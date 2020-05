Coronablog: Bologna, Sassuolo en Parma laten spelers weer trainen

22:12 22 uur 12. NFL verwacht geen problemen voor nieuwe seizon. The National Football League (NFL), tot nu de enige grote sportcompetitie in de Verenigde State die niet door het coronavirus is aangetast, zegt geen problemen te verwachten voor de start van het nieuwe seizoen in september. Het vorige seizoen eindigde in februari. Zo ontsnapte de NFL aan de impact van het virus. Elk team zou 16 matchen afwerken in het reguliere seizoen. Het is wel nog onduidelijk of er toeschouwers aanwezig zouden mogen zijn. De NFL-draft vorige week trok een record aantal televisiekijkers. Volgens veel mensen als gevolg van het gebrek aan live sport. . NFL verwacht geen problemen voor nieuwe seizon The National Football League (NFL), tot nu de enige grote sportcompetitie in de Verenigde State die niet door het coronavirus is aangetast, zegt geen problemen te verwachten voor de start van het nieuwe seizoen in september.

Het vorige seizoen eindigde in februari. Zo ontsnapte de NFL aan de impact van het virus. Elk team zou 16 matchen afwerken in het reguliere seizoen. Het is wel nog onduidelijk of er toeschouwers aanwezig zouden mogen zijn. De NFL-draft vorige week trok een record aantal televisiekijkers. Volgens veel mensen als gevolg van het gebrek aan live sport.

21:48 21 uur 48. 3 Italiaanse clubs openen terreinen. De regio Emilia-Romagna heeft het licht op groen gezet voor voetbalclubs om weer individueel te beginnen trainen. Daarom openen Serie A-clubs Parma, Bologna en Sassuolo hun terreinen weer voor spelers die daar individueel aan hun conditie willen werken. Ook het zuidelijke Campania heeft die toestemming al gegeven. En dat kan goed nieuws betekenen voor het Napoli van Dries Mertens. . 3 Italiaanse clubs openen terreinen De regio Emilia-Romagna heeft het licht op groen gezet voor voetbalclubs om weer individueel te beginnen trainen. Daarom openen Serie A-clubs Parma, Bologna en Sassuolo hun terreinen weer voor spelers die daar individueel aan hun conditie willen werken. Ook het zuidelijke Campania heeft die toestemming al gegeven. En dat kan goed nieuws betekenen voor het Napoli van Dries Mertens.

21:48 21 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:58 15 uur 58. European Masters golf afgelast. De European Masters golf, die van 27 tot en met 30 augustus zou doorgaan in Zwitserland, wordt afgelast. De Zwitserse regering heeft bijeenkomsten van meer dan duizend personen verboden tot en met augustus. De British Masters, voorzien van 30 juli tot en met 2 augustus in het Engelse Newcastle-upon-Tyne, blijft nog steeds het eerstvolgende toernooi op de European Tour-kalender. . European Masters golf afgelast De European Masters golf, die van 27 tot en met 30 augustus zou doorgaan in Zwitserland, wordt afgelast. De Zwitserse regering heeft bijeenkomsten van meer dan duizend personen verboden tot en met augustus. De British Masters, voorzien van 30 juli tot en met 2 augustus in het Engelse Newcastle-upon-Tyne, blijft nog steeds het eerstvolgende toernooi op de European Tour-kalender.



13:18 13 uur 18. Eerste positief geteste Ligue 1-speler mag ziekenhuis verlaten. Montpellier-voetballer Junior Sambia, de eerste speler in de Ligue 1 die besmet werd door het coronavirus, maakt zich klaar om het ziekenhuis te verlaten. Dat laat zijn club weten. "We zijn allemaal zo blij dat het beter met je gaat. We hopen je erg snel terug te zien op het veld", klinkt het in het zuiden van Frankrijk. . Eerste positief geteste Ligue 1-speler mag ziekenhuis verlaten Montpellier-voetballer Junior Sambia, de eerste speler in de Ligue 1 die besmet werd door het coronavirus, maakt zich klaar om het ziekenhuis te verlaten. Dat laat zijn club weten. "We zijn allemaal zo blij dat het beter met je gaat. We hopen je erg snel terug te zien op het veld", klinkt het in het zuiden van Frankrijk.

13:17 13 uur 17. Junior Sambia is een defensieve middenvelder die voor Montpellier voetbalt.

12:28 12 uur 28. ITTF schort tafeltenniscompetities verder op tot 31 juli. De Internationale Tafeltennisbond ITTF heeft zijn competities wegens de coronacrisis zeker tot 31 juli opgeschort. Voorlopig lagen de wedstrijden tot eind juni stil. In juni moet de ITTF normaal de knoop definitief doorhakken over het WK tafeltennis voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan. . ITTF schort tafeltenniscompetities verder op tot 31 juli De Internationale Tafeltennisbond ITTF heeft zijn competities wegens de coronacrisis zeker tot 31 juli opgeschort. Voorlopig lagen de wedstrijden tot eind juni stil. In juni moet de ITTF normaal de knoop definitief doorhakken over het WK tafeltennis voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan.

11:01 11 uur 01. Ook Anderlecht verkoopt mondmaskers voor goede doel. Na onder meer Club Brugge en Standard verkoopt ook Anderlecht clubmondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. "De club wil zijn fans helpen om zich maximaal te beschermen en biedt daarom eigen gepersonaliseerde mondmaskers aan in 3 verschillende RSCA-designs", zo klinkt het op de clubwebsite. Een pakket met 3 mondmaskers kost 15 euro. Daarvan gaat telkens 3 euro integraal naar het Joseph Bracops-ziekenhuis, gelegen in de schaduw van de Lotto Park. "Om er de hardwerkende zorgverleners en de patiënten een hart onder de riem te steken." . Ook Anderlecht verkoopt mondmaskers voor goede doel Na onder meer Club Brugge en Standard verkoopt ook Anderlecht clubmondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. "De club wil zijn fans helpen om zich maximaal te beschermen en biedt daarom eigen gepersonaliseerde mondmaskers aan in 3 verschillende RSCA-designs", zo klinkt het op de clubwebsite. Een pakket met 3 mondmaskers kost 15 euro. Daarvan gaat telkens 3 euro integraal naar het Joseph Bracops-ziekenhuis, gelegen in de schaduw van de Lotto Park. "Om er de hardwerkende zorgverleners en de patiënten een hart onder de riem te steken."

11:01 11 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten