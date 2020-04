Coronablog: Bernal helpt Colombiaanse kinderen, geen WK roeien

18:36 18 uur 36. Voetballers Eintracht Frankfurt leveren 20% van hun loon in. De voetballers van Eintracht Frankfurt leveren voorlopig 20% van hun salaris in. Dat ze doen ze in elk geval de komende 3 maanden. De club uit de Duitse Bundesliga heeft het financieel moeilijk, omdat er door de coronacrisis voorlopig geen matchen gespeeld worden. Ook de trainers en directieleden hebben zich bij het voorstel aangesloten. Voor een groot deel van het kantoorpersoneel is werktijdverkorting aangevraagd. De Bundesliga ligt tot minstens 30 april stil. Bedoeling is wel om het seizoen, vermoedelijk dan zonder publiek, nog uit te spelen. . Voetballers Eintracht Frankfurt leveren 20% van hun loon in De voetballers van Eintracht Frankfurt leveren voorlopig 20% van hun salaris in. Dat ze doen ze in elk geval de komende 3 maanden. De club uit de Duitse Bundesliga heeft het financieel moeilijk, omdat er door de coronacrisis voorlopig geen matchen gespeeld worden. Ook de trainers en directieleden hebben zich bij het voorstel aangesloten. Voor een groot deel van het kantoorpersoneel is werktijdverkorting aangevraagd. De Bundesliga ligt tot minstens 30 april stil. Bedoeling is wel om het seizoen, vermoedelijk dan zonder publiek, nog uit te spelen.

17:58 17 uur 58. Duitse Mannschaft schenkt 1.000 laptops. Het Duitse nationale voetbalteam schenkt 1.000 laptops aan bejaardentehuizen, zorg- en palliatieve instellingen en hospices. De Duitse internationals doneren de laptops "zodat grootouders hun kleinkinderen kunnen blijven zien via videogesprekken en zodat kinderen in hospices contact kunnen houden met hun vrienden." Het Duitse Telekom zorgt voor de nodige hotspots. "In tijden als deze is teamgeest bijzonder belangrijk", klinkt het in een persbericht van de Duitse voetbalbond. "Dit betekent dat iedereen zijn bijdrage levert. Teamgeest betekent ook dat je er voor elkaar bent."

17:55 17 uur 55. WK roeien geannuleerd. Na het EK (5 tot 7 juni in Poznan) wordt ook het WK roeien, dat van 16 tot 23 augustus voorzien was in het Sloveense Bled, geannuleerd omwille van de coronacrisis. Er wordt, in tegenstelling tot het EK, niet gezocht naar nieuwe data voor het WK.

16:44 16 uur 44. Tour-winnaar Bernal veilt fiets en verschillende Tour-truien. Egan Bernal zal een fiets en verschillende leiderstruien die hij vorig jaar in de Tour droeg, laten veilen voor het goede doel. De winnaar van de Ronde van Frankrijk 2019 zamelt geld in voor een kinderfonds in zijn thuisland Colombia. De 23-jarige Bernal promootte het nieuws op Twitter. Het gaat om een Pinarello-fiets en enkele witte (beste jongere) en gele truien uit de Tour en een shirt van zijn team Ineos. Alle opbrengsten gaan naar de Fundacion Exito, een organisatie die minderbedeelde Colombiaanse kinderen helpt. Met zijn initiatief voor het goede doel treedt Bernal in de voetsporen van onder meer Albert Contador en Michal Kwiatkowski, die zich allebei inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Contador veilt een fiets waarmee hij aantrad in de Giro en Tour van 2011. Kwiatkowski stelt enkele appartementen van hem in Polen ter beschikking van medisch personeel.

14:17 14 uur 17. Ibrahimovic onderhoudt conditie in thuisland Zweden. Zlatan Ibrahimovic (38) traint momenteel - op eigen aanvraag - mee bij het Zweedse Hammarby, de club waarvan hij een belangrijk aandeelhouder is. De spits van AC Milan onderhoudt er zijn conditie in afwachting van de herneming van de Serie A. Vorig jaar haalde Ibrahimovic zich nog de woede van heel wat voetbalsupporters in Malmö, zijn thuisstad, op de hals door een aandeel van 25% in Hammarby op te nemen. Zo werd zijn standbeeld in Malmö meermaals beschadigd. Hoe lang Ibrahimovic bij Hammarby zal blijven trainen, is onduidelijk. In Zweden gelden trouwens minder strikte maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Er mag wel worden getraind, maar matchen zijn verboden.

13:05 13 uur 05. Lewandowski en zijn vrouw geven 45.000 aan Pools ziekenhuis. Robert Lewandowski, de Poolse topspits van Bayern München, en zijn vrouw Anna hebben ruim 45.000 euro overgemaakt aan een ziekenhuis in hun thuisland. "Het geld is bedoeld voor de strijd tegen het coronavirus. We kopen er beschermend materiaal voor ons personeel mee", zegt een woordvoerdster van het ziekenhuis in het Poolse Lancut.