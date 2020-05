Coronablog: Coronavrije Dybala, positief geval bij Torino en geen GP Jef Scherens

20:16 20 uur 16. GP Jef Scherens wordt van de kalender gehaald. De Grote Prijs Jef Scherens (1.1), voorzien op 30 augustus in Leuven, gaat niet door. De wielerwedstrijd door Leuven verwachtte net dit jaar meer belangstelling, omdat Leuven in 2021 het WK wielrennen ontvangt. De Tour de France gaat, zoals het er nu naar uitziet, door van 29 augustus tot 20 september. Opvallend genoeg gaat de GP Poeske Scherens, die altijd al gepland was voor 30 augustus en dus in dezelfde periode als de Tour, niet door. "In samenspraak met de organisatoren hebben we de meeste grote zomerevenementen in Leuven moeten afblazen", meldt de bevoegde schepen. De Italiaan Niccolò Bonifazio kan zijn zege uit 2019 dus niet verdedigen dit jaar in de GP Jef Scherens. De organisatie rekende uitgerekend dit jaar op een mooie deelnemerslijst, omdat volgend jaar het WK wielrennen in Leuven plaatsvindt. . GP Jef Scherens wordt van de kalender gehaald De Grote Prijs Jef Scherens (1.1), voorzien op 30 augustus in Leuven, gaat niet door. De wielerwedstrijd door Leuven verwachtte net dit jaar meer belangstelling, omdat Leuven in 2021 het WK wielrennen ontvangt.

De Tour de France gaat, zoals het er nu naar uitziet, door van 29 augustus tot 20 september. Opvallend genoeg gaat de GP Poeske Scherens, die altijd al gepland was voor 30 augustus en dus in dezelfde periode als de Tour, niet door. "In samenspraak met de organisatoren hebben we de meeste grote zomerevenementen in Leuven moeten afblazen", meldt de bevoegde schepen.

De Italiaan Niccolò Bonifazio kan zijn zege uit 2019 dus niet verdedigen dit jaar in de GP Jef Scherens. De organisatie rekende uitgerekend dit jaar op een mooie deelnemerslijst, omdat volgend jaar het WK wielrennen in Leuven plaatsvindt.

20:15 In Italië werden de voorbije dagen kleine stapjes gezet om de lockdown te verzachten. Er komt meer beweging bij de voetbalclubs, waar de spelers evenwel getest worden. Bij Torino is een positief geval ontdekt. De naam van de speler werd niet vrijgegeven. "Hij vertoonde geen symptomen en wordt in quarantaine geplaatst", meldt de Serie A-club. . 20 uur 15. In Italië werden de voorbije dagen kleine stapjes gezet om de lockdown te verzachten. Er komt meer beweging bij de voetbalclubs, waar de spelers evenwel getest worden. Bij Torino is een positief geval ontdekt. De naam van de speler werd niet vrijgegeven. "Hij vertoonde geen symptomen en wordt in quarantaine geplaatst", meldt de Serie A-club.

19:24 19 uur 24. Casteels moet week op hotel voor 1e duel. De spelers van Wolfsburg zullen zich in vertrouwde omgeving voorbereiden op het eerstvolgende duel in de Bundesliga, die naar verwachting 16 of 23 mei zonder toeschouwers wordt hervat. "Een week voor ons eerste duel zal de ploeg en alle bij wedstrijden en trainingen betrokken personen in quarantaine gaan in een hotel waar we vaker verblijven. Daar zal dan niemand anders logeren", zegt de directeur van Wolfsburg, waar Koen Casteels onder de lat staat.

"Een week voor ons eerste duel zal de ploeg en alle bij wedstrijden en trainingen betrokken personen in quarantaine gaan in een hotel waar we vaker verblijven. Daar zal dan niemand anders logeren", zegt de directeur van Wolfsburg, waar Koen Casteels onder de lat staat.

18:42 18 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:41 Paulo Dybala is coronavrij verklaard. De Argentijn van Juventus was het onderwerp van een soap, waarin er veel gespeculeerd werd over een meervoudige besmetting met het coronavirus. Dybala bevestigt zelf ook nog eens dat hij genezen is. . 18 uur 41. Paulo Dybala is coronavrij verklaard. De Argentijn van Juventus was het onderwerp van een soap, waarin er veel gespeculeerd werd over een meervoudige besmetting met het coronavirus. Dybala bevestigt zelf ook nog eens dat hij genezen is.

18:39 18 uur 39. In Italië blijft de bevoegde minister voorzichtig. Het zal nog een tijdje onduidelijk blijven wanneer de bal opnieuw kan rollen in het Italiaanse voetbal. Volgens minister van Sport Vincenzo Spadafora hangt alles af van de evolutie van de coronacrisis. "We hopen allemaal dat de kampioenschappen kunnen hernemen. Tegelijk is het vandaag onmogelijk om een zekere datum vast te leggen", vertelde Spadafora tijdens een vragenronde in het Italiaanse parlement. "We moeten afwachten hoe de curve met besmettingen de volgende twee weken evolueert. Het is nog maar twee dagen geleden dat het land is begonnen met de geleidelijke afbouw van de lockdown. Pas dan zal de regering kunnen beslissen." Spadafora voegde eraan toe dat hij geen begrip heeft voor de druk die wordt uitgeoefend om de Serie A snel te laten hernemen. "Dit is onbegrijpelijk in de ogen van de miljoenen Italianen die bezorgd zijn om hun gezondheid en hun werk. Ik wijs erop dat de enige data die nu al vastliggen, bepaald zijn door landen die hebben beslist hun competitie te beëindigen." . In Italië blijft de bevoegde minister voorzichtig Het zal nog een tijdje onduidelijk blijven wanneer de bal opnieuw kan rollen in het Italiaanse voetbal. Volgens minister van Sport Vincenzo Spadafora hangt alles af van de evolutie van de coronacrisis.

"We hopen allemaal dat de kampioenschappen kunnen hernemen. Tegelijk is het vandaag onmogelijk om een zekere datum vast te leggen", vertelde Spadafora tijdens een vragenronde in het Italiaanse parlement. "We moeten afwachten hoe de curve met besmettingen de volgende twee weken evolueert. Het is nog maar twee dagen geleden dat het land is begonnen met de geleidelijke afbouw van de lockdown. Pas dan zal de regering kunnen beslissen."

Spadafora voegde eraan toe dat hij geen begrip heeft voor de druk die wordt uitgeoefend om de Serie A snel te laten hernemen. "Dit is onbegrijpelijk in de ogen van de miljoenen Italianen die bezorgd zijn om hun gezondheid en hun werk. Ik wijs erop dat de enige data die nu al vastliggen, bepaald zijn door landen die hebben beslist hun competitie te beëindigen."

18:38 De Ronde van Wallonië mikt op een nieuwe datum in augustus. Gisteren werd de WorldTour-kalender al vrijgegeven door de UCI. Tegen 20 mei wordt ook een planning voor de koersen van een lager niveau verwacht. . 18 uur 38. De Ronde van Wallonië mikt op een nieuwe datum in augustus. Gisteren werd de WorldTour-kalender al vrijgegeven door de UCI. Tegen 20 mei wordt ook een planning voor de koersen van een lager niveau verwacht.

18:14 18 uur 14. Kampioen bij de Spaanse vrouwen is wel al bekend. La Liga gooit de handdoek nog niet, bij de vrouwen en in de amateurcompetities zit deze voetbaljaargang er wel al op. De Spaanse voetbalbond heeft beslist om de competities te staken, al moet dat voornemen deze week nog bekrachtigd worden. Bij de vrouwen wordt FC Barcelona kampioen. . Kampioen bij de Spaanse vrouwen is wel al bekend La Liga gooit de handdoek nog niet, bij de vrouwen en in de amateurcompetities zit deze voetbaljaargang er wel al op. De Spaanse voetbalbond heeft beslist om de competities te staken, al moet dat voornemen deze week nog bekrachtigd worden. Bij de vrouwen wordt FC Barcelona kampioen.