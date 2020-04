Coronablog: "Alle sportcompetities in VS zullen seizoen moeten annuleren"

22:58 22 uur 58. Immunoloog: "VS is niet klaar om sportcompetities te laten hervatten". De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, die president Donald Trump adviseert in de coronacrisis, vreest dat de Amerikaanse sportcompetities hun seizoen zullen moeten annuleren. "Ik ben bang dat de veiligheid van spelers en supporters niet gegarandeerd zal kunnen worden", vertelt dokter Fauci in een interview met de New York Times. Fauci is er geen voorstander van om de sportcompetities dit seizoen nog te hervatten in de VS. "Als we te vroeg het normale leven hervatten, riskeren we weer in hetzelfde gat te vallen waar we net uit kropen. Dan staan we weer een paar weken terug. Ik wou dat we alle sporten konden hervatten, maar als gezondheidsfunctionaris, arts en wetenschapper moet ik zeggen dat we daar op dit moment nog niet klaar voor zijn." De plannen van de NBA (basket) en MLB (baseball) om het seizoen achter gesloten deuren te hervatten noemt Fauci "niet onrealiseerbaar, maar logistiek wel heel moeilijk". "Je zou dan alle spelers moeten testen en ze vervolgens afzonderen, zodat ze geen contact hebben met iemand van buitenaf. Dat zie ik als de enige mogelijkheid." . Immunoloog: "VS is niet klaar om sportcompetities te laten hervatten" De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, die president Donald Trump adviseert in de coronacrisis, vreest dat de Amerikaanse sportcompetities hun seizoen zullen moeten annuleren. "Ik ben bang dat de veiligheid van spelers en supporters niet gegarandeerd zal kunnen worden", vertelt dokter Fauci in een interview met de New York Times.

Fauci is er geen voorstander van om de sportcompetities dit seizoen nog te hervatten in de VS. "Als we te vroeg het normale leven hervatten, riskeren we weer in hetzelfde gat te vallen waar we net uit kropen. Dan staan we weer een paar weken terug. Ik wou dat we alle sporten konden hervatten, maar als gezondheidsfunctionaris, arts en wetenschapper moet ik zeggen dat we daar op dit moment nog niet klaar voor zijn."



De plannen van de NBA (basket) en MLB (baseball) om het seizoen achter gesloten deuren te hervatten noemt Fauci "niet onrealiseerbaar, maar logistiek wel heel moeilijk". "Je zou dan alle spelers moeten testen en ze vervolgens afzonderen, zodat ze geen contact hebben met iemand van buitenaf. Dat zie ik als de enige mogelijkheid."



21:21 21 uur 21. Zorgpersoneel krijgt applaus van de spelers van KRC Genk: "Rollen zijn omgedraaid". De spelers van KRC Genk trokken naar het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) om er het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Ze goochelden met voetballen zodat de ZOL-medewerkers en -patiënten heel even hun zinnen konden verzetten. Ze applaudisseerden ook voor het zorgpersoneel. "Voor een keer zijn de rollen omgedraaid. Nu zijn wij de fans", vertelt speler Bryan Heynen op de clubwebsite van Genk. "Onder de zorgverleners hier in het ZOL zitten ongetwijfeld mensen die ons een heel seizoen steunen. Nu is het onze beurt om te tonen dat zij ook op onze steun kunnen rekenen." . Zorgpersoneel krijgt applaus van de spelers van KRC Genk: "Rollen zijn omgedraaid" De spelers van KRC Genk trokken naar het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) om er het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Ze goochelden met voetballen zodat de ZOL-medewerkers en -patiënten heel even hun zinnen konden verzetten. Ze applaudisseerden ook voor het zorgpersoneel. "Voor een keer zijn de rollen omgedraaid. Nu zijn wij de fans", vertelt speler Bryan Heynen op de clubwebsite van Genk. "Onder de zorgverleners hier in het ZOL zitten ongetwijfeld mensen die ons een heel seizoen steunen. Nu is het onze beurt om te tonen dat zij ook op onze steun kunnen rekenen."



21:20 21 uur 20. Video player inladen ...

21:15 21 uur 15. WK motorsport hoopt op start eind juli in Europa. Motorsportbaas Carmelo Ezpeleta hoopt dat het wereldkampioenschap eind juli van start kan gaan. Dat verklaarde hij nadat de GP's van Nederland, Duitsland en Finland definitief van de kalender geschrapt werden. Door de coronapandemie moesten de eerste tien 10 afspraken van het seizoen in de MotoGP al uitgesteld of geschrapt worden. In de Moto2 en Moto3 werd de openingsmanche in Qatar wel nog gereden. Ezpeleta wil het seizoen nu eind juli in Europa laten beginnen. "Maar waar en wanneer precies, moeten we nog beslissen. Dat het in Europa zal zijn, is wel zeker." In eerste instantie wil Ezpeleta tot november in Europa blijven. "Maar als er buiten Europa iets mogelijk is, dan gaat het seizoen verder dan november." Als reizen buiten Europa niet mogelijk is, wil men toch nog minimaal 10 tot 12 races. Mogelijk zullen er dan meerdere races op hetzelfde circuit plaatsvinden, een idee waar ook de Formule 1 mee speelt. . WK motorsport hoopt op start eind juli in Europa Motorsportbaas Carmelo Ezpeleta hoopt dat het wereldkampioenschap eind juli van start kan gaan. Dat verklaarde hij nadat de GP's van Nederland, Duitsland en Finland definitief van de kalender geschrapt werden. Door de coronapandemie moesten de eerste tien 10 afspraken van het seizoen in de MotoGP al uitgesteld of geschrapt worden. In de Moto2 en Moto3 werd de openingsmanche in Qatar wel nog gereden. Ezpeleta wil het seizoen nu eind juli in Europa laten beginnen. "Maar waar en wanneer precies, moeten we nog beslissen. Dat het in Europa zal zijn, is wel zeker." In eerste instantie wil Ezpeleta tot november in Europa blijven. "Maar als er buiten Europa iets mogelijk is, dan gaat het seizoen verder dan november." Als reizen buiten Europa niet mogelijk is, wil men toch nog minimaal 10 tot 12 races. Mogelijk zullen er dan meerdere races op hetzelfde circuit plaatsvinden, een idee waar ook de Formule 1 mee speelt.



16:57 16 uur 57. Zwitserse voetbalcompetitie wordt in juni hervat zonder publiek. De Zwitserse voetbalcompetitie mag vanaf 8 juni worden hervat. De Zwitserse regering heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus eerder dan verwacht versoepeld. Het seizoen wordt zonder publiek uitgespeeld. Sankt-Gallen staat bovenaan, sinds de competitie in maart na 23 speeldagen werd stilgelegd. Kampioen Young Boys is tweede, met evenveel punten, maar een slechter doelsaldo. Nummer drie Bazel volgt op 5 punten. . Zwitserse voetbalcompetitie wordt in juni hervat zonder publiek De Zwitserse voetbalcompetitie mag vanaf 8 juni worden hervat. De Zwitserse regering heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus eerder dan verwacht versoepeld. Het seizoen wordt zonder publiek uitgespeeld. Sankt-Gallen staat bovenaan, sinds de competitie in maart na 23 speeldagen werd stilgelegd. Kampioen Young Boys is tweede, met evenveel punten, maar een slechter doelsaldo. Nummer drie Bazel volgt op 5 punten.



14:16 14 uur 16. Geen Grote Prijs MotoGP van Nederland, Duitsland en Finland. De Grote Prijs MotoGP van Nederland, op het circuit van Assen (28 juni), gaat definitief niet door. Er wordt niet meer naar een andere datum gezocht. "We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen", zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. "De TT in Assen is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Nederland terug te keren." Ook de Grote Prijzen MotoGP van Duitsland (21 juni) en Finland (12 juli) moeten wijken voor het coronavirus. . Geen Grote Prijs MotoGP van Nederland, Duitsland en Finland De Grote Prijs MotoGP van Nederland, op het circuit van Assen (28 juni), gaat definitief niet door. Er wordt niet meer naar een andere datum gezocht. "We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen", zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. "De TT in Assen is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Nederland terug te keren." Ook de Grote Prijzen MotoGP van Duitsland (21 juni) en Finland (12 juli) moeten wijken voor het coronavirus.



07:58 07 uur 58. Ligue 1 IN BEELD: Enkel de fans van PSG trappen nog een balletje

29-04-2020 29-04-2020.