Coronablog: Bulgaarse bokser doneert helft van prijzengeld: 1,5 miljoen euro

13:16 13 uur 16. Bulgaarse bokser Poelev schenkt 1,5 miljoen weg. De Bulgaarse bokser Koebrat Poelev heeft beloofd dat hij de helft van het geld van zijn titelkamp tegen Anthony Joshua zal doneren voor de strijd tegen het coronavirus. Poelev had op 20 juni in het stadion van Tottenham moeten boksen tegen Joshua, maar dat gevecht is uitgesteld. Van de 3 miljoen die de kamp had moeten opleveren, schenkt hij dus 1,5 miljoen weg. Bulgaarse bokser Poelev schenkt 1,5 miljoen weg De Bulgaarse bokser Koebrat Poelev heeft beloofd dat hij de helft van het geld van zijn titelkamp tegen Anthony Joshua zal doneren voor de strijd tegen het coronavirus. Poelev had op 20 juni in het stadion van Tottenham moeten boksen tegen Joshua, maar dat gevecht is uitgesteld. Van de 3 miljoen die de kamp had moeten opleveren, schenkt hij dus 1,5 miljoen weg.

05-04-2020 05-04-2020.

21:24 21 uur 24. Spelers Rode Ster Belgrado leveren helft salaris in. De spelers van Rode Ster Belgrado leveren de komende drie maanden de helft van hun salaris in. Ze willen de kampioen van Servië op die manier tegemoet komen tijdens de coronacrisis. "Gelukkig zijn onze spelers erg solidair met ons", zegt algemeen directeur Zvezdan Terzic. Rode Ster Belgrado was goed op weg naar een nieuwe landstitel: de koploper had 11 punten voorsprong. Spelers Rode Ster Belgrado leveren helft salaris in De spelers van Rode Ster Belgrado leveren de komende drie maanden de helft van hun salaris in. Ze willen de kampioen van Servië op die manier tegemoet komen tijdens de coronacrisis. "Gelukkig zijn onze spelers erg solidair met ons", zegt algemeen directeur Zvezdan Terzic. Rode Ster Belgrado was goed op weg naar een nieuwe landstitel: de koploper had 11 punten voorsprong.

21:17 21 uur 17. Marseille stelt stadion ter beschikking. Om de strijd tegen het coronavirus beter te kunnen aanpakken in Frankrijk stelt Olympique Marseille het Stade Vélodrome en het trainingscentrum ter beschikking. Het kan worden gebruikt om zorgpersoneel, materiaal of voedsel te herbergen. "Solidariteit en eenheid zijn meer dan ooit nodig in deze moeilijke dagen", klinkt het. Marseille stelt stadion ter beschikking Om de strijd tegen het coronavirus beter te kunnen aanpakken in Frankrijk stelt Olympique Marseille het Stade Vélodrome en het trainingscentrum ter beschikking. Het kan worden gebruikt om zorgpersoneel, materiaal of voedsel te herbergen. "Solidariteit en eenheid zijn meer dan ooit nodig in deze moeilijke dagen", klinkt het.

19:18 19 uur 18. EK korfbal in november in Antwerpen nu al afgelast . Het toernooi zou pas in november worden gehouden, maar de Internationale Korfbalfederatie (IKF) heeft nu al besloten om het EK in Antwerpen uit te stellen. De federatie schrapte zaterdag vrijwel alle evenementen die voor dit jaar op het programma stonden vanwege het coronavirus. "De gezondheid van onze atleten, officials en fans is onze eerste prioriteit", klinkt het bij de IKF. Het EK zou begin november in Antwerpen worden gehouden, met acht deelnemende landen. De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle 7 edities van het EK. België veroverde 5 maal zilver. EK korfbal in november in Antwerpen nu al afgelast Het toernooi zou pas in november worden gehouden, maar de Internationale Korfbalfederatie (IKF) heeft nu al besloten om het EK in Antwerpen uit te stellen. De federatie schrapte zaterdag vrijwel alle evenementen die voor dit jaar op het programma stonden vanwege het coronavirus. "De gezondheid van onze atleten, officials en fans is onze eerste prioriteit", klinkt het bij de IKF. Het EK zou begin november in Antwerpen worden gehouden, met acht deelnemende landen. De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle 7 edities van het EK. België veroverde 5 maal zilver.

19:15 19 uur 15. De Belgische korfballers moeten het EK in Antwerpen schrappen.

19:14 19 uur 14. Kenny neemt nu al taken van McCarthy over bij Ierland. Mick McCarthy is niet langer de bondscoach van Ierland. Stephen Kenny neemt zijn taken over en heeft als opdracht Ierland alsnog een ticket voor het EK te bezorgen. Het contract van de 61-jarige McCarthy, die aan zijn tweede termijn bij "The Boys in Green" bezig was, liep initieel na het EK van 2020 af, daarna zou beloftecoach overnemen. De coronacrisis gooit die planning helemaal door elkaar. Ierland speelt in het najaar zijn barragewedstrijd tegen Slovakije, met Kenny als bondscoach. Kenny neemt nu al taken van McCarthy over bij Ierland Mick McCarthy is niet langer de bondscoach van Ierland. Stephen Kenny neemt zijn taken over en heeft als opdracht Ierland alsnog een ticket voor het EK te bezorgen. Het contract van de 61-jarige McCarthy, die aan zijn tweede termijn bij "The Boys in Green" bezig was, liep initieel na het EK van 2020 af, daarna zou beloftecoach overnemen. De coronacrisis gooit die planning helemaal door elkaar. Ierland speelt in het najaar zijn barragewedstrijd tegen Slovakije, met Kenny als bondscoach.

19:13 19 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten