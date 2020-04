Coronablog: Dortmund stelt stadion open, Hoffenheim wil volgende week weer trainen

17:08 17 uur 08. Judofederatie verlengt kwalificatieperiode voor OS. Judoka's zullen nog tot 29 juni 2021 de tijd krijgen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat besliste de Internationale Judofederatie IJF vandaag. Het is wel de bedoeling dat het nieuwe kwalificatiesysteem een vervolg wordt van het huidige. Ook is het mogelijk dat het WK van 2021 nog van tijdstip verandert en mee zal tellen bij de olympische kwalificatie. "Een eerlijk kwalificatieproces verzekeren voor alle judoka's wereldwijd krijgt onze hoogste prioriteit. De IJF zal er ook op toezien dat atleten de nodige tijd krijgen om weer in topvorm te geraken", klinkt het. Judofederatie verlengt kwalificatieperiode voor OS Judoka's zullen nog tot 29 juni 2021 de tijd krijgen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat besliste de Internationale Judofederatie IJF vandaag. Het is wel de bedoeling dat het nieuwe kwalificatiesysteem een vervolg wordt van het huidige. Ook is het mogelijk dat het WK van 2021 nog van tijdstip verandert en mee zal tellen bij de olympische kwalificatie. "Een eerlijk kwalificatieproces verzekeren voor alle judoka's wereldwijd krijgt onze hoogste prioriteit. De IJF zal er ook op toezien dat atleten de nodige tijd krijgen om weer in topvorm te geraken", klinkt het.

17:02 17 uur 02. 6 uur van Spa op 15 augustus. De 6 uur van Spa luiden normaal, als de coronacrisis is gaan liggen, op 15 augustus de herneming van het WK uithouding in. Dat heeft de Internationale automobielfederatie FIA vrijdag laten weten. De laatste manche van het WK uithouding vond op 23 februari in de Verenigde Staten plaats, met de Lone Star Le Mans. De races daarna werden door de coronacrisis geannuleerd.

17:00 17 uur . Hoffenheim begint volgende week weer te trainen. Bundesliga-club Hoffenheim begint volgende week weer voorzichtig met trainen. Het team heeft toestemming gekregen om met kleine groepjes tegelijk weer aan de slag te gaan op het trainingscomplex in Zuzenhausen. "De ploeg gaat in kleine groepen trainen, waarbij we zorgvuldige aandacht hebben voor de hygiëne en voorschriften van de overheid", legde technisch directeur Alexander Rosen uit.

15:34 15 uur 34. Dortmund-stadion wordt coronacentrum. Borussia Dortmund stelt vanaf zaterdag een deel van zijn stadion ter beschikking in de strijd tegen de coronapandemie. De Noordtribune van het Signal Iduna Park, de thuishaven van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, zal dagelijks tussen 12 en 16 uur worden gebruikt als behandelingscentrum voor mensen die mogelijk besmet zijn met covid-19.

15:33 15 uur 33. Ons stadion is het uithangbord van de stad. Voor iedereen in Dortmund is het een herkenningspunt en het is de ideale locatie om actief mensen te helpen die mogelijk met het coronavirus zijn besmet. Het is onze plicht en onze wens er alles aan te doen om deze mensen te helpen. Dortmund-topman Hans-Joachim Watzke.

15:30 15 uur 30. Geen Rund um Köln. Rund um Köln (1.1) wordt dit jaar niet georganiseerd. De 104e editie van de oudste Duitse eendagskoers stond op 14 juni geprogrammeerd, maar is vrijdag vanwege de coronacrisis geannuleerd. Of de wedstrijd in 2021 opnieuw kan doorgaan, is nog onzeker. "Als we geluk hebben, kunnen we deze situatie overleven", meldt de organisatie. "We hebben nu al contact met alle partners (deelnemers, overheid, serviceproviders, sponsors) met het oog op 2021. Als iedereen zijn bijdrage levert, stijgen onze kansen om er ook volgend jaar bij te zijn. Het wordt lastig maar het kan." Baptiste Planckaert won vorig jaar de laatste editie van de koers.