachtig personen toegelaten zijn en die moeten allemaal in hetzelfde hotel kunnen verblijven, samen reizen. Interactie tussen teams kan echt niet. Het zal dus helemaal anders worden dan de traditionele GP zoals we die allemaal kennen. We moeten de rijders en de organisatoren beschermen."