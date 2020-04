Coronablog: Contador en Nadal verkopen pronkstukken voor Spaanse Rode Kruis

21:34 21 uur 34. Contador en Nadal verkopen pronkstukken voor Spaanse Rode Kruis. Spanje kreunt onder de coronacrisis. Ex-wielerkampioen Alberto Contador en tenniskampioen Rafael Nadal willen geld in het laatje brengen voor het Rode Kruis in hun land. Contador verkoopt de fiets waarmee hij in 2011 de Giro en de Tour reed. Hij won de Giro en eindigde 5e in de Tour, maar moest die resultaten schrappen na een positieve clenbuterolplas. Nadal verkoopt het shirt waarmee hij in 2019 een 12e keer Roland Garros won. Contador en Nadal verkopen pronkstukken voor Spaanse Rode Kruis Spanje kreunt onder de coronacrisis. Ex-wielerkampioen Alberto Contador en tenniskampioen Rafael Nadal willen geld in het laatje brengen voor het Rode Kruis in hun land. Contador verkoopt de fiets waarmee hij in 2011 de Giro en de Tour reed. Hij won de Giro en eindigde 5e in de Tour, maar moest die resultaten schrappen na een positieve clenbuterolplas. Nadal verkoopt het shirt waarmee hij in 2019 een 12e keer Roland Garros won.

17:27 17 uur 27. Nieuwe datum voor BK atletiek. De Vlaamse Atletiekliga (VAL) schrapt alle wedstrijden tot 1 juni, zo maakte ze woensdag bekend op haar website. De IFAM-meeting in Oordegem, voorzien op 30 mei, kan niet doorgaan en krijgt ook geen nieuwe datum. Het BK atletiek verhuist van 27-28 juni naar 15-16 augustus. De VAL staat niet toe dat geschrapte meetings nog een nieuwe datum krijgen op de kalender. Drie wedstrijden in het Flanders Cup-circuit krijgen dus geen editie in 2020: Lokeren (17 mei), Lier (23 mei) en IFAM Oordegem (30 mei). Vooral de IFAM is een grote wedstrijd, met internationale uitstraling. De vorige jaren verschenen onder meer Dafne Schippers en de Noorse broers Ingebrigtsen meermaals aan de start, net als de meeste Belgische toppers. Het BK atletiek op de Heizel in Brussel was voorzien voor 27-28 juni, maar verhuist nu naar 15-16 augustus "voor zover de overheidsmaatregelen het toelaten". De selectieperiode voor het EK atletiek in Parijs, van 26 tot 30 augustus, loopt tot 16 augustus.

16:29 16 uur 29. EK basketbal 3x3 in Antwerpen wordt verplaatst. Het EK basketbal 3x3 stond gepland voor eind juni in Antwerpen, maar het toernooi is verplaatst naar het najaar. De organisatie gaat nu samen met de Europese basketbalbond en de stad Antwerpen op zoek naar de meest geschikte datum in het najaar.

15:09 15 uur 09. Deel personeel bij Britse wielerbond is technisch werkloos. De Britse wielerbond heeft een aantal maatregelen aangekondigd. Zo zal het management in de maanden mei en juni 10 procent loon inleveren. Negentig medewerkers van British Cycling, zowat een derde van het personeel, wordt in de maanden april en mei tijdelijk werkloos. "Ze kunnen in deze periode niet werken voor het Britse wielrennen, maar ze blijven deel uitmaken van ons team", zegt uitvoerend directeur Julia Harrington.

14:29 14 uur 29. Sarri verzamelt 4.000 mondmaskers. Maurizio Sarri heeft in een gezamenlijke actie met vrienden en familie 4.000 mondmaskers geschonken aan de gemeenschap van Figline e Incisa Valdarno in Toscane, het dorp waar de huidige coach van Juventus opgroeide. De mondmaskers zullen worden verdeeld onder leden van de civiele bescherming, gemeente- en postbedienden, apotheken en iedereen die de werking van de gemeenschap garandeert. De 61-jarige Sarri werd geboren in Napels maar groeide op in Figline Valdarno, nabij Firenze. Hij coachte meerdere Toscaanse clubs in de lagere reeksen, waaronder Empoli dat hij naar de Serie A leidde en waar hij naam maakte.

14:11 14 uur 11. Onderzoekscel bij Europese basketbalbond. Bij de Europese basketbalbond moet een onderzoekscel de verschillende annulaties en wijzigingen aan de basketbalkalender in goede banen proberen te leiden. Het uitstel van de Olympische Spelen met een jaar zorgt voor meer moeilijkheden, zowel op clubniveau als bij de landenteams. Zo was er in 2021 een EK basketbal voorzien bij zowel de mannen (2-19 september 2021 in Tsjechië, Georgië, Italië en Duitsland) als de vrouwen (17-27 juni in Spanje en Frankrijk).