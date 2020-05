Coronablog: 14 Bundesliga-clubs zijn "coronavrij", F1 zal opstarten met "draconische maatregelen"

15:25 15 uur 25. Maximumleeftijd olympische voetballers opgetrokken. Alle voetballers die dit jaar speelgerechtigd waren voor de Olympische Spelen in Tokio, mogen komend jaar aan het olympische voetbaltoernooi deelnemen, ook al hebben ze tegen dan de maximumleeftijd overschreden, zo bevestigde de Wereldvoetbalbond FIFA. De maatregel werd aanbevolen door de werkgroep van de Wereldvoetbalbond en moet nu nog groen licht krijgen van het Internationaal Olympisch Comité IOC. De nationale bonden zijn intussen reeds op de hoogte gebracht. Het olympische voetbaltoernooi is een U23-event waarvoor elk land het recht heeft ook drie oudere spelers in de selectie op te nemen. Op het vrouwentoernooi staan er geen leeftijdsrestricties. . Maximumleeftijd olympische voetballers opgetrokken Alle voetballers die dit jaar speelgerechtigd waren voor de Olympische Spelen in Tokio, mogen komend jaar aan het olympische voetbaltoernooi deelnemen, ook al hebben ze tegen dan de maximumleeftijd overschreden, zo bevestigde de Wereldvoetbalbond FIFA.

De maatregel werd aanbevolen door de werkgroep van de Wereldvoetbalbond en moet nu nog groen licht krijgen van het Internationaal Olympisch Comité IOC. De nationale bonden zijn intussen reeds op de hoogte gebracht.

Het olympische voetbaltoernooi is een U23-event waarvoor elk land het recht heeft ook drie oudere spelers in de selectie op te nemen. Op het vrouwentoernooi staan er geen leeftijdsrestricties.



12:49 Vlap is blij dat hij weer naar Neerpede kan komen. 12 uur 49. Vlap is blij dat hij weer naar Neerpede kan komen Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:12 12 uur 12. Bundesliga vraagt om testresultaten niet bekend te maken. De Bundesliga had zijn clubs gevraagd om de resultaten van uitgevoerde coronatests niet bekend te maken. "We verzamelen de gegevens en zullen die maandag na de bestuursvergadering samen communiceren. Tot dan vragen we om geen individuele uitspraken te doen", schreef de liga in een mail aan zijn 36 clubs, die het Duitse blad Kicker maandag publiceerde. Maar dat verzoek viel bij heel wat clubs in dovemansoren. Zo zorgden drie positieve test bij Keulen voor heel wat opschudding. Kicker kwam te weten dat bij 14 andere eersteklassers iedereen negatief testte. Alleen Augsburg, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig hielden de lippen stijf op elkaar. . Bundesliga vraagt om testresultaten niet bekend te maken De Bundesliga had zijn clubs gevraagd om de resultaten van uitgevoerde coronatests niet bekend te maken. "We verzamelen de gegevens en zullen die maandag na de bestuursvergadering samen communiceren. Tot dan vragen we om geen individuele uitspraken te doen", schreef de liga in een mail aan zijn 36 clubs, die het Duitse blad Kicker maandag publiceerde.

Maar dat verzoek viel bij heel wat clubs in dovemansoren. Zo zorgden drie positieve test bij Keulen voor heel wat opschudding. Kicker kwam te weten dat bij 14 andere eersteklassers iedereen negatief testte. Alleen Augsburg, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig hielden de lippen stijf op elkaar.

11:22 11 uur 22. Red Bull-baas Horner: "Heropstart F1 kan enkel met draconische maatregelen". De Formule 1-wereld hoopt het seizoen op 5 juli eindelijk te kunnen starten met de Grote Prijs van Oostenrijk, maar dan zullen er wel draconische maatregelen van kracht zijn, zo bekende Red Bull-teambaas Christian Horner aan het magazine Autosport. Toeschouwers zullen er hoe dan ook niet zijn. "Er zullen heel wat aan screening en testen gedaan moeten worden, maar als we daarmee het seizoen eindelijk kunnen starten, moet het maar gebeuren. Nadien kan het als een voorbeeld dienen voor de overige GP's." "Per team zullen er minder dan tachtig personen toegelaten zijn en die moeten allemaal in hetzelfde hotel kunnen verblijven, samen reizen. Interactie tussen teams kan echt niet. Het zal dus helemaal anders worden dan de traditionele GP zoals we die allemaal kennen. We moeten de rijders en de organisatoren beschermen." . Red Bull-baas Horner: "Heropstart F1 kan enkel met draconische maatregelen" De Formule 1-wereld hoopt het seizoen op 5 juli eindelijk te kunnen starten met de Grote Prijs van Oostenrijk, maar dan zullen er wel draconische maatregelen van kracht zijn, zo bekende Red Bull-teambaas Christian Horner aan het magazine Autosport.

Toeschouwers zullen er hoe dan ook niet zijn. "Er zullen heel wat aan screening en testen gedaan moeten worden, maar als we daarmee het seizoen eindelijk kunnen starten, moet het maar gebeuren. Nadien kan het als een voorbeeld dienen voor de overige GP's."

"Per team zullen er minder dan tachtig personen toegelaten zijn en die moeten allemaal in hetzelfde hotel kunnen verblijven, samen reizen. Interactie tussen teams kan echt niet. Het zal dus helemaal anders worden dan de traditionele GP zoals we die allemaal kennen. We moeten de rijders en de organisatoren beschermen."

04-05-2020 04-05-2020.

20:22 20 uur 22. Thiem gelooft niet dat er nog tennistoernooien komen dit jaar. Dominic Thiem denkt niet dat er dit jaar nog toernooien worden gehouden op de ATP-tour. De Oostenrijkse nummer 3 op de wereldranglijst denkt dat reizen niet meer mogelijk zal zijn de komende maanden door het coronavirus. "In sommige landen zal het gaan, maar alle spelers moeten weer vrij kunnen reizen en daar geloof ik niet in", zei de 26-jarige tennisser. "Alle spelers uit de hele wereld naar één plek brengen, lijkt me heel moeilijk. Ik denk dat we het seizoen gewoon in 2021 moeten hervatten met de toernooien in Australië." Eerder sprak ook Rafael Nadal (ATP-2) zijn twijfels uit over de mogelijkheid dit jaar nog tennistoernooien te spelen. . Thiem gelooft niet dat er nog tennistoernooien komen dit jaar Dominic Thiem denkt niet dat er dit jaar nog toernooien worden gehouden op de ATP-tour. De Oostenrijkse nummer 3 op de wereldranglijst denkt dat reizen niet meer mogelijk zal zijn de komende maanden door het coronavirus.

"In sommige landen zal het gaan, maar alle spelers moeten weer vrij kunnen reizen en daar geloof ik niet in", zei de 26-jarige tennisser. "Alle spelers uit de hele wereld naar één plek brengen, lijkt me heel moeilijk. Ik denk dat we het seizoen gewoon in 2021 moeten hervatten met de toernooien in Australië."

Eerder sprak ook Rafael Nadal (ATP-2) zijn twijfels uit over de mogelijkheid dit jaar nog tennistoernooien te spelen.

16:27 16 uur 27. Ex-F1-baas Ecclestone rekent nog op geldig WK in 2020, dus 8 GP's. Net als in alle andere sporten is de F1 ook zwaar geraakt door corona. Het WK, dat had moeten beginnen in maart, is nog niet van start gegaan. En voorlopig zou de 11e GP, die begin juli in Oostenrijk, de eerste worden. F1-baas Chase Carey denkt nog aan 15 tot 18 GP's. Zijn voorganger, Bernie Ecclestone, ziet probleemloos minstens 8 races mogelijk. Dat zegt de 89-jarige Brit aan de Sunday Express. Volgens het reglement van de internationale autosportfederatie FIA moet een seizoen uit minstens acht GP's bestaan voor een geldig WK. De eerste GP's zouden ook zonder publiek doorgaan. Maar daar zou de Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz niet wakker van liggen, zegt Ecclestone. Die verwacht dat Mateschitz geen startgeld zal moeten betalen voor de race op de Red Bull Ring, omdat hij toch geen tickets kan verkopen. . Ex-F1-baas Ecclestone rekent nog op geldig WK in 2020, dus 8 GP's Net als in alle andere sporten is de F1 ook zwaar geraakt door corona. Het WK, dat had moeten beginnen in maart, is nog niet van start gegaan. En voorlopig zou de 11e GP, die begin juli in Oostenrijk, de eerste worden. F1-baas Chase Carey denkt nog aan 15 tot 18 GP's. Zijn voorganger, Bernie Ecclestone, ziet probleemloos minstens 8 races mogelijk.

Dat zegt de 89-jarige Brit aan de Sunday Express. Volgens het reglement van de internationale autosportfederatie FIA moet een seizoen uit minstens acht GP's bestaan voor een geldig WK.

De eerste GP's zouden ook zonder publiek doorgaan. Maar daar zou de Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz niet wakker van liggen, zegt Ecclestone. Die verwacht dat Mateschitz geen startgeld zal moeten betalen voor de race op de Red Bull Ring, omdat hij toch geen tickets kan verkopen.

14:39 14 uur 39. Vanaf morgen/maandag mag iedereen in Italië weer individueel trainen. De Italiaanse regering heeft vandaag groen licht gegeven voor de herneming van de individuele trainingen in alle sporten vanaf morgen, dus ook voor ploegsporten zoals voetbal. Tot zondag gold dat in Italië de trainingen pas ten vroegste vanaf 18 mei mochten hervat worden in de ploegsporten, voor individuele sporten was dat al het geval vanaf morgen 4 mei. Maar verschillende regio's gaven gisteren al speciale permissie aan de teamsporten, in het bijzonder de voetbalclubs, om trainingen op individuele basis vanaf morgen te hervatten in de trainingscentra. Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgde met een decreet vanmiddag: "De sporters, al dan niet prof, actief in groepsdisciplines krijgen de toelating, net zoals alle burgers, om aan lichaamsbeweging te doen in publieke en private ruimtes. Daarbij moeten ze de regels omtrent social distancing en het verbod op samenscholing respecteren." De trainingen moeten ook achter gesloten deuren plaatsvinden. De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er staan nog 12 speeldagen op het programma. De profliga wil weer voetballen, het is nog wachten op een beslissing van de regering of dat mag. . Vanaf morgen/maandag mag iedereen in Italië weer individueel trainen De Italiaanse regering heeft vandaag groen licht gegeven voor de herneming van de individuele trainingen in alle sporten vanaf morgen, dus ook voor ploegsporten zoals voetbal.

Tot zondag gold dat in Italië de trainingen pas ten vroegste vanaf 18 mei mochten hervat worden in de ploegsporten, voor individuele sporten was dat al het geval vanaf morgen 4 mei.



Maar verschillende regio's gaven gisteren al speciale permissie aan de teamsporten, in het bijzonder de voetbalclubs, om trainingen op individuele basis vanaf morgen te hervatten in de trainingscentra.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgde met een decreet vanmiddag: "De sporters, al dan niet prof, actief in groepsdisciplines krijgen de toelating, net zoals alle burgers, om aan lichaamsbeweging te doen in publieke en private ruimtes. Daarbij moeten ze de regels omtrent social distancing en het verbod op samenscholing respecteren." De trainingen moeten ook achter gesloten deuren plaatsvinden.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er staan nog 12 speeldagen op het programma. De profliga wil weer voetballen, het is nog wachten op een beslissing van de regering of dat mag.

13:10 13 uur 10. 250 toeschouwers toegelaten bij baseball in Taiwan. Taiwan is een land dat heel goed omgegaan is met de coronadreiging. Het Aziatische land telt al 21 dagen op een rij geen lokale besmetting, er zijn 432 bevestigde coronagevallen, 6 mensen stierven, 332 herstelden al. De autoriteiten heffen nu stilaan de strenge lockdownmaatregelen op voor massa-bijeenkomsten, zoals sport, kunst en cultuur. Wat baseball betreft - sport nummer 1 in Taiwan - besliste de toezichtsraad om ongeveer 250 personen als publiek toe te laten. En dat naast de spelers, scheidsrechters en stafleden. . 250 toeschouwers toegelaten bij baseball in Taiwan Taiwan is een land dat heel goed omgegaan is met de coronadreiging. Het Aziatische land telt al 21 dagen op een rij geen lokale besmetting, er zijn 432 bevestigde coronagevallen, 6 mensen stierven, 332 herstelden al.

