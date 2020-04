Coronablog: Burgemeester LA verwacht geen (sport)evenementen meer in 2020

08:50 08 uur 50. Burgemeester LA: "Waarschijnlijk geen grote evenementen meer in 2020". De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, heeft in een interview met CNN gezegd dat hij niet verwacht dat er dit jaar nog grote evenementen in zijn stad zullen kunnen plaatsvinden. "We hebben nog nooit gehoopt dat de wetenschap zo snel zou werken, maar tot er een vaccin, een farmaceutische tussenkomst of groepsimmuniteit is, moeten we op de wetenschap vertrouwen. Zijn reactie komt er nadat een mail uitlekte aan de brandweer van Los Angeles, waarin de burgemeester ook al liet verstaan dat hij niet verwacht dat in 2020 nog grote evenementen als concerten of sportwedstrijden zullen kunnen plaatsvinden. Burgemeester LA: "Waarschijnlijk geen grote evenementen meer in 2020" De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, heeft in een interview met CNN gezegd dat hij niet verwacht dat er dit jaar nog grote evenementen in zijn stad zullen kunnen plaatsvinden. "We hebben nog nooit gehoopt dat de wetenschap zo snel zou werken, maar tot er een vaccin, een farmaceutische tussenkomst of groepsimmuniteit is, moeten we op de wetenschap vertrouwen. Zijn reactie komt er nadat een mail uitlekte aan de brandweer van Los Angeles, waarin de burgemeester ook al liet verstaan dat hij niet verwacht dat in 2020 nog grote evenementen als concerten of sportwedstrijden zullen kunnen plaatsvinden.

16-04-2020 16-04-2020.

20:41 20 uur 41. 24 uren van Spa uitgesteld. De 24 uren van Spa voor wagens kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan op de voorziene datum van eind juli. De organisatie gaat daarom op zoek naar een nieuwe datum later op het jaar. "Een nieuwe datum wordt gezocht samen met het circuit en wordt zo snel mogelijk meegedeeld. We gaan met evenveel toewijding focussen op het creëren van een spektakel van wereldniveau in de herfst van 2020", klinkt het. 24 uren van Spa uitgesteld De 24 uren van Spa voor wagens kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan op de voorziene datum van eind juli. De organisatie gaat daarom op zoek naar een nieuwe datum later op het jaar. "Een nieuwe datum wordt gezocht samen met het circuit en wordt zo snel mogelijk meegedeeld. We gaan met evenveel toewijding focussen op het creëren van een spektakel van wereldniveau in de herfst van 2020", klinkt het.

20:40 20 uur 40. Er is al zoveel werk en passie geïnvesteerd in de lange voorbereiding op dit evenement, dus het is uiteraard een ontgoocheling dat het niet op de traditionele datum kan doorgaan. Maar de veiligheid van onze fans en deelnemers is het belangrijkste. 24 uren van Spa. Er is al zoveel werk en passie geïnvesteerd in de lange voorbereiding op dit evenement, dus het is uiteraard een ontgoocheling dat het niet op de traditionele datum kan doorgaan. Maar de veiligheid van onze fans en deelnemers is het belangrijkste. 24 uren van Spa

20:39 20 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:38 17 uur 38. Witsel schenkt 100.000 aan Luiks ziekenhuis. Axel Witsel heeft 100.000 euro overgemaakt aan het Fondation Léon Fredericq. Met dat geld zal medisch materiaal gekocht worden voor het Academisch Ziekenhuis in Luik, de plaats waar Witsel van afkomstig is. "Ik heb veel vrienden bij het verplegend personeel en zij vertellen hoezeer ze beschermend materiaal tekortkomen of dat het van slechte kwaliteit is. Ik wilde dus een gebaar stellen." . Witsel schenkt 100.000 aan Luiks ziekenhuis Axel Witsel heeft 100.000 euro overgemaakt aan het Fondation Léon Fredericq. Met dat geld zal medisch materiaal gekocht worden voor het Academisch Ziekenhuis in Luik, de plaats waar Witsel van afkomstig is. "Ik heb veel vrienden bij het verplegend personeel en zij vertellen hoezeer ze beschermend materiaal tekortkomen of dat het van slechte kwaliteit is. Ik wilde dus een gebaar stellen."

17:37 17 uur 37. Het voetbal stelt in deze kritieke situatie niet veel voor. Ik wil de verpleegkundigen helpen die dit vandaag echt nodig hebben. Axel Witsel. Het voetbal stelt in deze kritieke situatie niet veel voor. Ik wil de verpleegkundigen helpen die dit vandaag echt nodig hebben. Axel Witsel

16:10 16 uur 10. Rugani en Matuidi zijn volledig genezen. Juventus laat weten dat Daniele Rugani en Blaise Matuidi hersteld zijn van hun besmetting met het coronavirus. "Beide spelers hebben, zoals het protocol voorschrijft, 2x een negatieve coronatest afgelegd. De spelers zijn dus genezen en hoeven niet langer thuis in isolatie te blijven", klinkt het. Rugani was op 12 maart de eerste speler in de Serie A die positief testte op het coronavirus. Blaise Matuidi volgde enkele dagen later. Paulo Dybala, die op 21 maart positief testte, maakte eind maart op Juventus TV al bekend volledig hersteld te zijn. . Rugani en Matuidi zijn volledig genezen Juventus laat weten dat Daniele Rugani en Blaise Matuidi hersteld zijn van hun besmetting met het coronavirus. "Beide spelers hebben, zoals het protocol voorschrijft, 2x een negatieve coronatest afgelegd. De spelers zijn dus genezen en hoeven niet langer thuis in isolatie te blijven", klinkt het. Rugani was op 12 maart de eerste speler in de Serie A die positief testte op het coronavirus. Blaise Matuidi volgde enkele dagen later. Paulo Dybala, die op 21 maart positief testte, maakte eind maart op Juventus TV al bekend volledig hersteld te zijn.

16:08 16 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:09 12 uur 09. Verschuivingen in MXGP-kalender. De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet. Verschuivingen in MXGP-kalender De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet.