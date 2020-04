Coronablog: Brescia wil Serie A niet hervatten: "Hier rijden vrachtwagens met lijken"

15:42 15 uur 42. Bayern-topman: "Deze crisis zal prijzen in voetbal normaliseren". Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man bij de Duitse topclub Bayern München, denkt dat de huidige coronacrisis een einde zal maken aan de "ongezonde" inflatie binnen de voetbalwereld. "Het coronavirus en de crisis die erdoor ontstaat zal het idee van "altijd meer, altijd duurder en altijd sneller" een halt toeroepen", denkt hij. "Elke crisis biedt ook kansen. Al een hele tijd swingen de salarissen en de transfervergoedingen de pan uit richting ongezonde bedragen. De coronacrisis zal ertoe leiden dat dit stopt. Het spel van vraag en aanbod zal de transfermarkt reguleren en voor een nieuw evenwicht zorgen.". Bayern-topman: "Deze crisis zal prijzen in voetbal normaliseren" Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man bij de Duitse topclub Bayern München, denkt dat de huidige coronacrisis een einde zal maken aan de "ongezonde" inflatie binnen de voetbalwereld. "Het coronavirus en de crisis die erdoor ontstaat zal het idee van "altijd meer, altijd duurder en altijd sneller" een halt toeroepen", denkt hij. "Elke crisis biedt ook kansen. Al een hele tijd swingen de salarissen en de transfervergoedingen de pan uit richting ongezonde bedragen. De coronacrisis zal ertoe leiden dat dit stopt. Het spel van vraag en aanbod zal de transfermarkt reguleren en voor een nieuw evenwicht zorgen."

15:33 15 uur 33. De Volta Limburg Classic wordt dit seizoen niet meer verreden. De organisatoren hebben de wielerwedstrijd definitief afgelast. De wedstrijd en toertocht stonden aanvankelijk voor komend weekend in Nederlands Limburg op het programma. De organisatie wilde de Volta Limburg Classic eerst alleen maar uitstellen vanwege het coronavirus. Maar uiteindelijk bleek er in het najaar geen geschikte datum meer. De volgende editie is uitgeschreven voor volgend jaar op zaterdag 3 april. De Volta Limburg Classic wordt dit seizoen niet meer verreden. De organisatoren hebben de wielerwedstrijd definitief afgelast. De wedstrijd en toertocht stonden aanvankelijk voor komend weekend in Nederlands Limburg op het programma. De organisatie wilde de Volta Limburg Classic eerst alleen maar uitstellen vanwege het coronavirus. Maar uiteindelijk bleek er in het najaar geen geschikte datum meer. De volgende editie is uitgeschreven voor volgend jaar op zaterdag 3 april.

15:27 15 uur 27. Brescia wil Seria A niet hernemen. Massimo Cellino, voorzitter van rode lantaarn Brescia, kant zich tegen een hervatting van de Serie A in juni. Dat heeft hij donderdag verteld in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Volgens Cellino is het hernemen van de competitie "ondoenbaar en onverantwoord". Hij zou zijn team liever niet het veld zien betreden, uit respect voor de inwoners van Brescia, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. "Ik ben in Brescia. Hier vervoeren vrachtwagens lijken. Hier zitten we in het centrum van de epidemie." Volgens hem kan gezondheid de meeste clubvoorzitters niets schelen. "Ze denken alleen aan hun eigen belangen. Dat wij niet zouden degraderen bij een stopzetting van de competitie staat hier los van.". Brescia wil Seria A niet hernemen Massimo Cellino, voorzitter van rode lantaarn Brescia, kant zich tegen een hervatting van de Serie A in juni. Dat heeft hij donderdag verteld in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Volgens Cellino is het hernemen van de competitie "ondoenbaar en onverantwoord". Hij zou zijn team liever niet het veld zien betreden, uit respect voor de inwoners van Brescia, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. "Ik ben in Brescia. Hier vervoeren vrachtwagens lijken. Hier zitten we in het centrum van de epidemie." Volgens hem kan gezondheid de meeste clubvoorzitters niets schelen. "Ze denken alleen aan hun eigen belangen. Dat wij niet zouden degraderen bij een stopzetting van de competitie staat hier los van."

15:26 15 uur 26. Barcelona speelt benefietmatch. De Spaanse landskampioen en competitieleider FC Barcelona plant een benefietwedstrijd tegen derdeklasser CF Igualada. De opbrengst gaat naar de strijd tegen het coronavirus. De match kan uiteraard pas gespeeld worden na de huidige crisis. Momenteel ligt het voetbal in Spanje volledig stil vanwege de pandemie. "Maar dat is toch een streepje zon in deze barre tijden", klinkt het bij de derdeklasser. Igualada is een van de zwaarst getroffen gemeenten in Spanje, dat al weken kreunt onder het coronavirus. In totaal vielen in het land al meer dan tienduizend dodelijke slachtoffers. Barcelona speelt benefietmatch De Spaanse landskampioen en competitieleider FC Barcelona plant een benefietwedstrijd tegen derdeklasser CF Igualada. De opbrengst gaat naar de strijd tegen het coronavirus. De match kan uiteraard pas gespeeld worden na de huidige crisis. Momenteel ligt het voetbal in Spanje volledig stil vanwege de pandemie. "Maar dat is toch een streepje zon in deze barre tijden", klinkt het bij de derdeklasser. Igualada is een van de zwaarst getroffen gemeenten in Spanje, dat al weken kreunt onder het coronavirus. In totaal vielen in het land al meer dan tienduizend dodelijke slachtoffers.

15:10 15 uur 10. De finale van de wereldbeker zeilen van 14 tot 20 juni in Enoshima in Japan wordt geannuleerd. De finale van de World Cup Series zou oorspronkelijk een maand voor de Olympische Spelen in Tokio plaatsvinden en bood een laatste kans op olympische kwalificatie. De Spelen van Tokio werden vorige week met een jaar uitgesteld. De openingsceremonie is nu gepland op 23 juli 2021. In Enoshima vinden eveneens de olympische zeilwedstrijden plaats. . De finale van de wereldbeker zeilen van 14 tot 20 juni in Enoshima in Japan wordt geannuleerd. De finale van de World Cup Series zou oorspronkelijk een maand voor de Olympische Spelen in Tokio plaatsvinden en bood een laatste kans op olympische kwalificatie. De Spelen van Tokio werden vorige week met een jaar uitgesteld. De openingsceremonie is nu gepland op 23 juli 2021. In Enoshima vinden eveneens de olympische zeilwedstrijden plaats.

13:38 13 uur 38. Spelers van Wolfsburg en Bremen staan loon af. De spelers van VfL Wolfsburg en Werder Bremen zullen tijdens de coronacrisis een deel van hun loon afstaan. Bij Wolfsburg, waar doelman Koen Casteels speelt, zijn er ook nog andere solidariteitsacties. Zo zullen morgen 6 profs in lokale supermarkten bijspringen om de rekken aan te vullen. "Als team willen we onze bijdrage leveren, dat spreekt voor zich", reageert Wolfsburg-aanvoerder Josuha Guilavogui. Spelers van Wolfsburg en Bremen staan loon af De spelers van VfL Wolfsburg en Werder Bremen zullen tijdens de coronacrisis een deel van hun loon afstaan. Bij Wolfsburg, waar doelman Koen Casteels speelt, zijn er ook nog andere solidariteitsacties. Zo zullen morgen 6 profs in lokale supermarkten bijspringen om de rekken aan te vullen. "Als team willen we onze bijdrage leveren, dat spreekt voor zich", reageert Wolfsburg-aanvoerder Josuha Guilavogui.

13:37 13 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:35 13 uur 35. Geen GP Criquielion in 2020, wel in 2021. De 27e editie van de wielerwedstrijd GP Criquielion (1.2), die op 17 mei in Henegouwen tussen Silly en Deux-Acren gereden moest worden, verhuist naar de lente van volgend jaar. De koers kan door het coronavirus niet doorgaan. Woensdag besliste de UCI immers om alle koersen tot 1 juni op te schorten. Organisator Entente Cycliste Acrenoise besliste daarop om niet meer op dit jaar te mikken, maar de wedstrijd meteen te verplaatsen naar de lente van 2021. Geen GP Criquielion in 2020, wel in 2021 De 27e editie van de wielerwedstrijd GP Criquielion (1.2), die op 17 mei in Henegouwen tussen Silly en Deux-Acren gereden moest worden, verhuist naar de lente van volgend jaar. De koers kan door het coronavirus niet doorgaan. Woensdag besliste de UCI immers om alle koersen tot 1 juni op te schorten. Organisator Entente Cycliste Acrenoise besliste daarop om niet meer op dit jaar te mikken, maar de wedstrijd meteen te verplaatsen naar de lente van 2021.

12:04 12 uur 04. Moto GP Frankrijk half mei uitgesteld. De Grote Prijs motorsport van Frankrijk, die voorzien was van 15 tot 17 mei op het circuit van Le Mans, sneuvelt ook in de coronacrisis. De derde race van het WK wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vorige week werd ook de GP van Spanje, die van 1 tot 3 mei op het programma stond, uitgesteld tot nog te bepalen data. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld. Moto GP Frankrijk half mei uitgesteld De Grote Prijs motorsport van Frankrijk, die voorzien was van 15 tot 17 mei op het circuit van Le Mans, sneuvelt ook in de coronacrisis. De derde race van het WK wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vorige week werd ook de GP van Spanje, die van 1 tot 3 mei op het programma stond, uitgesteld tot nog te bepalen data. De start van het MotoGP-seizoen valt door de coronacrisis helemaal in het water. Eerder werd ook al de opener in Qatar geannuleerd. De GP's van Thailand (naar 4 oktober), de Verenigde Staten (naar 15 november) en Argentinië (naar 22 november) werden uitgesteld.