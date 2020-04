Coronablog: "Als de bal weer rolt, hebben we al gewonnen", zegt Löw

21:04 21 uur 04. Het WTA-toernooi van Montréal, op de kalender van 10 tot 16 augustus, zal dit jaar niet doorgaan. Die annulering is een gevolg van de vraag van de regering van Québec om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen te laten plaatsvinden. "Ook voor de WTA blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen de eerste prioriteit. Dit was een moeilijke beslissing, maar in 2021 komen we terug naar Montréal." Het WTA-toernooi van Montréal is een onderdeel van de Rogers Cup. Het mannentoernooi in Toronto gaat voorlopig wel nog door. Toronto ligt in Ontario, een buurprovincie van Quebec. Het WTA-toernooi van Montréal, op de kalender van 10 tot 16 augustus, zal dit jaar niet doorgaan. Die annulering is een gevolg van de vraag van de regering van Québec om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen te laten plaatsvinden. "Ook voor de WTA blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen de eerste prioriteit. Dit was een moeilijke beslissing, maar in 2021 komen we terug naar Montréal." Het WTA-toernooi van Montréal is een onderdeel van de Rogers Cup. Het mannentoernooi in Toronto gaat voorlopig wel nog door. Toronto ligt in Ontario, een buurprovincie van Quebec.

20:56 20 uur 56. Haas-rijders stemmen in met loonsverlaging. Het Amerikaanse Formule 1-team Haas heeft zijn personeel dat werkzaam is in de fabriek in Engeland met verlof gestuurd om kosten te besparen in de coronacrisis. De F1 ligt stil sinds 15 maart en de eerste negen races van het seizoen zijn afgelast of uitgesteld. Haas volgt het voorbeeld van Renault, Williams, Racing Point en McLaren, die ook hun basis in Engeland hebben en soortgelijke loonmaatregelen hebben genomen. ee weken verplicht dicht blijven. Het betekent dat er geen werk is voor de vele monteurs en techici. De teams met hun basis in Engeland kunnen een beroep doen op een regeling van de Brits overheid, die garandeert dat werknemers 80 procent van hun salaris behouden tot een maximum van 2.500 Engelse pond (2.850 euro) per maand. De website van de Formule 1 meldt dat de piloten Kevin Magnussen en Romain Grosjean hebben ingestemd met loonsverlaging.

20:53 20 uur 53. Geraint Thomas zamelt geld in voor gezondheidszorg. Geraint Thomas gaat 36 uur op de rollen rijden om geld in te zamelen voor de NHS, de Britse gezondheidszorg. Woensdagochtend begint de renner van Team Ineos aan zijn opdracht thuis in zijn garage in Cardiff. Hij spreidt de inspanning over drie dagen, of drie sessies van twaalf uur. "Dat naar analogie met onze helden in de zorgsector, die in deze tijden shiften van twaalf uur draaien", vertelde Thomas. "Mijn team droeg al wel zijn steentje bij door een miljoen ontsmettende handgels te produceren en die gratis over de Britse en Europese ziekenhuizen te verdelen, maar ik wil ook uit eigen naam nog iets doen. Op een fiets zitten is het beste wat ik kan en dus doe ik dat dan maar drie dagen lang."

20:48 20 uur 48. "Als de bal weer rolt, hebben we gewonnen". In een videoboodschap spreekt de Duitse bondscoach Joachim Löw de voetbalfans moed in. "Corona is een lastige tegenstander, maar we zullen winnen. We staan tegenover een tegenstander waar we geen rekening mee hielden, een tegenstander waar we aanvankelijk geen tactiek tegen hadden. Samen kunnen we hem zeker verslaan. Omdat we elkaar helpen. Omdat we elkaar aanmoedigen. Omdat we er zijn voor elkaar, omdat we één team zijn. Als de bal weer rolt, hebben we gewonnen."

09:09 09 uur 09. International Champions Cup in zomer gaat niet door. Omdat het totaal niet duidelijk is wanneer de Europese voetbalcompetities zullen eindigen, heeft het traditionele voorbereidingstoernooi met de topploegen in de VS en Azië beslist om dit jaar geen editie in te richten. Organisator Relevent Sports: "Omdat we niet weten wanneer de strenge coronamaatregelen versoepelen en ook door de onzekere internationale voetbalkalender met mogelijk nog Europees topvoetbal in augustus, is het gewoon onmogelijk om de International Champions Cup dit jaar te organiseren." Het event trekt sinds 2013 grote massa's aan. Relevent hoopt het vrouwentoernooi, van een kleinere omvang, wel nog te kunnen inrichten.

09:07 09 uur 07. WTA-toernooi Montréal moet wellicht naar andere datum. Van 10 tot 16 augustus is het WTA-toernooi van Montréal gepland. Maar wellicht moet het verhuizen. De regering van Québec vroeg immers om tot 31 augustus geen sport- en culturele evenementen door te laten gaan. De ATP en WTA schortten hun toernooien al op tot 13 juli. "We begrijpen de beslissing van de regering wel", zegt toernooidirecteur Eugène Lapierre. "De gezondheid en veiligheid van de bevolking komt op de eerste plaats. Zelf maken in deze coronacrisis ook een prioriteit van het welzijn van de spelers, fans, vrijwilligers en werknemers."

22:27 22 uur 27. Dalglish is besmet met coronavirus. Kenny Dalglish is besmet met het coronavirus. Dat meldt Liverpool, de club waarvoor de 69-jarige Schot ruim 500 duels speelde. Hij was er ook twee keer trainer. Dalglish wilde zich enkele dagen geleden voor een infectie laten behandelen in het ziekenhuis. Daar testte hij positief op COVID-19, hoewel hij geen symptomen van die ziekte vertoonde. Dalglish is opgenomen in een ziekenhuis en hoopt snel weer naar huis te mogen.

20:10 20 uur 10. Formule 1-renstal Renault maakt werknemers tijdelijk werkloos. In navolging van Williams, McLaren en Racing Point heeft ook Formule 1-renstal Renault een deel van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid geplaatst. De Franse constructeur heeft zijn race-afdeling in het Engelse Enstone en profiteert zo van de steunmaatregelen van de Britse overheid. Die garandeert 80% van het loon van de tijdelijk werklozen, met een plafond tot 2.500 pond (2.850 euro).