Coronablog: "Engels voetbal pas hervatten als alle spelers getest zijn"

18:38 18 uur 38. "Engels voetbal pas hervatten wanneer alle spelers getest zijn". Het voetbalseizoen in Engeland zou enkel mogen hervat worden wanneer alle spelers getest zijn op het coronavirus. Dat heeft de algemeen directeur van de League Managers' Association (LMA) Richard Bevan verklaard aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens Bevan moeten tests wel eerst beschikbaar gemaakt worden voor personeel van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS en patiënten. "Zodra dat gebeurd is, laten we het dan in elk geval aanwenden in de sport. Onze managers willen niet opnieuw op het veld staan als de spelers niet getest zijn." .

18:28 18 uur 28. Voetbalcompetitie Turkmenistan hervat volgende week. De competitie in Turkmenistan werd op 20 maart door de coronacrisis stopgezet, maar ze zullen het kampioenschap op 19 april hervatten. De voetbalcompetitie in Turkmenistan wordt zondag 19 april hervat. Volgens lokale media zijn fans ook welkom bij alle duels in de hoogste profklasse. Officieel is er in Turkmenistan nog geen enkele besmetting vastgesteld, dat in schril contrast met het zwaar getroffen buurland Iran. Het autoritaire regime in het Centaal-Aziatische land heeft de gewoonte om elk probleem gewoon dood te zwijgen.

17:38 17 uur 38. De Franse tennisbond maakt 35 miljoen euro vrij om spelers, coaches, officials, toernooien en clubs te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Dat deelde de federatie mee, maar meer details over de financiële steun zal de bond pas over een maand onthullen. . De Franse tennisbond maakt 35 miljoen euro vrij om spelers, coaches, officials, toernooien en clubs te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Dat deelde de federatie mee, maar meer details over de financiële steun zal de bond pas over een maand onthullen.

17:33 17 uur 33. Bach gaat niet naar Tokio. IOC-voorzitter Thomas Bach gaat volgende maand niet naar Tokio. De Japanse premier Shinzo Abe heeft eerder deze week de noodtoestand afgekondigd in zijn land. De Olympische Spelen in Tokio zijn met een jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Toshiro Muto, de directeur van het organisatiecomité van de Spelen, hield vrijdag voor het eerst sinds die beslissing een persconferentie. "We weten nu niet wanneer het virus onder controle is. Het heeft ook niet veel zin om daarover te speculeren", zegt hij. "We hebben nu eenmaal besloten om ons te richten op 23 juli 2021. Dan moeten de Spelen beginnen. Het zou kunnen dat het virus het lastig maakt om ons voor te bereiden op de Spelen. Maar we kunnen nu alleen heel hard werken om alles te realiseren.".

17:29 17 uur 29. Atletiekseizoen opstarten met nationale kampioenschappen in augustus. World Athletics hoopt begin augustus het outdoorseizoen alsnog te laten beginnen met de nationale kampioenschappen, "indien dit veilig is voor de atleten". Daarvoor werd alvast het weekend van 8 en 9 augustus gereserveerd. De atletiekwedstrijden gaan momenteel niet door omwille van de coronacrisis. World Athletics-voorzitter Sebastian Coe koestert hoop dat de atleten binnen 4 maanden opnieuw in actie kunnen komen. "Niemand van ons kan de toekomst voorspellen in deze ongekende tijden, maar we proberen een structuur te geven aan onze atleten en aangesloten federaties. Indien mogelijk willen we een verlaat outdoorseizoen van augustus tot oktober inplannen zodat onze atleten weten waar ze staan na de onderbreking. We hopen dat dit begin augustus kan beginnen met de nationale kampioenschappen in veel landen in het noordelijk halfrond, aangezien reisbeperkingen geen invloed hebben op deze evenementen." Eerder deze week kondigden de Vlaamse (VAL) en Franstalige (LBFA) atletiekliga's nog aan dat het BK op de Heizel van 27-28 juni naar 15-16 augustus verhuist. Het advies van World Athletics verandert daar niets aan, zo bevestigde VAL-voorzitter Gery Follens.

16:24 16 uur 24. Italiaanse voetbalbond geeft "Scudetto van het hart" aan beroepen in frontlinie. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) geeft artsen, vrijwilligers, agenten en alle andere werknemers van overheidsdiensten die helpen in de strijd tegen het coronavirus een symbolische "Scudetto van het hart". Die zal overhandigd worden eens de gezondheidscrisis voorbij is, tijdens een evenement in Bergamo, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. De Italiaanse nationale mannen- en vrouwenvoetbalploegen zullen daarbij aanwezig zijn. "We hebben beslist om alle sportpolemieken aan de kant te laten en deze helden een dankbetuiging over te maken die al in de harten van de mensen aanwezig is", zegt de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond Gabriele Gravina. .

14:23 14 uur 23. Genk schenkt laptops aan kansarme kinderen en smartphones aan coronapatiënten. Racing Genk schenkt 40 laptops aan kansarme kinderen. "Kinderen die thuis geen computer en internet hebben, dreigen in deze coronatijden een leerachterstand op te lopen", schrijft de club. Genk schenkt daarnaast ook 15 iPhones aan het Ziekenhuis Oost-Limburg. "Het ziekenhuis gaf aan al veel eten en giften te hebben gekregen en dat er vooral een nood is aan zo'n toestellen. Hiermee kunnen coronapatiënten die in quarantaine zitten en niet over een smartphone beschikken, toch blijven communiceren met hun familie en vrienden." .

10-04-2020 10-04-2020.

21:31 21 uur 31. In Schotland tot 10 juni geen voetbal. In Schotland wordt in elk geval tot 10 juni niet gevoetbald. Dat heeft de Schotse bond laten weten. De maatregel geldt voor al het professionele en het recreatieve voetbal. Dat betekent dat er in het land straks 3 maanden niet is gespeeld. Op 13 maart ging de blok erop, in eerste instantie in elk geval tot 30 april.