De autoriteiten heffen nu stilaan de strenge lockdownmaatregelen op voor massa-bijeenkomsten, zoals sport, kunst en cultuur. Wat baseball betreft - sport nummer 1 in Taiwan - besliste de toezichtsraad om ongeveer 250 personen als publiek toe te laten. En dat naast de spelers, scheidsrechters en stafleden.

12:56 12 uur 56. Franse Profliga denkt aan staatslening van 200 miljoen euro. Morgen komt de Profliga van het Franse voetbal (LFP) bijeen in een buitengewone algemene vergadering. De 40 clubs van de 1e en 2e klasse buigen zich over de toekomst van het voetbal in het land van de wereldkampioen. Vorige week werden de Ligue 1 en Ligue 2 stopgezet door de maatregelen van de regering. Volgens de krant Le Parisien wil de LFP een lening afsluiten met een staatsgarantie ter waarde van 200 miljoen euro. Die zou op 5 jaar terugbetaald moeten zijn. De stopzetting van de Ligue 1 en 2 kost de clubs 278 miljoen euro, een som die de tv-rechtenhouders (Canal+ en BeIN Sports) nog moesten storten. . Franse Profliga denkt aan staatslening van 200 miljoen euro Morgen komt de Profliga van het Franse voetbal (LFP) bijeen in een buitengewone algemene vergadering. De 40 clubs van de 1e en 2e klasse buigen zich over de toekomst van het voetbal in het land van de wereldkampioen. Vorige week werden de Ligue 1 en Ligue 2 stopgezet door de maatregelen van de regering.



Volgens de krant Le Parisien wil de LFP een lening afsluiten met een staatsgarantie ter waarde van 200 miljoen euro. Die zou op 5 jaar terugbetaald moeten zijn. De stopzetting van de Ligue 1 en 2 kost de clubs 278 miljoen euro, een som die de tv-rechtenhouders (Canal+ en BeIN Sports) nog moesten storten.

10:39 10 uur 39. MGM wil NBA in zijn hotels in Las Vegas laten afwerken. MGM Resorts International nodigt de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA uit om het seizoen in zijn hotels en casino's in Las Vegas af te werken. Dat schrijft de New York Times. MGM, dat 13 hotels bezit op "The Strip" in Vegas, stelt voor om 24 congrescentra tot basketzalen om te vormen. De spelers, trainers, officials, hun familie en het nodige personeel kunnen in quarantaine in de hotels verblijven. Volgens sportzender ESPN onderzoekt de NBA al een gelijkaardig voorstel van Disney World in Orlando. MGM of Disney zou 30 teams en hun staf moeten herbergen. Dat kan ook tot 16 herleid worden, mocht de NBA beslissen om meteen tot de play-offs over te gaan. Wegens de coronapandemie ligt de NBA sinds 11 maart stil. De teams hebben 63 tot 67 van hun 82 wedstrijden in de reguliere competitie gespeeld. . MGM wil NBA in zijn hotels in Las Vegas laten afwerken MGM Resorts International nodigt de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA uit om het seizoen in zijn hotels en casino's in Las Vegas af te werken. Dat schrijft de New York Times.

MGM, dat 13 hotels bezit op "The Strip" in Vegas, stelt voor om 24 congrescentra tot basketzalen om te vormen. De spelers, trainers, officials, hun familie en het nodige personeel kunnen in quarantaine in de hotels verblijven.

Volgens sportzender ESPN onderzoekt de NBA al een gelijkaardig voorstel van Disney World in Orlando. MGM of Disney zou 30 teams en hun staf moeten herbergen. Dat kan ook tot 16 herleid worden, mocht de NBA beslissen om meteen tot de play-offs over te gaan.



Wegens de coronapandemie ligt de NBA sinds 11 maart stil. De teams hebben 63 tot 67 van hun 82 wedstrijden in de reguliere competitie gespeeld.