Coronablog: Astana snoeit in salarissen, ook Leverkusen en Mainz besparen

16:53 16 uur 53. Supportersprotest in Wit-Rusland. In Wit-Rusland blijven de autoriteiten zich van het coronavirus weinig aantrekken. Ook de voetbalwedstrijden gaan er gewoon door, met publiek. Dat is niet naar de zin van alle fans. De supportersverenigingen van twee clubs riepen woensdag op tot een boycot. "Het is een moeilijke beslissing voor ons om het team niet meer te steunen, maar de gezondheid van mensen is belangrijker", postten de fans van HC Neman Grodno op Instagram. De supporters van FK Sjachtjor Salihorsk legden een gelijkaardige verklaring af. "De wedstrijden mogen alleen opnieuw bijgewoond worden als de epidemie ingedijkt is. Ga niet naar het stadion en neem geen buitensporige risico's. Bedenk of uw vrije dag de gezondheid van uw kinderen en ouders waard is.".

16:51 16 uur 51. Belgische Zwembond schrapt alle wedstrijden tot eind juni. De Koninklijke Belgische Zwembond KBZB zal wegens de coronacrisis nog zeker tot eind juni geen lokale, regionale of nationale zwemwedstrijden organiseren. De KBZB besliste medio maart, toen de coronacrisis in België uitbrak, al de Belgische zwemkampioenschappen tot 3 mei te schrappen. Nu verlengt de zwembond het besluit voor alle wedstrijden tot eind juni. "Deze uniforme maatregel is geldig in heel België en werd genomen om dezelfde duidelijkheid te verschaffen aan elke zwemclub en aan elke zwemmer", klinkt het in een mededeling. "Momenteel is het minstens tot 19 april niet mogelijk om te zwemmen, laat staan intensief te trainen, en wellicht zullen de zwembaden daarna nog langer gesloten blijven, zodat het bijgevolg niet opportuun is om officiële zwemcompetities te houden in de maand juni." De Belgische Open zwemkampioenschappen, die van 21 tot 23 mei in Charleroi zouden plaatsvinden, werden eerder al uitgesteld. "Over een nieuwe datum in juli zal vermoedelijk begin mei een gefundeerde beslissing genomen worden", meldt de KBZB. "Uiteraard is die afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie.".

16:04 16 uur 04. Taekwondo Belgische taekwondofederatie schenkt 3.500 mondmaskers aan ziekenhuis

15:47 15 uur 47. Astana volgt voorbeeld van Lotto-Soudal. De Kazachse wielerploeg Astana vermindert de salarissen van de renners en stafleden vanaf vandaag met 30 procent. Dat heeft het team woensdag bevestigd aan Cyclingnews. De maatregel is het gevolg van de coronacrisis, waaronder ook de wielersport lijdt. Eerder maakte ook Lotto-Soudal al bekend dat renners en stafmedewerkers vrijwillig afstand zullen doen van een deel van hun loon.

15:43 15 uur 43. We korten de salarissen in zolang er niet gefietst wordt. Dit doen we omdat de coronacrisis grote economische impact heeft op onze ploeg en de sponsors. Alle renners en stafleden hebben ingestemd, omdat ze begrijpen dat we in een uitzonderlijke tijd leven. Ik wil wel benadrukken dat de salarissen tot nog toe steeds voor de volle 100 procent zijn uitgekeerd. Astana-manager Jana Seel.

15:41 15 uur 41. Mainz en Leverkusen willen bezuinigen. De Duitse eersteklasser Mainz hoopt met een rist maatregelen 10 miljoen euro te besparen in coronatijden. Een groot deel van de besparing zal bestaan uit de looninlevering die spelers, staf en bestuursleden zijn overeengekomen. In april, mei en juni staan zij allemaal een deel van hun salaris af. Driekwart van de medewerkers wordt op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Ook bij Leverkusen zullen spelers en trainers een deel van hun loon inleveren.

15:40 15 uur 40. Het coronavirus plaatst ons en de gemeenschap voor een grote uitdaging, al kunnen we samen deze huidige crisis doorstaan. Besparingen zijn pijnlijk en een echte stresstest voor ons, maar deze maatregelen zullen ons helpen. Dit is het resultaat van heel wat solidariteit in de club, van de spelers tot de staf. Iedereen steunt onze beslissingen en dat maakt mij heel trots. Mainz-voorzitter Stefan Hofmann.

