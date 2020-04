Coronablog: CL volleybal definitief gestopt, Israël zet voetbalcoach even opzij

09:36 09 uur 36. Israël schorst contract voetbalbondscoach Herzog even op. Andreas Herzog, de Oostenrijkse bondscoach van Israël, ziet zijn contract 2 maanden opgeschort. "Door een gebrek aan internationale activiteiten", stelt de federatie. "Op het einde van deze periode zullen de voetbalbond en de trainer opnieuw gesprekken aanknopen over zijn contract", luidt het. Herzog (51) leidt Israël sinds de zomer van 2018. Israël treft in de halve finales van de play-offs voor het EK Schotland. De duels worden ten vroegste in de herfst afgewerkt. . Israël schorst contract voetbalbondscoach Herzog even op Andreas Herzog, de Oostenrijkse bondscoach van Israël, ziet zijn contract 2 maanden opgeschort. "Door een gebrek aan internationale activiteiten", stelt de federatie. "Op het einde van deze periode zullen de voetbalbond en de trainer opnieuw gesprekken aanknopen over zijn contract", luidt het. Herzog (51) leidt Israël sinds de zomer van 2018. Israël treft in de halve finales van de play-offs voor het EK Schotland. De duels worden ten vroegste in de herfst afgewerkt.

08:35 08 uur 35. MLS begint ten vroegste 16 mei weer te trainen. De voetbalclubs in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zien hun startdatum van de nieuwe trainingen verlegd van 24 april tot ten vroegste 15 mei. De competitie begint zeker niet voor 8 juni. De MLS was amper 2 speeldagen ver toen de competitie op 19 maart vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. Volgens de kalender moet het reguliere MLS-seizoen eindigen op 4 oktober. Daarna beginnen de play-offs met een finale op 7 november.

21:40 21 uur 40. Geen Europees volleybal meer. De Europese Volleybalfederatie (CEV) heeft beslist om definitief een punt te zetten achter de Champions League volleybal, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ook de andere Europese bekertoernooien worden stopgezet. Met Roeselare was er nog een Belgische club in de Champions League actief. De Belgische vicekampioen leed in de heenwedstrijd van zijn kwartfinale tegen het Italiaanse Civitanova een 0-3 nederlaag. De CEV meldde donderdag ook nog dat er een steunfonds komt van 11,5 miljoen euro om het Europese volleybal uit de crisis te helpen.

Met Roeselare was er nog een Belgische club in de Champions League actief. De Belgische vicekampioen leed in de heenwedstrijd van zijn kwartfinale tegen het Italiaanse Civitanova een 0-3 nederlaag. De CEV meldde donderdag ook nog dat er een steunfonds komt van 11,5 miljoen euro om het Europese volleybal uit de crisis te helpen.

20:05 20 uur 05. Neymar en co willen 1 miljoen dollar inzamelen voor Braziliaanse gezinnen. Een groep van 57 Braziliaanse topvoetballers zamelen samen met de Braziliaanse voetbalbond CBF geld in. Ze hopen een miljoen dollar op te halen en willen dat geld doneren aan gezinnen in Brazilië die door het coronavirus in financiële problemen zitten. Onder meer Neymar van Paris Saint-Germain en doelman Alisson Becker van Liverpool zetten hun schouders onder het initiatief. "In moeilijke tijden zoals deze hebben veel gezinnen hulp nodig, onze hulp", aldus Neymar in een video op de website van de CBF. Het geld gaat naar drie organisaties in de dichtbevolkte favela's van Brazilië en zou voldoende moeten zijn om twee maanden lang 32.000 gezinnen van voedsel en sanitair te voorzien, aldus CBF-voorzitter Rogerio Caboclo.

"In moeilijke tijden zoals deze hebben veel gezinnen hulp nodig, onze hulp", aldus Neymar in een video op de website van de CBF. Het geld gaat naar drie organisaties in de dichtbevolkte favela's van Brazilië en zou voldoende moeten zijn om twee maanden lang 32.000 gezinnen van voedsel en sanitair te voorzien, aldus CBF-voorzitter Rogerio Caboclo.



17:14 17 uur 14. WK snooker heeft nieuwe datum: 31 juli tot 16 augustus. Het wereldkampioenschap snooker, dat oorspronkelijk van 18 april tot 4 mei zou plaatsvinden, zal van vrijdag 31 juli tot zondag 16 augustus gespeeld worden. World Snooker bereikte daarover een akkoord met de gemeenteraad van Sheffield, de BBC, Eurosport en Sheffield Theaters. Voor de kwalificaties is er nog geen datum vastgelegd. Of het WK op de nieuwe data wel effectief door zal kunnen gaan en in welke vorm, blijft afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie en de maatregelen van de Britse regering. World Snooker geeft er de voorkeur aan om het evenement met volle zaal te spelen, net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met een beperkt of helemaal geen publiek gespeeld worden. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden.



Of het WK op de nieuwe data wel effectief door zal kunnen gaan en in welke vorm, blijft afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie en de maatregelen van de Britse regering. World Snooker geeft er de voorkeur aan om het evenement met volle zaal te spelen, net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met een beperkt of helemaal geen publiek gespeeld worden. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden.

16:59 16 uur 59. KNVB laat ook Eredivisie bij vrouwen niet meer uitspelen. De KNVB heeft besloten de Eredivisie voor vrouwen, die stilligt wegens de coronacrisis, niet meer uit te laten spelen. De KNVB ziet geen kans meer de Eredivisie voor vrouwen te hervatten, nu de Nederlandse regering alle voetbalduels tot 1 september heeft verboden. De bond maakte dinsdag al bekend dat het de Eredivisie en eerste divisie bij de mannen niet meer wil uitspelen. Ook het bekertoernooi voor de vrouwen is van de agenda gehaald. De Nederlandse voetbalbond komt vrijdag met mededelingen over de gevolgen van die beslissing.

De bond maakte dinsdag al bekend dat het de Eredivisie en eerste divisie bij de mannen niet meer wil uitspelen. Ook het bekertoernooi voor de vrouwen is van de agenda gehaald. De Nederlandse voetbalbond komt vrijdag met mededelingen over de gevolgen van die beslissing.

16:55 16 uur 55. Nog geen beslissing over hervatting Italiaans voetbal. De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele hervatting van het voetbal in Italië. De voetbalclubs uit de Italiaanse hoogste klasse spraken zich dinsdag uit voor een hervatting van de competitie. Zij hoopten op 4 mei met de trainingen te kunnen starten, om het seizoen drie weken later weer af te trappen. "In de komende dagen wordt er nog gepraat met de minister van Volksgezondheid en nadien zal het wetenschappelijk comité van de overheid zich uitlaten over een eventuele herstart", vertelde Spadafora.



16:52 16 uur 52. Zweedse Voetballiga mikt op seizoensstart in juni i.p.v. april. In Zweden wil de Voetballiga het nieuwe seizoen op 14 juni van start laten gaan. Oorspronkelijk moest het seizoen op 4 april starten, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus bleek dat niet mogelijk. Nochtans is er geen strikte lockdown van kracht in het land. Het is de bedoeling toeschouwers toe te laten tijdens de wedstrijden, al hangt dat af van de richtlijnen van de overheid. Midden mei hoopt de Voetballiga daarover meer duidelijkheid te hebben. De Zweedse bond wacht nog op de bekendmaking van de internationale kalender van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, vooraleer de beslissing officieel te bekrachtigen.