Coronablog: Alderweireld breidt actie uit, langere pauze in Rusland

20 uur 35. Boete voor Boateng. Bayern München heeft zijn centrale verdediger Jérôme Boateng een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning verliet. De Duitse kampioen meldde woensdag dat de 31-jarige Boateng dinsdag zonder toestemming van de club München had verlaten. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München geschonken zal worden. "Bayern en zijn spelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie te vervullen", stelt de club. "Boateng handelde in strijd met de richtlijnen van de club. Die richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Beierse deelstaatregering en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.".

16:51

16 uur 51. Belgische Zwembond schrapt alle wedstrijden tot eind juni. De Koninklijke Belgische Zwembond KBZB zal wegens de coronacrisis nog zeker tot eind juni geen lokale, regionale of nationale zwemwedstrijden organiseren. De KBZB besliste medio maart, toen de coronacrisis in België uitbrak, al de Belgische zwemkampioenschappen tot 3 mei te schrappen. Nu verlengt de zwembond het besluit voor alle wedstrijden tot eind juni. "Deze uniforme maatregel is geldig in heel België en werd genomen om dezelfde duidelijkheid te verschaffen aan elke zwemclub en aan elke zwemmer", klinkt het in een mededeling. "Momenteel is het minstens tot 19 april niet mogelijk om te zwemmen, laat staan intensief te trainen, en wellicht zullen de zwembaden daarna nog langer gesloten blijven, zodat het bijgevolg niet opportuun is om officiële zwemcompetities te houden in de maand juni." De Belgische Open zwemkampioenschappen, die van 21 tot 23 mei in Charleroi zouden plaatsvinden, werden eerder al uitgesteld. "Over een nieuwe datum in juli zal vermoedelijk begin mei een gefundeerde beslissing genomen worden", meldt de KBZB. "Uiteraard is die afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie.".