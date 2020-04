Coronablog: Argentijnse aanvaller wil voorlopig niet terugkeren naar Italië

19:26 19 uur 26. Higuain wil voorlopig niet terugkeren naar Italië. Juventus-aanvaller Gonzalo Higuain zou weinig voelen voor een snelle terugkeer naar Italië. De 32-jarige Argentijn vindt het momenteel nog veel te gevaarlijk in Italië. Dat berichten verschillende internationale mediastations. Higuain keerde na de uitbraak van het coronavirus in de Laars terug naar zijn geboorteland Argentinië. De Italiaanse voetbalbond probeert momenteel alles in het werk te stellen om het seizoen in de Serie A vanaf volgend maand uit te spelen. Higuain wil voorlopig niet terugkeren naar Italië Juventus-aanvaller Gonzalo Higuain zou weinig voelen voor een snelle terugkeer naar Italië. De 32-jarige Argentijn vindt het momenteel nog veel te gevaarlijk in Italië. Dat berichten verschillende internationale mediastations. Higuain keerde na de uitbraak van het coronavirus in de Laars terug naar zijn geboorteland Argentinië. De Italiaanse voetbalbond probeert momenteel alles in het werk te stellen om het seizoen in de Serie A vanaf volgend maand uit te spelen.

19:25 19 uur 25. De Argentijn Gonzalo Higuain vindt het nog te gevaarlijk om weer in Italië te voetballen.

18:09 18 uur 09. Italiaanse voetbalbond bezorgt regering protocol voor herneming trainingen. Zal er in Italië weer gevoetbald worden in mei? De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft het protocol voor het hervatten van de trainingen bezorgd aan de ministeries van Volksgezondheid en Sport. De richtlijnen van het protocol geven aan dat de clubs de trainingen kunnen hernemen onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De spelers zullen voortdurend getest worden en de contacten met de buitenwereld zullen nagenoeg onbestaande zijn. Het centrale idee is dat de spelers permanent op afzondering zijn in de trainingscentra om zo besmettingen te vermijden. In Italië is de lockdown voorzien tot 4 mei. Dan hoopt de regering bepaalde activiteiten opnieuw toe te kunnen laten. Gisteren pleitte de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond opnieuw voor een herneming van de wedstrijden "eind mei-begin juni", omdat ervan uitgegaan wordt dat er een voorbereidingsperiode van 3 weken noodzakelijk is na de lockdown. In de Serie A staan er nog 12 speeldagen op het menu.

13:33 13 uur 33. Mexico: geen promotie/degradatie voor 5 jaar. De Mexicaanse eerste- en tweedeklassers hebben er gisteren mee ingestemd om gedurende 5 jaar geen promotie/degradatie te hebben tussen de 2 competities. Oorzaak: de economische problemen van de 12 tweedeklassers zijn nog flink verergerd door de coronacrisis. Gedurende 5 jaar zal elke 2e-klasser jaarlijks ook 845.000 dollar krijgen. De competitie in Mexico ligt stil sinds 15 maart, de 2e klasse wordt niet meer heropgestart. Voor het eerst sinds het seizoen 1951-1952 zullen er geen teams stijgen of dalen tussen de 2 liga's.

11:38 11 uur 38. Zwemmen Geen zwemmen in België tot eind augustus, dus ook geen BK

11:00 11 uur . Formule 1 Virtuele racers Courtois en Vandoorne halen geld op voor strijd tegen corona

08:49 08 uur 49. NBA weet nog niet wanneer hij weer begint, spelers leveren 25% in. NBA-commissaris Adam Silver heeft gisteren duidelijk gemaakt dat het nog te vroeg is om een datum te prikken voor een herstart van de NBA. Ondertussen is er met de spelersvakbond wel een akkoord bereikt om vanaf volgende maand de lonen met 25 procent te verminderen. De NBA-competitie ligt vanwege de coronacrisis stil sinds 11 maart. Het reguliere seizoen had op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later stond de start van de play-offs op het programma, met een apotheose begin juni. De meeste teams moeten in het reguliere seizoen nog 15 tot 20 wedstrijden afwerken. Voor er opnieuw aan spelen kan worden gedacht, moet het aantal infecties naar beneden en de testcapaciteit omhoog, zo benadrukte Adam Silver. De NBA-spelers gaan vanaf 15 mei wel een kwart loon inleveren. Op 1 mei krijgen de spelers nog een laatste keer hun volledige salaris uitbetaald. Mocht het seizoen toch hervatten, dan krijgen de spelers het ingehouden loon teruggestort.

21:35 21 uur 35. Hervatting Amerikaanse voetbalcompetitie uitgesteld tot 8 juni . De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is opnieuw uitgesteld, nu tot 8 juni. Tot dan worden er vanwege de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten en Canada geen wedstrijden gespeeld. Daarnaast onderzoekt de overkoepelende bond naar mogelijkheden het seizoen nog in 2020 uit te spelen. Tot nu toe zijn er 2 van 34 speeldagen afgewerkt. Aanvankelijk werd de competitie stilgelegd tot 30 maart, vervolgens werd die periode verlengd tot 10 mei. Ook die datum blijkt gezien de huidige omstandigheden in het land onhaalbaar. President Donald Trump heeft wel gezegd open te staan voor het hervatten van meerdere profcompetities, al zou dat in eerste instantie zonder publiek zijn. Naast de MLS zijn ook alle andere grote Amerikaanse sporten stilgelegd.